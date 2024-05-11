Игра продолжилась — рука Черникова точно была в естественном положении.
Зобнин красиво на дриблинге прорвался в штрафную. И там, кажется, была рука у защитника. Но игра продолжилась.
Игнатов разыграл стеночку с Зобниным и пробил — в защитника. Но раньше был офсайд.
Классный заброс Медины, и Игнатов выскочил один на один с Сафоновым! Долго думал, когда бить, но дождался, что его достанут Оласа и Кайо. В итоге развернулся и потерял момент!
Сперцян протащил мяч к штрафной, но пас защитник перехватил в подкате.
Перспективной была спартаковская атака, но Кайо прочитал передачу Пруцева к штрафной.
По-прежнему с мячом почти все время гости.
Сперцян подал, Кривцов скинул, но защитники «Спартака» выбили мяч.
По-прежнему тотальное преимущество в контроле мяча у «Краснодара». Сейчас Умяров сфолил на Кордобе на своей половине поля. Далековато для удара.
Продолжает давить «Краснодар». Заблокировали сейчас защитники красно-белых удар Боржеса с линии штрафной.
Сперцян классным пасом вывел Кади один на один с Максименко. Кади обыграл Максименко и, несмотря на преследование Хлусевича, пробил в пустой угол, но умудрился не попасть!
Мяч у «Спартака». Первая позиционная атака, Хлусевич подает в штрафную в направлении Игнатова, но защита гостей справляется.
Давит «Краснодар» на первых минутах. «Спартак» в хорошей форме, но «быки»-то за чемпионство все еще борются.
Опасный пас на Кордобу в штрафную, но тот немного не успел к мячу. Кади с подбора зарядил выше ворот, но после был поднят флаг — офсайд. Еще у Кордобы.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Сафонов — Олусегун, Тормена, Кайо, Оласа — Черников, Сперцян, Кривцов — Боржес, Са, Кордоба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович:
Максименко — Зобнин, Дуарте, Чернов, Хлусевич — Литвинов, Умяров, Пруцев — Медина — Игнатов, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает «Краснодар». Начало матча — в 16.30 мск.