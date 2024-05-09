Обиженный Мбаппе, судейский скандал, провал Нойера: «Боруссия» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ

Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА-2023/24: за трофей поборются немецкая «Боруссия» и испанский «Реал». Дортмундцы впервые выбили из плей-офф турнира «ПСЖ», обыграв парижан на выезде 1:0, а мадридцы, проигрывая 0:1 до последних минут, совершили впечатляющий камбэк в концовке. При этом матч «Реала» и «Баварии» не обошелся без громкого судейского скандала. «Газета.Ru» — о главных событиях полуфиналов ЛЧ.

«ПСЖ» — «Боруссия» — 0:1

Прежде эти команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов лишь однажды — на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира в сезоне-2019/20. Но тогда парижане по сумме двух встреч победили со счетом 3:2. И теперь, после поражения в гостях с минимальным счетом, они представлялись фаворитами ответной встречи: все же как минимум отыграть один мяч на своем поле не выглядело сверхзадачей.

Однако на деле все оказалось иначе. В первом тайме «Боруссия» умело сбивала темп игры и не давала парижанам разворачивать атаки, играя вторым номером. Хозяева имели несколько возможностей отличиться, но опасных моментов они создали минимум.

А в начале второго тайма пропустили сами: опытный Матс Хуммельс головой замкнул подачу с углового.

«ПСЖ» оказался перед необходимостью отыгрывать уже два мяча, а на это оставалось около 40 минут. И подопечные Луиса Энрике, забыв об обороне, бросились атаковать всеми силами. Но здесь они столкнулись еще и с тотальным невезением: в те моменты, когда оборона «Боруссии» не справлялась с натиском соперников, на стороне гостей была фортуна: четырежды парижане попадали в каркас ворот, при этом в концовке Килиан Мбаппе и Витинья мощными ударами сотрясли перекладину. А началось все с промаха Уоррена Заира-Эмери в самом начале второго тайма, когда он, пробивая с близкого расстояния отнюдь не с острого угла, попал не в пустые ворота, а в штангу.

В очередной раз «ПСЖ» остался без финала Лиги чемпионов, ну а для «Боруссии» это третий заход: ранее «шмели» добирались до решающего матча дважды: в 1997 году они победили «Ювентус», а в 2013 году уступили «Баварии». Отметим, что противостояние «ПСЖ» и «Боруссии» проходило на фоне новости об уходе из стана дортмундцев легенды команды, ее капитана Марко Ройса. Однако этот сезон он доиграет и сделает все, чтобы помочь своей команде выиграть Лигу чемпионов. Поучаствовал он и в победе над «ПСЖ», выйдя в Париже на замену на 56-й минуте, а после матча он отпраздновал успех, побежав на фанатскую трибуну и разделив ликование с болельщиками «Боруссии».

Но если Ройс еще не попрощался с Дортмундом, то для другой яркой фигуры мирового футбола матч в Париже действительно стал прощанием: 48-летний итальянский арбитр Даниэле Орсато в последний раз отработал игру Лиги чемпионов и после финального свистка не смог сдержать слез. Он будет одним из судей Евро-2024, а по завершении первенства закончит карьеру.

Мбаппе обидели журналисты

Победа над «ПСЖ» стала праздником для «Дортмунда». После матча Ройс заявил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть турнир.

«Мы едем на Уэмбли, это невероятно, это безумие. Мы вернулись спустя более чем 10 лет. И мы должны добиться своего, это наш шанс», — написал игрок в соцсетях.

Автор решающего гола Хуммельс напомнил, что впереди — главная игра. При этом он призвал по достоинству оценить и этот успех.

«Это очень большой день для всех нас. Мы близки к тому, чтобы исполнить мечту. Но сейчас я хочу отпраздновать эту победу», — сказал Хуммельс журналистам.

В свою очередь, лидер парижан Килиан Мбаппе не скрывал разочарования. Он констатировал, что путь к победе в Лиге чемпионов долог, и выразил надежду, что скоро эта вершина его команде покорится.

«Выиграть Лигу чемпионов — долгий процесс. Я верю, что «ПСЖ» недалек от этого, но сегодня вечером мы опечалены и разочарованы, — сказал Мбаппе. — Соперник сегодня был лучше в обеих штрафных. Мне жаль болельщиков.

Мы пытались сделать все, что могли, но наших усилий оказалось недостаточно.

Тем не менее в этом сезоне мы продемонстрировали, что можем пройти далеко».

Вероятно, журналисты хотели бы спросить французского форварда еще о многом. Но один вопрос оказался за гранью для человека, который только что не попал в финал Лиги чемпионов: Мбаппе спросили, за кого он будет болеть во втором полуфинале, где должны будут сыграть «Реал» и «Бавария». Килиан молча посмотрел на собеседника, развернулся и ушел.

