Овечкин приблизился к рекорду Гретцки и вывел «Вашингтон» в плей-офф НХЛ Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» и место в плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил важнейшую шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз», которая помогла команде одержать победу и пробиться в плей-офф НХЛ. Этот гол стал для Овечкина 853-м за карьеру в лиге: он приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 41 шайбы. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против лучшей команды регулярного чемпионата — «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вашингтон» совершил чудо и вышел в плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат в сезоне-2023/24 стал одним из самых сложных в истории «Вашингтона».

Капитан и лидер команды Александр Овечкин долго не мог набрать свою лучшую форму и почти не забивал всю первую половину сезона.

Один из главных творцов исторической победы в Кубке Стэнли Евгений Кузнецов окончательно сдулся и был обменян в «Каролину Харрикейнз».

Основной вратарь Дарси Кемпер провалил сезон и в итоге уступил свое место Чарли Линдгрену.

Все эти и множество других проблем, вроде травм Ти Джея Оши и временного ухода из спорта Никласа Бэкстрема, привели к тому, что «Вашингтон» весь сезон катался на американских горках собственной нестабильности, выдавая серии из шести поражений подряд.

Однако на финише регулярного чемпионата «столичные» сумели собраться и включиться в борьбу за последнюю путевку в плей-офф — восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Вместе с ними на эту квоту претендовали «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», но только «Вашингтон» не зависел от соперников: ему было достаточно обыграть «Филадельфию» в последнем матче, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

Это и случилось — благодаря голу Александра Овечкина и грубой ошибке главного тренера «летчиков» Джона Тортореллы, который снял вратаря в той ситуации, когда это совершенно не требовалось.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский капитан «Вашингтона» открыл счет на 19-й минуте встречи.

Ти Джей Оши протащил шайбу по правому борту и отпасовал назад на Дилана Макилрата, который мощно зарядил по воротам с дальней дистанции. Овечкин подкараулил удачный отскок шайбы на «пятаке» и добил ее в ворота — 1:0.

Этот гол стал для Великой Восьмерки 853-м за карьеру в НХЛ и позволил сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 41 шайбы.

Кроме того, Овечкин стал лишь 13-м игроком в истории лиги, которому удалось набрать 1550 результативных баллов (853 гола + 697 передач в 1426 матчах). Лидирует по этому показателю все тот же Гретцки (2857).

Если же говорить о текущем сезоне, то 38-летний нападающий забросил 31 шайбу и отдал 34 голевые передачи в 79 матчах.

Тренер «Филадельфии» ошибся и помог «Вашингтону» выйти в плей-офф

После пропущенной шайбы «Филадельфия» не сдалась.

В параллельном матче «Детройт» испытывал серьезные проблемы с «Монреалем», проигрывая ему 1:3, и это оставляло «летчикам» шансы на выход в плей-офф — только надо было победить в основное время.

По этой причине «Филадельфия» всеми силами навалилась на ворота «Вашингтона» — и это дало свои плоды: команда сумела сравнять счет.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула нанес мощный бросок от синей линии, а на «пятаке» шайбу добил в ворота опытный 36-летний американец Эрик Джонсон — 1:1.

После этого «летчики» завелись еще больше и чуть не уничтожили шансы «Вашингтона» на плей-офф, но вратарь Чарли Линдгрен совершил два сумасшедших сейва подряд, в том числе подставив щиток под шайбу, которая уже летела в пустой угол.

Так и проходил третий период: «Филадельфия» давила, «Вашингтон» отбивался. «Столичных», в отличие от их соперников, устроил бы и переход в овертайм, где нужно было одержать победу.

В итоге за три минуты до конца основного времени Джон Торторелла решил снять вратаря и выпустить шестого полевого игрока, чтобы попытаться дожать «Вашингтон» в основное время.

Но он не учел один факт: «Дейтройт» за пять секунд до финальной сирены сравнял счет в матче с «Монреалем» (5:5) и перевел игру в овертайм, а значит, гарантировал себе как минимум одно заработанное очко.

Это обнуляло все усилия «летчиков» (шансов на выход в плей-офф не осталось даже математически) и делало совершенно ненужным тот риск, на который пошел Торторелла, снимая вратаря.

Зато это решение оказалось подарком судьбы для «Вашингтона», который наконец поднял голову после тяжелого периода.

Линдгрен отбил шайбу после очередного броска «Флайерз», и «столичные» выбежали в контратаку. Защитник «летчиков» Джейми Драйсдейл попытался перехватить снаряд, но шайба отскочила от него на клюшку Ти Джею Оши, который аккуратно обогнул соперника и забил в пустые ворота — 2:1.

Так благодаря удачному стечению обстоятельств «Вашингтон» сумел обыграть «Филадельфию», набрать 91 очко и закрепиться на восьмой строчке Восточной конференции, гарантирующей участие в плей-офф.

«Детройт» в параллельном матче дожал «Монреаль» в серии буллитов и тоже набрал 91 балл, но уступил «столичным» по дополнительным показателям — у них меньше побед в основное время.

Овечкин посмеялся над «Филадельфией»

После матча капитан «Вашингтона» с иронией поблагодарил Тортореллу за его ошибку и честно отметил роль удачи в том, что «столичные» вышли в плей-офф.

«Иногда другие команды нам помогали — теряли очки, и это позволяло нам оставаться в гонке. До самого конца ситуация оставалась сумасшедшей.

Мне уже сказали, что «Детройт» заработал как минимум очко в матче с «Монреалем», но «Филадельфия» все равно сняла вратаря. То есть они еще не знали о ситуации в параллельном матче. Но нас это устроило. Спасибо, «Филадельфия»!» — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Также капитан подчеркнул, что команда находится на душевном подъеме.

«Настроение в раздевалке потрясающее. Мы наслаждались игрой, нам нравится чувствовать такую атмосферу. Это нечто особенное — для этого мы и играем в хоккей.

Мы победили очень сильных соперников, чтобы выйти в плей-офф. Все в «Вашингтоне» сделали большой шаг вперед ментально, получили опыт разных ситуаций на льду и за его пределами.

Почти каждый матч для нас был как седьмой матч плей-офф», — сказал Великая Восьмерка.

Плей-офф откроет битва Овечкина против Панарина

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с победителем регулярного чемпионата НХЛ — «Нью-Йорк Рейнджерс», лидером которого является российский нападающий Артемий Панарин, а ворота команды защищает Игорь Шестеркин.

Панарин был признан лучшим игроком регулярного чемпионата в составе «Рейнджерс»: он набрал 120 (49+71) очков в лиге и стал всего вторым россиянином после Никиты Кучерова, которому удалось записать на свой счет 120 баллов за сезон.

Их битва с Овечкиным станет легендарной.