«Свободы и демократии в МОК уже нет»: CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановлении членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Почетный президент ОКР Виталий Смирнов считает необходимым продолжать работу с МОК, а олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина призвала подать новую апелляцию.

«МОК не нарушил принципы законности»

CAS отказал Олимпийскому комитету России в удовлетворении апелляции на приостановление членства в МОК. Об этом сообщается на официальном сайде суда.

«Комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в заявлении.

CAS рассмотрел апелляцию ОКР 26 января. Россия может обжаловать решение в течение 30 дней.

«Надо показывать, что ОКР продолжает работать»

По мнению почетного президента ОКР Виталия Смирнова, несмотря на решение CAS, российская сторона должна продолжать сотрудничество с МОК. Он добавил, что дальнейшие шаги необходимо делать после консультаций с юристами.

«Думаю, надо продолжать действовать и показывать, что олимпийский комитет продолжает работать. Сейчас прошли мероприятия, посвященные десятилетию Олимпийских игр в Сочи. Это демонстрация того, какое олимпийское наследие остается в нашей стране после Олимпийских игр. Думаю, мы не должны прерывать сотрудничество с МОК.

Там же есть службы, куда обращается наш комитет, какие-то департаменты, службы по связям с национальными олимпийскими комитетами. <…> У ОКР есть юридическая служба. Она должна готовить соответствующие предложения, которые будет принимать исполком», — сказал Смирнов РИА Новости.

Виталий Смирнов, руководивший ОКР с 1992 по 2001 год, подчеркнул, что альтернативы для российской организации сейчас нет. Он заметил, что все контакты по Олимпийским играм и другим мероприятиям проводятся через ОКР.

«Итог может быть абсолютно любой»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина считает, что ОКР должен подать повторную апелляцию. Она добавила, что Россия должна быть готова к любому исходу.

«Я думаю, что нужно подавать повторную апелляцию, конечно же. В любом случае, я уверена, что юристы нашего Олимпийского комитета будут делать все возможное. Сложно сказать, возымеет ли успех следующая апелляция, так как я не спортивный юрист, и в спортивных судах никогда не участвовала. Сложно предположить, ведь итог может быть абсолютно любой: как положительный, так и отрицательный», — сказала Шишкина «СЭ».

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова убеждена, что МОК сумеет отстоять свою позицию в отношении России и в дальнейшем. По ее словам, на тех юристов, которые ранее выигрывали дела российских спортсменов, оказывается серьезное давление.

«Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд. Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует», — констатировала Журова в беседе с ТАСС.

Парламентарий считает, что России необходимо продолжать бороться за свои интересы. Это должно быть принципиальной позицией, считает Журова.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступал с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.