«Реал» — «Бавария» — 2:1

Если в противостоянии «ПСЖ» и «Боруссии» парижане считались фаворитами и их неудача стала сенсацией, то во второй полуфинальной паре эксперты по всему миру затруднялись выделить сильнейшую команду. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, что лишь добавляло интриги.

Впрочем, фактор своего поля для «Реала», безусловно, много значит. «Бланкос», подгоняемые трибунами «Сантьяго Бернабеу», с первых минут захватили инициативу и прессинговали оппонентов, лишь изредка пропуская контратаки, не таившие в себе серьезных угроз. Однако до перерыва счет открыт не был.

А во втором тайме «Реал» продолжил наседать, но первой забила «Бавария». Альфонсо Дэвис оставил не у дел опытного Антонио Рюдигера и пробил без шансов для голкипера мадридцев Андрея Лунина. Гости сделали серьезный шаг на пути к финалу, но играть оставалось еще почти полчаса. И практически сразу же «Реал» забил ответный гол, причем мяч влетел в сетку от ноги того же Дэвиса. Но здесь на первый план — далеко не в последний раз в этой встрече — вышел главный арбитр Шимон Марциняк. Он отправился смотреть повтор эпизода и отменил взятие ворот, поскольку в эпизоде, предшествовавшем голу, Начо попал по лицу Йозуа Киммиху, и это оказало прямое влияние на дальнейшее развитие событий.

Время шло, а «Бавария» по-прежнему вела в счете. И когда до истечения основного времени оставалось менее двух минут, гостей подвел тот, от кого они меньше всего могли этого ждать. Один из лучших голкиперов ХХI века Мануэль Нойер неудачно отбил отскочивший от земли мяч — практически перед собой. На добивании первым оказался вышедший незадолго до этого на замену Хоселу, и он свой шанс не упустил.

А всего три минуты спустя он же забил второй мяч. При этом первоначально Марциняк отменил взятие ворот — лайнсмен сигнализировал об офсайде. Но видеоассистенты позвали рефери к монитору, и тот, посмотрев повтор, убедился, что положения вне игры не было. Гол был засчитан.

Это практически лишило мюнхенцев надежды на спасение. Она появилась у них вновь, когда обе команды уже переиграли компенсированное время, и мяч влетел в сетку ворот Лунина после удара Маттейса де Лигта. И здесь вновь на авансцену вышла судейская бригада: буквально за мгновение до удара раздался свисток — линейный арбитр посчитал, что де Лигт забрался в офсайд. Как ни пытались гости убедить судей в их ошибке, они оставались непреклонны. Марциняк дал финальный свисток, зафиксировавший победу «Реала».

Лайнсмен признал ошибку

После матча на судейскую бригаду ожидаемо обрушилась волна критики. Усугубил ситуацию комментарий де Лигта: он рассказал журналистам, что лайнсмен Томаш Листкевич попросил у него прощения за ошибку.

«Я не имею в виду, что судьи всегда помогают «Реалу», но сегодня это действительно имело значение. Именно судьи решили исход матча.

Линейный арбитр сказал мне: «простите, я допустил ошибку». Это очень обидно»,

— констатировал футболист.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель указал на то, что на матче такого уровня должны работать лучшие специалисты. И если они получили назначение, то не имеют права допускать подобные промашки.

«Каждый из нас должен работать на максимуме своих возможностей и не допускать ошибок. Потому и судья должен соответствовать этому уровню. Сейчас оправдания просто бессмысленны. Ты находишься на поле, потому что ты лучший. И мы вправе рассчитывать на это до конца», — убежден тренер.

Тухелю ответил его визави, наставник «Реала» Карло Анчелотти, к слову, установивший рекорд: он стал первым тренером, кто в шестой раз добрался до финала Лиги чемпионов. Он отметил, что и ему есть, на что пожаловаться по результатам этого матча.

«Бавария» пожаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы пожалуемся на отмененный гол Начо, на Киммиха, который «нырнул». А эпизод с офсайдом объясняется просто. Может быть, положения вне игры и не было, но судья свистнул перед голом, и мы прекратили игру», — резюмировал итальянский специалист.

Пообщался с прессой и Нойер. Опытный голкипер признался, что опустошен после своей ошибки и итоговой неудачи.

«Каждый, кто играл в футбол, понимает, что я сейчас чувствую. То, что мы проиграли в концовке, ведя до последних минут 1:0, очень горько. Нам не хватило всего шага до финала в Лондоне, и сейчас я не нахожу слов», — сказал Нойер.