Португалия мощно надавила. Ирландцы пытаются сбивать темп, но у них особенно не выходит. И постоянно теряют мяч на своей половине они.
Леау на скорости ворвался в штрафную и создал момент, выдав пас на Фернандеша. Тот оббежал голкипера, но уже от лицевой не смог выдать пас на пустые партнерам — перехватили.
Жоау Феликс бил с подбора по скачущему мячу из-за штрафной, почти от ее границы. Могло быть опасно, но удар принял на себя телом защитник.
В быстрой атаке Португалии Канселу «шведой» вырезал в штрафную на Роналду, но мяч прилетел в руки Келлехеру.
Леау пошел в дриблинг на левом фланге и упал после борьбы с защитником, но нарушения правил арбитр не усмотрел там.
Ирландцы поддавливают и достаточно высоко прессингуют. Португалия держит мяч под этим давлением хорошо, но вынуждена в основном на своей половине контролировать.
Довольно спокойное начало матча. Тем не очень высокий, команды втягиваются.
Поееееехали! Матч начался!
Сборная Португалии выступит в одной группе с командами Турции, Чехии и Грузии, ирландцы на Евро не пробились.
А вот стартовый состав сборной Ирландии от исполняющего обязанности ее главного тренера Джона О'Ши:
Келлехер, О'Ши, О'Брайен, Скэйлз, Коулман, Смоллбоун, Каллен, Брэйди, Пэрротт, Айда, Смодич.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес:
Кошта, Дало, Антониу Силва, Пепе, Инасиу, Канселу, Фернандеш, Невеш, Леау, Роналду, Феликс.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Португалии и Ирландии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.