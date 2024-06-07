07 июня 2024, 20:00 Спорт Звезды сборной России по футболу сражаются с Белоруссией. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Белоруссия — Россия. ОНЛАЙН Стефан Браун

close 100% Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России по футболу играет в товарищеском матче с Белоруссией. Из европейских легионеров в матче принимают участие Алексей Миранчук (итальянская «Аталанта»), Далер Кузяев (французский «Гавр») и Матвей Сафонов, который в июне должен подписать контракт с «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи Матч не начался 07 июня 20:00 Беларусь 0 : 0 Россия Стадион «Динамо», Минск, Беларусь