Спорт
Дерби на все времена: «Динамо» принимает «Спартак». LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «ВТБ Арене» у «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
Матч не начался
07 апреля 19:30
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
19:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «ВТБ Арене» у «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.