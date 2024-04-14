«Бог был прав»: «Спартак» уволил Абаскаля

Московский «Спартак» объявил об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Ветеран красно-белых Александр Мостовой иронично прокомментировал это решение, заявив, что оно было продиктовано руководству клуба свыше. В комментарии «Газете.Ru» экс-форвард москвичей Максим Деменко призвал назначить в «Спартак» российского специалиста, а бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал увольнение испанца ожидаемым.

Поражение «Спартака» от «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1 стало роковым для главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля. Пресс-служба клуба объявила, что наставник покидает пост. Также объявлено, кто будет готовить команду к ближайшей игре.

«Руководство красно-белых приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата.

Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере. К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович», — говорится в сообщении.

«Бог был прав»

«Спартак» проиграл «Зениту» в первом кубковом матче дома со счетом 1:2. При этом неясно, кто будет помогать Слишковичу работать с командой к ответной встрече с сине-бело-голубыми. По информации «РБ Спорт», вместе с Абаскалем уходят также ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес. При этом сообщалось, что между Абаскалем и Слишковичем были конфликты, касающиеся в том числе составов на матчи.

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в связи с увольнением Абаскаля припомнил высказывание испанца о том, что ему бог подсказывает, кого выставлять на матч.

«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!

Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл, — это игра с «Зенитом» без Абаскаля», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ветеран москвичей Валерий Гладилин, комментируя информацию о конфликте Слишковича и Абаскаля, выразил мнение, что ассистент главного тренера сыграл не последнюю роль в плохих результатах команды. Он призвал Слишковича показать, на что он способен самостоятельно.

«Можно не соглашаться с решениями главного тренера, но продолжать выполнять его требования. Видимо, Слишкович не настаивал на своем и плохо соглашался, раз результат у всей команды плохой. Соглашаться — не соглашаться — это все слова. Пускай выйдет и покажет свою работу», — сказал Гладилин.

Почти €1млн неустойки

Абаскаль покидает «Спартак» досрочно и получит неустойку за расторжение контракта. Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале, она составит половину годовой зарплаты испанца, то есть, €850 тыс. евро. Экс-футболист московской команды Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» предположил, что Абаскаль мог сам настоять на расставании на таких условиях.

«Возможно, руководство и не спешило его увольнять, но он с ними сам договорился об уходе за компенсацию. Наверняка он разговаривал и с помощниками об этом. Хотя писали, что по каким-то моментам они были не согласны с ним, например, по составу. Но в любом случае его уход был лишь вопросом времени», — констатировал Деменко.

Говоря о задачах «Спартака» на остаток сезона, Деменко указал на важность ответного матча с «Зенитом». Он подчеркнул, что поражение в этой игре лишит значимости для красно-белых заключительный отрезок в чемпионате.

«Задачи «Спартака» на сезон? Честно говоря, после того, как «Зенит» выиграл в Кубке, не знаю, что может сделать преемник Абаскаля до конца сезона. Если 17-го апреля красно-белые снова проиграют, то задач для них уже не будет, команда просто будет плыть по течению. Выиграет какой-то матч – хорошо. Проиграет – будет еще больше разговоров». — считает экс-футболист.

«Спартак» должен возглавить российский специалист»

В СМИ и ранее неоднократно появлялись слухи о скором уходе Абаскаля и даже назывались возможные имена его преемников. Деменко признался, что ждет назначения на вакантный пост россиянина.

«Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил российский тренер. Мне кажется, клубу надо остановиться и довериться отечественному специалисту. Разговоры ходили про Станислава Саламовича Черчесова, например. Но сейчас, судя по взглядам руководителей клуба, это вряд ли произойдет, скорее всего, российского тренера в команде не будет — хотя я считаю это ошибкой.

У нас есть хорошие специалисты — и Валерий Карпин, и Черчесов. Это тренеры с большим опытом. Не знаю, почему «Спартак» не привязывается к россиянам», — высказал свое мнение эксперт.

До поражения от «Сочи» красно-белые одержали волевую победу в дерби с «Динамо» — 2:1. Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что если бы бело-голубые выиграли, то Абаскаль был бы уволен уже тогда.

«Думаю, отставку можно было ожидать и в случае поражения от «Динамо». Получилась отсрочка на одну игру, но все равно ничего не получилось. Абаскаля уволили, потому что проигрывать последней команде чемпионата, когда ты борешься за призовые места, — не для топ-клуба. Сейчас «Спартаку» нужно побороться за призовые места, все-таки еще есть семь игр. На первое и второе шансов мало, а вот занять третье место есть возможность. Потом остается Кубок. И все эти задачи могут быть достижимы. После увольнения Абаскаля команда встряхнется и, возможно, покажет хороший футбол. Может, даже какую-то цель приблизит. Потому что сейчас вряд ли «Спартак» мог на что-то рассчитывать с Абаскалем. Хотя и по составу, и по уровню клуба «Спартак» должен всегда быть среди первых», — заключил Булыкин.