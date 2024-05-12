Главная сенсация сезона: «Зенит» провалился, «Динамо» вырвалось на первое место «Динамо» вышло на первое место в РПЛ за два тура до финиша

Московское «Динамо» одержало драматичную победу над «Балтикой» в Калининграде, забив два мяча уже в добавленное ко второму тайму время, и вышло на первое место в РПЛ, воспользовавшись очередными осечками «Зенита» и «Краснодара». «Газета.Ru» анализирует необычную чемпионскую гонку и оценивает шансы команд на титул на финише сезона.

Минус «Спартак»

Хотя все прекрасно понимают, что в борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ) участвуют чемпион пяти последних лет — санкт-петербургский «Зенит», а также лидировавший большую часть текущего турнира «Краснодар» и подкравшееся к ним весной столичное «Динамо», за три тура до финиша была еще одна не потерявшая теоретических шансов на титул команда.

Московский «Спартак» после отставки испанца Гильермо Абаскаля под руководством боснийца Владимира Слишковича как будто сбросил оковы и полетел, не потерпев в первых шести встречах ни одного поражения. В чемпионате, правда, были только четыре, а еще две состоялись в Кубке России, где команда по-прежнему борется за трофей.

Отцепить красно-белых даже от теоретической борьбы за титул «Зенит» с «Краснодаром» могли еще два тура назад, но команды Сергея Семака и Мурада Мусаева вдруг захромали на обе ноги каждая, а потому даже нулевая ничья в дерби с ЦСКА не лишила спартаковцев возможности стать чемпионом.

Самое удивительное, что команда Слишковича едва не сохранила призрачные надежды на титул даже после 28-го тура.

До него «Спартак» уступал восемь баллов «Зениту» и проигрывал по семь очков «Краснодару» и «Динамо». То есть для теоретического продолжения чемпионской гонки команде надо было побеждать самой и ждать неудач тройки лидеров.

Задача несколько упрощалась тем, что красно-белые могли обыграть «Краснодар» лично на родной «Лукойл-Арене». Собственно, это подопечные Слишковича и сделали. Матч получился напряженным и скорее равным. Более того, «быки» поначалу были острее и интереснее, а Кади Боржес имел супермомент, но, уже обыграв в штрафной голкипера Александра Максименко, пробил мимо пустых ворот.

А вот выведший хозяев на поле с капитанской повязкой Роман Зобнин не промахнулся, когда в финале созданной им же атаки решился на обводящий удар с линии штрафной в дальнюю «девятку». Мяч полетел по идеальной траектории и не оставил основному стражу ворот сборной России Матвею Сафонову никаких шансов, несмотря на его отчаянный прыжок.

Минимальный перевес «Спартака» так и сохранился до конца встречи, и его отставание от «Краснодара» сократилось до четырех очков, что за два матча отыграть возможно.

Шансом оторваться от южан на те же четыре балла и окончательно лишить «Спартак» титульных перспектив в очередной раз не воспользовался «Зенит». Его домашний матч против ЦСКА получился скандальным.

Командам уже в середине недели предстоит еще одна встреча в Санкт-Петербурге в рамках ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России после московской ничьей (1:1), и в принципах формирования стартовых составов сразу была видна расстановка приоритетов. Если Сергей Семак выставил всех сильнейших, то Владимир Федотов оставил нескольких важных игроков, включая капитана и основного голкипера Игоря Акинфеева, на скамейке запасных.

Впрочем, Владислав Тороп защитил ворота красно-синих блестяще, совершив несколько эффектных и важных спасений, а когда он допустил единственную ошибку, подарив неудачной передачей Венделу момент перед пустыми воротами, на линии подстраховал добежавший туда на всех парах Иван Обляков.

Скандальный оттенок матч получил из-за решений арбитра Сергея Иванова. И если пенальти после просмотра VAR во втором тайме, с которого Федор Чалов забил единственный мяч, не вызывает нареканий, то вот щедрость рефери по отношению к Антону Заболотному и Мойзесу, которым он не предъявил вторые желтые карточки в эпизодах, выглядевших как будто очевидными, вызвала целый спектр эмоций в Санкт-Петербурге: от недоумения до ярости. И, похоже, что вполне справедливо.

Есть большие сомнения, что в меньшинстве ЦСКА смог бы увезти из Северной столицы хоть какие-то очки, а в итоге армейцы уехали с победой.

Но в то же время спорные судейские решения не должны совсем уводить в сторону от проблем в игре гегемона: «Зенит», безраздельно царивший в РПЛ на протяжении пяти последних лет, этой весной играет крайне блекло. К бесконечному владению сине-бело-голубых мячом все уже адаптировались. Более того, соперники сознательно отдают команде Сергея Семака территорию, а стабильно работающих инструментов для вскрытия обороны у нее вдруг не оказалось.

В итоге все сводится к тому, удастся ли многочисленным техничным зенитовским бразильцам доставить мяч в ворота или нет. И в последнее время с этим тоже проблемы.

«Зенит» остался лидером и оставил шансы «Спартаку», но только до матча «Динамо». Для выхода на первое место команде Марцела Лички было достаточно и ничьей в Калининграде, так как по дополнительным показателям она стала бы лидером по личным встречам с питерцами. Но в этом случае «Спартак» все равно не выбывал бы из гонки.

Но, естественно, динамовцы хотели победить не ради того, чтобы отцепить красно-белых, за которых они болели несколькими часами ранее против «Краснодара». Собственная победа не просто выводила их на первое место, но и создавала задел в два очка от «Зенита», оставляя право на одну ничью в двух последних турах на финише турнира.

