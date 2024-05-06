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Удержать первое место: «Зенит» сражается с наглецами из Воронежа. LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Факел» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» гостит у «Факела», игроков которого называют «наглецами из Воронежа». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
06 мая 18:00
Факел
Воронеж, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 27-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимает «Зенит». Начало матча — в 18.00 мск.

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