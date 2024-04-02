«Следим за словами российских спортсменов»: что глава МОК сказал пранкерам Бах заявил, что МОК отслеживает публичные высказывания российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились «африканским чиновником». В разговоре Бах признался, что просил украинцев следить за российскими атлетами, рассказал, что спортсмены из Африки могут пропустить Олимпиаду, если поедут на Игры дружбы, а также оценил ситуацию с допинговым скандалом фигуристки Камилы Валиевой. «Газета.Ru» собрала главные высказывания руководителя МОК.

Глава МОК Томас Бах прямо сказал, что на Олимпиаде не должно быть национальной символики России. Чиновник отметил, что организация наказывает тех, кто несет ответственность за происходящее.

«Олимпийский комитет России после того, как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация», — сказал Бах.

Он также признался, что МОК просил украинскую сторону предоставить информацию о высказываниях в интернете атлетов и чиновников из России.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — рассказал Бах.

Он высказался и о деле фигуристки Камилы Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за употребление допинга на четыре года. Глава МОК посетовал на то, что российские власти считают спортсменку невиновной.

«Даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — сказал чиновник.

Не обошел стороной Бах и Игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Он сказал, что спортсмены, которые выступят в России, рискуют остаться без Олимпиады, а также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие страны Евросоюза поддерживают подобные меры.

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России… Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — добавил Бах.

«МОК уже давно пробил дно»

На интервью Баха отреагировали журналисты, спортсмены и политики из России.

В разговоре с «Газетой.Ru» тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал Баха «гнилым человеком и русофобом». Жулин добавил, что Бах подвержен влиянию США.

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что МОК уже давно «пробил дно».

«Смотря на эти заявления, хочется проводить еще больше таких турниров, как Игры дружбы, Игры БРИКС и других соревнований, против которых выступает МОК», — сказал Губерниев.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил «Спорт-Экспрессу», что слова Баха о слежке за российскими спортсменами недопустимы. Свищев назвал признание Баха провокацией.

«Это провокация не только к российским спортсменам, но и к украинским. Вместо того чтобы готовиться к соревнованиям, они должны будут следить за высказываниями наших спортсменов, отслеживать их социальные сети, чтобы сообщать об этом МОК. Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы, но точно не президент МОК. После такого провала, который произошел после общения с нашими пранкерами, Бах должен подать в отставку, написать заявление об уходе, как настоящий джентльмен», — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В комитете сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.