Триумф имени Бобровского: «Флорида» с тремя россиянами выиграла Кубок Стэнли

Российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли – 2024 в составе клуба «Флорида Пантерз», который в решающей седьмой встрече финальной серии на своем льду одолел «Эдмонтон Ойлерз». В честь триумфа «пантер» болельщики на трибунах вывесили российский флаг. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Уникальный финал

Седьмой матч финала Кубка Стэнли — событие в последнее время нетривиальное. В прошлый раз до решающей игры главная серия плей-офф дошла в 2019 году, когда «Сент-Луис Блюз» одолел «Бостон Брюинз». А до того до седьмого поединка доигрались вообще в 2011 году — тогда тот же «Бостон» переиграл «Ванкувер Кэнакс». В других одиннадцати финалах за указанный период всегда было пять или шесть матчей.

Интересно, что обе названные серии имеют аллюзии с трофейным противостоянием этого года не только из-за количества матчей. В 2019 году свой первый в карьере Кубок Стэнли выиграл нападающий Владимир Тарасенко, который сейчас вместе с голкипером Сергеем Бобровским и защитником Дмитрием Куликовым выступает в составе «Флориды». Ну а финал-2011 похож устроенным «Бостоном» камбэком. Тогда «медведи» уступали «Ванкуверу» — 0-2 и 2-3, но смогли все перевернуть и забрали последнюю встречу на чужом льду.

В этот раз сценарий был не совсем таким, но с 0-3 в НХЛ вообще нечасто отыгрывались, а в финалах – всего дважды. В 1942 году «Детройт Ред Уингз» сравнял счет после 0-3 с «Торонто Мэйпл Лифс», но все же уступил Кубок, а три года спустя уже «кленовые листья» не только отыгрались, уступив в трех первых матчах, но и смогли выиграть в седьмом.

То есть «Ойлерз» смогли совершить спасение с 0-3 в финальной серии через 79 лет после предыдущего такого случая. И, как и «Бостон» в 2011-м, собирались закончить противостояние в свою пользу на чужой площадке. Причем они считались скорее фаворитами. Ну а как иначе, если команда Криса Ноблока выиграла три встречи кряду с общим счетом 18:5?

Как иначе, если в ее составе лучший игрок планеты Коннор Макдэвид, побивший по ходу этого плей-офф рекорд Уэйна Гретцки по голевым передачам за один плей-офф?

На счету 97-го номера было 42 (8+34) балла, следом в списке бомбардиров Кубка располагались его одноклубники Эван Бушар с 32 (6+26) и Леон Драйзайтль с 31 (10+21) очками. У занимавших четвертое место Мэтта Ткачака и Александра Баркова из «Флориды» было по 22 балла.

Еще до решающей игры никто особенно не сомневался, что при любом ее исходе «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф достанется именно Макдэвиду, а проигравшие его получают крайне редко. В прошлый раз трофей после поражения забрал голкипер «Анахайм Дакс» Жан-Себастьян Жигер в 2003 году, а единственным полевым игроком с «Конн Смайтом» после фиаско его клуба в 1979 году стал Реджи Лич из «Филадельфии Флайерз», установивший держащийся до сих пор снайперский рекорд для одного розыгрыша Кубка Стэнли (19 голов в 16 играх).

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1 (счет в серии – 4-3)

Несмотря на удручающие результаты трех последних встреч серии, одну из которых «Флорида» проиграла со счетом 1:8, команда Пола Мориса с первых минут главного матча года смотрелась очень свежо.

Именно «пантеры» владели инициативой на старте игры, и это в итоге вылилось в удаление форварда гостей Уоррена Фогеле, зарядившего в борьбе высоко поднятой клюшкой в лицо Брэндону Монтуру.

Хоккеисты «Эдмонтона» не раз говорили, что залогом их успехов в нынешнем плей-офф во многом является игра в меньшинстве. Команда Ноблока действительно показала в плей-офф удивительные цифры по нейтрализации большинства соперников, преодолев отметку в 95%!

Формально, в седьмой игре финала «нефтяники» тоже не пропустили, имея на игрока меньше – Фогеле уже покинул штраф-бокс, но еще не успел доехать даже до своей зоны, когда Картер Верхаге на пятаке блестяще с лета подправил бросок Эвана Родригеса от левого борта.

Правда, «Эдмонтон» в очередной раз проявил характер и очень скоро отыгрался. «Флорида» имела неплохой момент, но в ответной атаке защитник Коди Сиси передачей через половину площадки вывел на рандеву с Бобровским Маттиаса Янмарка.

Не хватающий звезд с неба, но быстро бегающий шведский форвард бросил не идеально, и российский вратарь смог зацепить шайбу краем щитка, но от него она взмыла вверх и вонзилась под перекладину.

До конца первого периода обе команды имели немало хороших моментов, а самый верный шанс упустил проведший потрясающий плей-офф Бушар. После очередного могучего щелчка защитника от синей линии, выступив в роли подруги Бобровского, прозвенела штанга.

По броскам (9-10) второй период получился самым насыщенным в матче, но вот острота стала спадать — слишком велики были напряжение и цена ошибки, а потому команды подсознательно закрывались, стараясь действовать понадежнее.

Ключевой эпизод всего финала случился на седьмой минуте второго отрезка, когда Бобровский отразил неприятный бросок Фогеле, но шайба упала после этого прямо перед пустым углом его ворот, и хозяев спас Куликов, бросившийся на лед, отбивший шайбу в сторону клюшкой и больно влетевший внутрь ворот.

Удивительно, но этим действием россиянин сотворил свою вторую голевую передачу в этом плей-офф, потому что подхвативший шайбу Верхаге отдал ее Сэму Райнхарту, который прокатился через среднюю зону в глубину чужой, как будто примеряясь, кому отдать пас, но затем резко бросил в ближний угол, и Стюарт Скиннер, считавшийся до плей-офф самым слабым звеном «Эдмонтона», не справился.

Как ни старался «Эдмонтон» в оставшееся время, отыграться ему не удалось. Что-что, а удерживать перевес «Флорида» умеет блестяще, что и доказала. Ну а после сирены арена, игроки «пантер» и их тренерский штаб слились в победном экстазе.

Не испортило его даже вручение «Конн Смайта» Макдэвиду, тем более все понимали, что капитан проигравших абсолютно заслужил свою значительную, но в данной ситуации горькую награду.

Сергей Бобровский, ставший единственным вратарем в этом плей-офф с двумя «сухими» матчами, выиграл свой первый Кубок Стэнли, как и Дмитрий Куликов, ну а Тарасенко, вполне осознанно перебравшийся в Санрайз (тут живет его семья) на дедлайне из «Оттавы», примерит второй чемпионский перстень.

В честь победы «пантер» на пестревших игровыми свитерами команд трибунах болельщики вывесили и российский флаг.