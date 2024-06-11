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Спорт

Роналду на поле: Португалия играет с Ирландией перед Евро. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Португалия — Ирландия. ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
В товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Португалии и Ирландии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
1-й тайм
11 июня 21:45
Португалия
0 : 0
Ирландия
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Португалия мощно надавила. Ирландцы пытаются сбивать темп, но у них особенно не выходит. И постоянно теряют мяч на своей половине они.

'13

Леау на скорости ворвался в штрафную и создал момент, выдав пас на Фернандеша. Тот оббежал голкипера, но уже от лицевой не смог выдать пас на пустые партнерам — перехватили.

'11

Жоау Феликс бил с подбора по скачущему мячу из-за штрафной, почти от ее границы. Могло быть опасно, но удар принял на себя телом защитник.

'10

В быстрой атаке Португалии Канселу «шведой» вырезал в штрафную на Роналду, но мяч прилетел в руки Келлехеру.

'8

Леау пошел в дриблинг на левом фланге и упал после борьбы с защитником, но нарушения правил арбитр не усмотрел там.

'5

Ирландцы поддавливают и достаточно высоко прессингуют. Португалия держит мяч под этим давлением хорошо, но вынуждена в основном на своей половине контролировать.

'3

Довольно спокойное начало матча. Тем не очень высокий, команды втягиваются.

'1

Поееееехали! Матч начался!

21:45

Сборная Португалии выступит в одной группе с командами Турции, Чехии и Грузии, ирландцы на Евро не пробились.

21:40

А вот стартовый состав сборной Ирландии от исполняющего обязанности ее главного тренера Джона О'Ши:

Келлехер, О'Ши, О'Брайен, Скэйлз, Коулман, Смоллбоун, Каллен, Брэйди, Пэрротт, Айда, Смодич.

21:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес:

Кошта, Дало, Антониу Силва, Пепе, Инасиу, Канселу, Фернандеш, Невеш, Леау, Роналду, Феликс.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Португалии и Ирландии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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