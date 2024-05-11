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Непобедимый «Спартак» Слишковича бьется с «Краснодаром». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Спартак» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич (справа) и автор гола Манфред Угальде радуются забитому мячу в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петербург), 3 апреля 2024 года

Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич (справа) и автор гола Манфред Угальде радуются забитому мячу в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петербург), 3 апреля 2024 года

Владимир Астапкович/РИА Новости
Московский «Спартак», который под руководством Владимира Слишковича пока не потерпел ни одного поражения, принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
1-й тайм
11 мая 16:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'26

Игра продолжилась — рука Черникова точно была в естественном положении.

'25

Зобнин красиво на дриблинге прорвался в штрафную. И там, кажется, была рука у защитника. Но игра продолжилась.

'23

Игнатов разыграл стеночку с Зобниным и пробил — в защитника. Но раньше был офсайд.

'21

Классный заброс Медины, и Игнатов выскочил один на один с Сафоновым! Долго думал, когда бить, но дождался, что его достанут Оласа и Кайо. В итоге развернулся и потерял момент!

'20

Сперцян протащил мяч к штрафной, но пас защитник перехватил в подкате.

'18

Перспективной была спартаковская атака, но Кайо прочитал передачу Пруцева к штрафной.

'17

По-прежнему с мячом почти все время гости.

'14

Сперцян подал, Кривцов скинул, но защитники «Спартака» выбили мяч.

'13

По-прежнему тотальное преимущество в контроле мяча у «Краснодара». Сейчас Умяров сфолил на Кордобе на своей половине поля. Далековато для удара.

'10

Продолжает давить «Краснодар». Заблокировали сейчас защитники красно-белых удар Боржеса с линии штрафной.

'8

Сперцян классным пасом вывел Кади один на один с Максименко. Кади обыграл Максименко и, несмотря на преследование Хлусевича, пробил в пустой угол, но умудрился не попасть!

'6

Мяч у «Спартака». Первая позиционная атака, Хлусевич подает в штрафную в направлении Игнатова, но защита гостей справляется.

'4

Давит «Краснодар» на первых минутах. «Спартак» в хорошей форме, но «быки»-то за чемпионство все еще борются.

'2

Опасный пас на Кордобу в штрафную, но тот немного не успел к мячу. Кади с подбора зарядил выше ворот, но после был поднят флаг — офсайд. Еще у Кордобы.

'1

Поеееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

16:25

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Сафонов — Олусегун, Тормена, Кайо, Оласа — Черников, Сперцян, Кривцов — Боржес, Са, Кордоба.

16:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович:

Максименко — Зобнин, Дуарте, Чернов, Хлусевич — Литвинов, Умяров, Пруцев — Медина — Игнатов, Угальде.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает «Краснодар». Начало матча — в 16.30 мск.

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