Сборная России по футболу играет в товарищеском матче с Белоруссией. Из европейских легионеров в матче принимают участие Алексей Миранчук (итальянская «Аталанта»), Далер Кузяев (французский «Гавр») и Матвей Сафонов, который в июне должен подписать контракт с «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
Матч не начался
07 июня 20:00
Беларусь
0 : 0
Россия
Стадион «Динамо», Минск, Беларусь
1-й тайм
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19:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия играет с Белоруссией в Минске на стадионе местного «Динамо». Начало матча — в 20.00 мск.