Муми Нгамале и Константин Тюкавин организовали гол уже на второй минуте, но спокойной жизни у фаворита не получилось. «Балтика» Сергея Игнашевича находится в зоне прямого вылета из РПЛ, хотя показывает очень приличный футбол. Доказательством тому простой факт: балтийцы по-прежнему участвуют в Кубке страны, где на неделе сойдутся в финале Пути регионов со «Спартаком».

Но Кубок Кубком, а из чемпионата калининградцы вылетать очень не хотят, и матч с «Динамо» им удалось перевернуть: сначала они провели ответный мяч, а затем и вовсе вышли вперед.

Когда казалось, что «Динамо» продолжит участие в «чемпионских поддавках», устроенных в этом сезоне тремя лидерами, бело-голубые взяли и забили два мяча в добавленное время, причем во втором случае уже Тюкавин отдал пас на Нгамале.

В итоге за два тура до финиша «Динамо» возглавило таблицу единолично, а «Спартак» все-таки больше официально не может выиграть титул, в отличие от серебряных медалей. На них шансы еще есть.

Шесть лет подряд или 48 лет спустя

Выйти на первое место в таком чемпионате — даже за два матча до конца, — это еще только половина дела. Удержат ли динамовцы позицию? Прервут ли они пятилетнюю гегемонию «Зенита» в чемпионате и выиграют свое первое золото за 48 лет, которого так ждут болельщики?! Или, может, посыпавшийся по весне «Краснодар» все же соберется и заберет свой первый трофей в истории?

Во-первых, надо отметить, что бело-голубые, если станут чемпионом России, то будут уникальным обладателем титула. Еще никогда РПЛ не выигрывала команда с такой слабой обороной.

Судите сами: динамовцы пропускают в среднем 1,29 мяча за матч, что означает седьмое место в лиге, а по ожидаемым голам в их ворота (xG) команда и вовсе на 13-м месте в РПЛ — 1,4! Кроме того, по воротам «Динамо» наносят в среднем 9,07 удара из штрафной за игру, что тоже аномально низко для борьбы за титул.

Для сравнения: хромающий «Зенит» пропускает 0,88 мяча за игру при xG соперников — 0,78. Оба показателя — первые в РПЛ. По воротам «Зенита» из штрафной соперники наносят 5,03 удара в среднем за матч. Да даже «Краснодар» допускает меньше — ровно семь.

Но в том и дело, что оба конкурента «Динамо» сейчас плохи в атаке, а вот сами бело-голубые действуют «по бразильской системе»: вы забьете нам сколько сможете, мы вам — сколько захотим.

С одной стороны, это приятно для болельщиков. С другой, все время побеждать на заказ при среднем уровне игры в РПЛ так сложно. Только в последнее время динамовцам удалось провернуть трюк с переворотом матча двумя мячами в добавленное время уже дважды: кроме «Балтики», они обыграли так другого аутсайдера — «Сочи». Но получится ли еще одна такая виктория? А ошибаться больше особо нельзя.

И тут важно посмотреть на календарь. Он сложный у всех соискателей! В 29-м туре «Динамо» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов» — середняка таблицы с симпатичным футболом. Есть все предпосылки для очередной голевой перестрелки, в которой Тюкавину, Нгамале, Даниилу Фомину и другим лидерам бело-голубых придется снова показывать все свои лучшие качества.

При этом «Зенит» и «Краснодар» ждут непростые выезды. Действующий чемпион отправится в гости в Грозный к «Ахмату», который после унизительного поражения от «Балтики» (1:7) выдал пятиматчевую победную серию. При этом грозненцы как раз в прошлом туре обезопасили себя даже от стыковых матчей и вряд ли будут максимально мотивированы.

У симпатичного по весне «Сочи» ситуация иная: команда Роберто Морено не добрала много очков, которых заслуживала (тот же матч с «Динамо», например), и теперь уже даже теоретически не может спастись. Будут ли игроки в такой ситуации выпрыгивать из штанов, чтобы остановить «Краснодар»?

На бумаге кажется, что статус-кво сохранится к последнему туру. «Зенит» и «Краснодар», скорее всего, выиграют (хотя уже и забыли вкус побед), «Динамо» как минимум не проиграет «Крыльям» дома. Правда, между победой и ничьей для подопечных Лички разница очень велика.

В первом случае им самим будет достаточно ничьей в заключительном матче, где их соперником будет… «Краснодар»! Причем встреча состоится еще и на стадионе «быков». А вот при равенстве очков с «Зенитом» перед последним туром ничья гарантирует уже только второе место. В любом случае вряд ли динамовцы могут быть уверены в том, что «Ростов» Валерия Карпина выстоит в Санкт-Петербурге. Хотя соперник у сине-бело-голубых тоже очень непростой.

И все же на бумаге кажется, что именно «Динамо» — фаворит гонки за титул.

Дело не только в положении в таблице, хотя оно имеет большое значение. «Крылья Советов» и «Краснодар», с которыми бело-голубые заканчивают чемпионат, не славятся надежной обороной, а игры с обменом атаками для команды Лички удобнее, чем попытки вскрыть «автобус».

РПЛ в этом году подарила нам уникальный чемпионат с неожиданно развивающейся, но оттого не менее захватывающей чемпионской интригой. И совсем скоро мы узнаем, чем все закончится. Но напряжение будет висеть до самого конца.