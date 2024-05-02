ГООООООООООООООЛ! Скамакка отправляет мяч в сетку после шикарной разрезающей передачи Компейнерса! Провалился французский клуб в обороне, 0:1!!!
Следом и Эдерсон аккуратно нарушил правила, пострадал Сарр.
Скальвини совершил тактический фол, мяч у «Марселя».
Обамеянг упал после контакта с соперником в чужой штрафной, но судья фол не зафиксировал.
Стартовые минуты игры остались за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Руджери, Компейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.
«Марсель»: Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Мурильо, Верету, Кондогбиа, Арит, Сарр, Энрике, Обамеянг.
В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24 «Аталанта» из Бергамо играет в Марселе против местного «Олимпика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.