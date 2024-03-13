«Намеренная клевета»: Тутберидзе отреагировала на слова Тарасовой о допинге Валиевой Тарасова принесет извинения Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Этери Тутберидзе призвала Татьяну Тарасову извиниться за слова о том, что допинг фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер. Тарасова ответила, что «с удовольствием» извинится, если получит доказательства того, как на самом деле все произошло. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что если дело дойдет до суда, Тарасовой может грозить штраф в 1 млн рублей или лишение свободы до двух лет. Однако он уверен, что иск Тутберидзе не зарегистрируют.

Тутберидзе потребовала извинений у Тарасовой за «клевету»

Сезон в российском фигурном катании подошел к концу, однако межсезонье обещает быть не менее жарким.

В новом выпуске программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» Татьяна Тарасова снова всколыхнула острую тему с допингом Камилы Валиевой, в анализах которой обнаружили запрещенный триметазидин, что привело к дисквалификации на четыре года.

Тарасова заявила, что на месте Валиевой обязательно продолжила бы карьеру после окончания срока дисквалификации (24 декабря 2025 года), так как, по ее мнению, фигуристка «не виновата» в произошедшем.

Заслуженный тренер СССР считает, что запрещенное вещество юная спортсменка могла получить только от члена тренерского штаба, которому полностью доверяет.

«Она не виновата, просто этого не знала. Не достала откуда-то, никто ей это не подсунул. Это вещество, которое ты не имеешь права даже у себя хранить. Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку.

Это может дать только тренер. По-другому не может быть. Как дети могут взять какую-то таблетку у врача? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.

Эти слова задели главного тренера Валиевой — Этери Тутберидзе. В своих социальных сетях она обвинила Тарасову в «клевете» и потребовала публичных извинений.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе.

Тарасова с иронией отреагировала на эти требования и пообещала извиниться, как только получит доказательства того, что допинг в организм Валиевой поступил каким-либо другим способом.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

WADA не смогло доказать вину Тутберидзе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обнаружило доказательств причастности Тутберидзе или любого другого члена ее тренерского штаба к допингу Валиевой.

При этом в агентстве уверены, что 15-летняя на тот момент фигуристка не могла самостоятельно принять решение употреблять запрещенный триметазидин.

«Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не по своей воле. Для нас очевидно, что тот, кто на самом деле несет ответственность за произошедшее, не наказан»,

— цитирует президента WADA Витольда Баньку AP News.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что расследование в отношении тренеров Валиевой было ограничено их добровольным участием, поскольку агентство не обладает функционалом правоохранительных органов.

«На настоящий момент причастность кого-либо из персонала спортсмена не установлена», — сказала Логинова.

Тарасовой может грозить штраф в 1 млн рублей

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в случае признания Тарасовой виновной в клевете она может выплатить крупный штраф.

«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет.

Даже если суд признает Тарасову виновной, то здесь все обойдется минимальным штрафом», — сказал Калинов.

При этом адвокат уверен, что, если Тутберидзе захочет подать иск против Тарасовой, он вряд ли будет зарегистрирован.

«По моему личному мнению, Тарасовой ничего не грозит, потому что она высказывает свое мнение и видение ситуации. Слова Тарасовой о том, что «таблетку может дать только тренер», — это ее предположение. Слово «может» — это не утверждение, а предположение.

Я думаю, что здесь нет состава клеветы и не нарушается деловая репутация другого человека. Нет никаких шансов на иск и возмещение какого-то вреда», — сказал Калинов.