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Дерби на все времена: «Динамо» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «ВТБ Арене» у «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
Матч не начался
07 апреля 19:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «ВТБ Арене» у «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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