И снова Рюэрсон великолепно обороняется против Мбаппе! Что творит норвежец сегодня на правом краю обороны!!!
Продолжает упорно Килиан через левый фланг бежать с мячом и раз за разом на ровном месте терять его.
Рюэрсон классно подключился к атаке гостей и пробил после розыгрыша аута в ближний угол ворот Доннаруммы, но не попал.
Санчо снова по краю разрезал оборону парижан, однако прострельная передача на дальнюю штангу не прошла.
Очень красиво Мбаппе прокинул мяч мимо Хуммельса, правда сделал он это на своей половине поля. Развить атаку у француза, к слову, далее не вышло.
Рамуш пробил вторым касанием из-за пределов штрафной площади и не попал в створ.
Санчо устроил большущий и не совсем логичный забег по всей половине поля, сместился к боковой линии и упустил владение.
Килиан Мбаппе пробил прямо по центру ворот «Боруссии», голкипер легко поймал мяч в руки.
Рамуш подставил ногу под прострел Хакими с правого фланга, Кобель сыграл надежно и поймал мяч в руки.
Стартовые минуты игры остаются за дортмундцами.
Игра началась! Поехали!
Команды на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!
«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Рамуш.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Лиги чемпионов второй матч проводят немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.