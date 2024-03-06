«Хотят, чтобы мы психанули»: россиян допустят до Паралимпиады на жестких условиях Россияне выступят на Паралимпиаде-2024 вне зачета

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе на Паралимпиаду-2024, выставив ряд жестких условий. Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» предположила, что международные чиновники добиваются от России добровольного отказа от участия в Играх.

«В нейтральном статусе и без символики»

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал условия участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. На официальном сайте организации выложили правила участия атлетов в нейтральном статусе.

Таких спортсменов на Играх в Париже будут официально называть нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA). Дизайн их игровой формы и всей экипировки должен быть одобрен МПК. При этом в нем должны отсутствовать цвета национального флага, название страны, идентифицирующие национальность эмблемы, символы и обозначения.

Соревноваться нейтральные паралимпийские атлеты будут под белым флагом с черной надписью NPA, а выигранные ими медали не будут занесены в медальный зачет. В случае победы нейтрального спортсмена на Паралимпиаде во время церемонии награждения будет звучать паралимпийский гимн.

Государственные флаги России и Белоруссии, а также любая другая национальная символика находятся в Париже-2024 под запретом. Это касается любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми.

Отдельно отмечено, что запрещена любая военная символика государств, чьи атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

Кроме того, делегации России и Белоруссии не допустят до участия в церемонии открытия, а на закрытии Игр у нейтральных спортсменов не будет знаменосцев.

Международный паралимпийский комитет сформирует независимый орган, который оценит соответствие спортсменов и вспомогательного персонала требованиям для допуска на Паралимпиаду. Так, не смогут получить аккредитацию лица, активно поддерживавшие боевые действия на Украине, а также служащие российских и белорусских вооруженных сил или органов национальной безопасности.

«Дискриминационное решение»

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением после публикации МПК, назвав решение международного органа дискриминационным и нарушающим права человека.

«Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит, лишать их права на национальную идентичность.

Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран.

Спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Играм, чтобы показать наивысший результат и вновь прославить российский спорт», — говорится в пресс-релизе ПКР.

Отдельно отмечено, что недопуск членов ПКР в Париж в качестве вспомогательного персонала может создать большие трудности для спортсменов в бытовом плане.

В своем релизе ПКР рассказал, что в данный момент делегация нейтральной российской команды может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Правда, это число может как увеличиться, так и уменьшиться.

«На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля.

Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис. Еще 3 вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука», — подчеркнули в ПКР.

«Хотят, чтобы мы отказались сами»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала требования МПК.

«Понятно, что продолжают издеваться над нашими и белорусскими спортсменами. Причем здесь же такая уникальная ситуация: весь мир же прекрасно понимает, что они есть, но надо показать, что их нет. Каким-то таким образом: мы вроде бы не нарушаем ваши права, смотрите, допускаем в нейтральном статусе. А что дальше вы ничего не можете… Мы не хотим, чтобы в мире вас видели на Открытии и Закрытии Игр. Допускаю, что им в итоге и не разрешат прийти на награждение, и не будет никакой информации, что они выиграли. История же идет дальше. Заранее предупредить о событии, что его не будет! Этих фамилий не будет в списках победителей, вы никогда не прочитаете об этом в Википедии. Нонсенс! Такое предложение впервые.

Но они, наверное, специально это делают, чтобы мы прочитали и отказались. Потому что дальше они хотят, чтобы мы психанули, а они могли бы сказать: смотрите, как вы ведете себя неадекватно. И дальше нас могли бы дисквалифицировать на четыре Олимпиады до какого-нибудь 2036 года.

Поэтому надо проанализировать, как мы можем на это отреагировать. И если мы не хотим в этом участвовать, то сделать так, чтобы нам потом ничего за это не предъявили», — заявила Журова.

Прокомментировала депутат и возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на решение МПК как на дискриминационное. Она подчеркнула, что не верит в успех и считает этот орган ангажированным.

«Мы можем подать, но ЕСПЧ рассматривает все эти дела за один месяц, только когда им надо. А когда им не надо, то могут рассматривать и пять лет. Суд на сто процентов ангажирован. Дело Магнитского они рассмотрели в момент, а какие-то другие дела могут не рассматривать и десятилетиями. По тем вопросам, которые им не нравились. Там же очередь по рассмотрению дел. Понятно, что пройдут годы, и все будет не актуально, как минимум. И потом нам скажут: а чего вы хотите, вот же спортсменов допустили до участия, где здесь права человека нарушены?

К сожалению, мой неоптимистичный прогноз по тем тенденциям, которые я вижу: наши спортсмены приедут на Олимпиаду и Паралимпиаду, и будет, как в прошлый раз с паралимпийцами, когда ребят выселили уже из Олимпийской деревни. И они уехали домой, даже не выступив. Понятно, что допущенных будут единицы. Но даже эти единицы, прилетев в Париж, могут не попасть на Игры, например, по решению [президента Франции Эммануэля] Макрона. И вот насколько они нас опасаются и боятся?! Им важно, чтобы мы даже одним человеком не поехали туда. Делают все, чтобы мы отказались сами», — высказала свое мнение политик.