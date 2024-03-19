«Чистейшей воды провокация»: МОК призвал игнорировать российские Игры дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Однако, по его словам, атлетов подвергают санкциям, если они поддерживают действия своей страны. После этого заявления МОК опубликовал релиз с призывом к международному сообществу игнорировать Игры дружбы в России. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал слова Баха позорными, а действия МОК — провокацией.

«Циничная попытка политизировать спорт»

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление, посвященное Играм дружбы, которые должны пройти в сентябре 2024 года в России. В тексте документа организация заявила, что Россия, организовывая эти соревнования, пытается политизировать спорт. МОК призвал международное спортивное сообщество игнорировать их.

«Вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать политически мотивированное спортивное мероприятие.

<…> С этой целью российское правительство начало интенсивное дипломатическое наступление, пригласив правительственные делегации и послов, а также министерские и другие правительственные органы стран всего мира. Чтобы сделать свою политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в странах, на которые они нацелены. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН.

Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт.

Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских атлетов мира, выступает против использования спортсменов в политической пропаганде. Кроме того, комиссия видит риск того, что правительства вынудят своих спортсменов участвовать в политизированном мероприятии, эксплуатируя их тем самым в рамках политической пропагандистской кампании», — говорится в заявлении МОК.

Также организация утверждает, что правительство РФ демонстрирует неуважение к мировым стандартам борьбы с допингом. В МОК подчеркивают, что в России действует то же самое правительство, которое было причастно к якобы существовавшей во время Олимпиады-2014 в Сочи допиноговой системе.

Сделан акцент и на озабоченности Всемирного антидопингового агентства (WADA) планами России провести Игры дружбы. МОК вторит WADA, выражая опасение в связи с тем, что соревнования не будут проходить под эгидой Всемирного антидопингового кодекса, что, по мнению организации, ставит под сомнение как здоровье спортсменов, так и чистоту их результатов.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило серьезную озабоченность из-за планов России провести Игры дружбы в сентябре 2024 года. Беспокойство WADA вызывает тот факт, что соревнования пройдут не под эгидой Всемирного антидопингового кодекса, а значит, здоровье спортсменов и чистота их результатов могут быть поставлены под угрозу.

«<…> Олимпийское движение решительно осуждает любую инициативу по полной политизации спорта, в частности, создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий.

МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и от поддержки любой инициативы, которая направлена на политизацию мирового спорта», — резюмирует МОК.

«Растет агрессия российского правительства против меня»

Незадолго до публикации этого коммюнике с интервью выступил президент МОК Томас Бах. Он высказался об ответственности спортсменов за действия правительств своих стран.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие», — заявил Бах, чьи слова приводит Le Monde.

Глава МОК также заявил, что обеспокоен «агрессивным тоном» российской стороны. Он утверждает, что растет агрессия российского правительства против него лично.

«Мы видели заявления, которые высказывались в очень агрессивном тоне. МОК не комментирует их, но агрессия российского правительства растет с каждым днем. Против МОК, против Игр и против меня», — считает чиновник.

Он также объяснил, почему МОК не применяет санкции в отношении израильских спортсменов, чья страна ведет боевые действия.

«Все предельно ясно. В отличие от ОКР, Олимпийский комитет Израиля на нарушал Олимпийскую хартию. ОКР хочет распространить свое влияние на другие регионы, а это нарушение целостности Национального олимпийского комитета Украины. Они утверждают, что спортсмены из ЛНР или ДНР должны представлять Россию, но это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. ОКР выдвинул аргумент: «Вы не наказываете Израиль, значит, не можете наказывать и нас». Но эти случаи нельзя сравнивать. В ситуации с Израилем нарушений не было», — заключил глава МОК.

«Удивительно слышать от Баха такие позорные слова»

На заявления Баха и МОК отреагировал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что шокирован отношением международной организации и ее руководителя.

«Удивительно слышать от уважаемого спортивного чиновника, руководителя целого МОК такие позорные слова. Он несколько раз прошелся по России. Президент МОК, так же, как и члены исполкома МОК, и другие руководители олимпийского движения обязаны поддерживать соревнования разного уровня по различным видам спорта. Вместо этого — что, они увидели угрозу олимпийскому движению? Вместо того, чтобы задать России вопросы, поговорить с ней, они кого-то слушают — видимо, наших ближайших соседей, — и считают эти соревнования угрозой международному олимпийскому движению. Они, что, с ума сошли?

Мы неоднократно говорили, что эти соревнования ни в коем случае не подменяют Олимпийские игры, там даже дисциплины другие. Если они внимательно посмотрят, то увидят, что там есть и неолимпийские виды спорта.

Либо они не вникли суть соревнований, либо это чистейшей воды провокация. Они запугивают атлетов и федерации с целью не допустить проведение Игр — это саботаж и дискриминация по национальному признаку.

Я в полушоковом состоянии нахожусь. У Баха есть сейчас возможности перешагнуть через свою гордыню, которая, кстати, является смертным грехом, пригласить [президента Олимпийского комитета России Станислава] Позднякова, пригласить [министра спорта РФ Олега] Матыцина, сесть за стол переговоров и решить эту проблему раз и навсегда. Вряд ли это произойдет — но кто-то же должен ему советовать. МОК превращается в карательный орган, который ничего не имеет общего с реальным развитием олимпизма.

Они также обвинили наше действующее правительство в том, что оно на государственном уровне поддерживает допинг с 2014 года. Бах даже не знает, что у нас правительство давно поменялось с тех пор. Поэтому, к сожалению, это некомпетентность. Господин Бах должен понимать: мы находимся в постоянном контакте с РУСАДА и WADA. Буквально 10 дней назад мы провели встречу с РУСАДА, на которой обсуждалось, что нужно сделать для восстановления организации в системе WADA. Мы совершенствуем законодательство. Российское антидопинговое законодательство — одно из самых совершенных в мире. А Бах все свалил в одну корзину и пытается делать из нашей страны исчадие ада, которое во всем виновато», — заявил Свищев.

«Решим с WADA одни проблемы, появятся другие»

Парламентарий также рассказал, какие действия принимаются для восстановления соответствия РУСАДА кодексу WADA. Он заметил, что после решения текущих вопросов к России могут появиться новые требования.

«Мы встречались с [гендиректором РУСАДА] Вероникой Логиновой. Она нам обозначила позицию WADA, причины, по которой Витольд Банька до сих пор не восстановил в правах РУСАДА. У нас сейчас готов новый закон, который вносится в ближайшие дни. Мы получили практически все ответы, в том числе от правительства, на этот закон и планируем его ввести. Нужно урегулировать лишь технические вопросы взаимоотношений с WADA. При этом я глубоко убежден: это может решить одни проблемы с WADA, но появятся новые требования.

Хочу заметить: я посмотрел количество допинговых случаев за 2023 год — Россия даже в десятку не входит!

Нет ни одной страны, у которой нет проблем с допингом. Это мировой бич. И Россия не замалчивает эти проблемы, а выявляет случаи и наказывает спортсменов, уличенных в применении запрещенных препаратов.

Есть, с чем бороться, есть нарушения. И надо разбираться. До сих пор никто не может понять, кто виноват в деле Камилы Валиевой — но мы занимаемся этим вопросом. А нас пытаются обвинить в том, что правительство поддерживает допинг — бред сумасшедшего», — констатировал Свищев.