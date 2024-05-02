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Леша идет за Кубком УЕФА: «Аталанта» Миранчука гостит у «Марселя». LIVE

Футбол. Лига Европы. Полуфинал. 1-я игра. «Марсель» — «Аталанта». ОНЛАЙН

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IMAGO/Global Look Press
В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24 «Аталанта» из Бергамо играет в Марселе против местного «Олимпика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
1-й тайм
02 мая 22:00
Марсель
Марсель, Франция
0 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
11' Скамакка
Стадион «Велодром», Марсель, Франция
1-й тайм

11' Скамакка

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'11

ГООООООООООООООЛ! Скамакка отправляет мяч в сетку после шикарной разрезающей передачи Компейнерса! Провалился французский клуб в обороне, 0:1!!!

'10

Следом и Эдерсон аккуратно нарушил правила, пострадал Сарр.

'8

Скальвини совершил тактический фол, мяч у «Марселя».

'5

Обамеянг упал после контакта с соперником в чужой штрафной, но судья фол не зафиксировал.

'3

Стартовые минуты игры остались за хозяевами.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:50

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Руджери, Компейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

21:45

«Марсель»: Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Мурильо, Верету, Кондогбиа, Арит, Сарр, Энрике, Обамеянг.

21:40

В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24 «Аталанта» из Бергамо играет в Марселе против местного «Олимпика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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