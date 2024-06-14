«Получит шанс»: Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен», став самым дорогим голкипером в истории французского клуба. Сумма трансфера составила €20 млн, контракт между игроком и чемпионами Франции заключен до лета 2029 года. Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил этот переход как очень положительный и для самого игрока, и для всего российского футбола.

Самый дорогой вратарь «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» объявил о приобретении основного голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова за €20 млн. Контракт с голкипером заключен на четыре сезона – до лета 2029 года. Он стал третьим российским игроком в «ПСЖ»: с 1998 по 2001 год цвета клуба защищал Игорь Яновский, а в 2005-2006 годах за французов выступал Сергей Семак.

При этом Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории французского суперклуба. Ранее рекордную сумму парижане платили мадридскому «Реалу» за костариканца Кейлора Наваса – €15 млн.

В то же время нынешний основной страж ворот чемпионов Франции итальянец Джанлуиджи Доннарумма в свое время перебрался из «Милана» на правах свободного агента.

Что касается трансферов российских футболистов, то покупка Сафонова не стала рекордной. Воспитанник «Краснодара» со своим трансфером занял почетное третье место после Александра Головина, которого также выступающий во французской Лиге 1 «Монако» приобрел у столичного ЦСКА за €30 млн, и Юрия Жиркова, купленного у того же ЦСКА много лет назад английским «Челси» еще в эпоху Романа Абрамовича за €21 млн.

«Неизвестно, как покинул страну»

7 июня источник РИА Новости сообщил, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Эту информацию подтвердил агентству адвокат бывшей супруги футболиста Анастасии Максим Шилов.

«Как известно, президент России не так давно подписал закон о создании реестра должников по алиментам. Наверное, Матвей Евгеньевич займет в нем первое место. Как мне стало известно, теперь ему ограничен выезд из России <...> Чтобы этот запрет был снят, ему нужно погасить свою задолженность», — сказал тогда адвокат.

При этом сам футболист в разговоре со Sport24 назвал сообщения о долге и запрете на выезд «слухами», подчеркнув, что не готов «все это обсуждать, подтверждать или отрицать».

11 июня инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что запрет на выезд с футболиста сняли, так как он выплатил долг. При этом юрист Шилов утверждает, что деньги бывшей супруге Сафонова не поступили до сих пор.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну, нам неизвестно», — заявил адвокат.

«Рад перейти в клуб с великой историей»

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и достижений. Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и вызывать гордость у болельщиков. Вперед, Париж!» — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Сафонова.

«Поначалу я немного нервничал! Но сейчас я просто счастлив. «ПСЖ» – один из крупнейших клубов мира, с великой историей и большим числом трофеев. Отличная команда, отличный клуб. Я очень рад тому, что я в Париже, с нетерпением жду встречи с вами!» — добавил голкипер сборной России.

Тепло попрощался со своим воспитанником и «Краснодар».

«До свидания, наш дорогой друг!» – говорится на французском языке в послании на официальном сайте клуба.

Дальше же идет текст уже на русском:

«Матвей – выпускник клубной Академии, сыгравший 175 матчей за главную команду, 53 из которых он провел на ноль. Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей!»

Конкуренция на троих

Интересно, что основному вратарю сборной Италии и суперзвезде Доннарумме не гарантирован статус первого номера в новом сезоне. По информации французской прессы, «ПСЖ» уже сообщил как итальянцу, так и Сафонову о том, что в клубе в новом сезоне изначально не будет разделения на основного и запасных вратарей. Говорится, что Сафонов отнесся к этой информации положительно, а вот его коллега – не очень.

При этом конкуренция за место основного стража ворот будет несколько шире, поскольку в составе есть и молодой испанец Арнау Тенас. Он уже провел шесть матчей в последнем чемпионате Лиги 1, причем главный тренер парижан Луис Энрике высоко котирует воспитанника «Барселоны» за его игру ногами и в целом считает этого игрока очень перспективным.

Сафонов в прошлом сезоне отыграл все 30 матчей чемпионата Российской премьер-лиги в составе «быков», проведя одиннадцать из них на «ноль» и выиграв серебряные медали.

Переход с жирным знаком «плюс»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» оценил трансфер положительно.

«Конечно, [оцениваю] со знаком «плюс», жирным причем! Во-первых, это чемпионат топовой пятерки. Наверное, на пятом месте находится в Европе чемпионат Франции, хотя я бы с этим поспорил даже. Но в любом случае считается одним из ведущих чемпионатов, это престижно. Клуб – чемпион, все время играет в Лиге чемпионов. И это отдает должное нашей вратарской школе. У нас сейчас такая плеяда вратарей, что просто глаза разбегаются. Вратари очень-очень высокого уровня», — подчеркнул Билялетдинов.

Эксперт уверен, что конкуренция с Доннаруммой и Тенасом пойдет Сафонову на пользу и россиянин получит свой шанс:

«Три вратаря – это оптимально. Не все и не всегда бывают в великолепной форме. Между вратарями есть всегда разница в игре на выходах и других нюансах. Понятно, что кто-то будет базовым номером один. Это определится в процессе конкуренции. Но дальше может пойти по-разному. Иногда под отдельного соперника нужно выбрать вратаря определенного плана, передернуть и поставить нового. Бывает, что кто-то неудачно сыграл и ему надо дать передохнуть и собраться психологически, тогда играть будет другой. Два вратаря – маловато, а вот три – в самый раз. Считаю, что Матвей получит шансы играть».