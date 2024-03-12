Сборная, которую мы заслужили: назван состав на матчи с Сербией и Парагваем Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Валерий Карпин опубликовал состав сборной России на мартовские матчи против Сербии и Парагвая. В окончательный состав не попали спартаковец Александр Соболев, динамовец Даниил Фомин и Максим Глушенков из «Локомотива», зато вызваны все четыре видных российских легионера: Андрей Лунев из «Карабаха», Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты» и Арсен Захарян из «Реал Сосьедада».

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды, которые пройдут в конце марта.

21 марта главная команда страны сыграет со сборной Сербии, а 25-го примет команду Парагвая. Обе встречи состоятся на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина в Москве. В итоговую заявку сборной России вошли 28 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»).



Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

В итоговый список вызванных футболистов не попали десять человек, которые ранее были включены в расширенный состав: голкипер «Локомотива» Илья Лантратов, защитники Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов») и Дмитрий Скопинцев («Динамо»), полузащитники «Локо» Максим Глушенков и Артем Карпукас, хавбек «Краснодара» Никита Кривцов, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, а также форвард «Спартака» Александр Соболев.

Важный сбор

Мартовский сбор особенно важен для национальной команды, потому что у нее очень давно не было соперников такого уровня. С момента отстранения России от международных футбольных соревнований в марте 2022 года команда Валерия Карпина играла в основном с азиатскими и африканскими командами.

Осенью 2022 года она успела встретиться с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В следующем году в мартовском слоте состоялись игры с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В сентябре 2023 года состоялись две встречи с олимпийской сборной Египта (U-23), в которых игравшая молодежным составом команда Карпина добилась ничьей (1:1) и уступила (1:2). Затем была ничья с Катаром (1:1) взрослыми составами, а в октябре состоялся, пожалуй, самый статусный на данный момент матч в период отстранения – против Камеруна. Ту игру подопечные Карпина выиграли благодаря единственному точному удару Федора Чалова на 40-й минуте.

До конца прошлого года также была ничья против Кении (2:2) на стадионе турецкого отеля, а также победа над сборной Кубы (8:0) в Волгограде, где футболисты гостевой сборной покупали бутсы в спортивном магазине, так как их обувь не подходила для натурального газона волгоградской арены.

Сербия и Парагвай – соперники совсем иного калибра. Речь идет об одной из сильных европейских сборных, а также регулярном участнике чемпионатов мира из Южной Америки, где все команды обладают как минимум приличным качеством.

Соперники из РПЛ

Уже известен и состав сборной Сербии, которая приедет в Москву. Главный тренер соперников Драган Стойкович вызвал на матч против России несколько футболистов из РПЛ: Страхиню Эраковича из «Зенита», Милана Гайича и Сашу Зделара из ЦСКА. А вот находившийся в расширенном списке защитник «Спартака» Срджан Бабич в итоговую заявку не попал.

Кроме того, против сборной России сыграют такие звезды, как Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (оба – «Аль-Хилаль»), Филип Костич и Душан Влахович (оба — «Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Душан Тадич («Фенербахче»), Андрия Живкович (ПАОК) и Никола Миленкович («Фиорентина»).