УЕФА согласен: сборная России впервые за два года сыграет с командой из Европы Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Сербией в марте 2024 года

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков объявил, что сборная страны сыграет в марте 2024 года товарищеский матч с Сербией. Контракт на проведение встречи уже подписан. В последний матч Россия играла с европейской командой в ноябре 2021 года — в отборе на чемпионат мира против Хорватии (0:1). Еще одним соперником сборной России в следующем году должна стать команда Белоруссии.

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), после которого стало известно об отказе от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), было примечательно не только этим судьбоносным решением.

Вышедший по окончании заседания к журналистам глава союза Александр Дюков сообщил о том, что в марте 2024 года сборная РФ сыграет с национальной командой Сербии.

«В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали», — привел слова Дюкова «Матч ТВ».

Место встречи

Глава РФС отметил, что имеется предположение о месте проведения встречи, но многое будет зависеть от качества поля и погодных условий в первый весенний месяц года. Кроме того, матч обязательно должен состояться на большой арене.

На прошлой неделе сербское агентство Tanjug передавало, что матч состоится 21 или 22 марта на «Зенит Арене» в Санкт-Петербурге, однако эта информация не подтвердилась.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — уточнил Sport24 генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

Шансы на игру

Что касается гарантий проведения матча, то Дюков подчеркнул, что нынешняя ситуация не похожа на договоренность с Боснией и Герцеговиной, когда из-за общественного резонанса и протестов боснийских футболистов в октябре 2022 года матч со сборной РФ был отменен. В данном случае между РФС и сербской стороной уже заключен контракт, а международные федерации вряд ли запретят встречу.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что еще один товарищеский матч может быть проведен с командой Белоруссии:

«Мы ведем переговоры с белорусами. Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте».

Когда снимут бан

Высказался президент РФС и о том, когда болельщикам стоит ждать снятия отстранения от международных соревнований, под которое российские сборные и клубы попали в марте 2022 года — практически сразу после начала специальной военной операции на Украине.

«Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу. Возможно, нам не хватает авторитета. Но не только, чтобы снять санкции с футбола. Мы не можем снять санкции с «Газпрома», например. Что вы предлагаете? Нам нужно продолжать играть, нужно продолжать вести переговоры, — подчеркнул Дюков. — Нет, это не драма, это плохо. Катастрофа — это когда у молодых футболистов нет возможности тренироваться и играть. Мы работаем над тем, чтобы наши сборные получили возможность играть в международных матчах. Наша сборная играет, наша молодежка играет в Бразилии, а женщины — в Парагвае».

Что касается игры в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна, Дюков подчеркнул, что эти символы очень важны, однако предпочел дождаться каких бы то ни было решений со стороны международных федераций.

«РФС — это не только я, это исполком и его члены. Важно мнение всех членов РФС в данном вопросе. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном, но у нас не волюнтаризм, РФС — это не моя личная организация, я не готов принимать за всех такое решение», — заявил чиновник.

Матчи этого года

За последний год сборная России под руководством Валерия Карпина провела восемь матчей (все имели статус товарищеских).

В марте были зафиксированы ничья с Ираном (1:1) и победа над Ираком (2:0). После этого была длительная пауза до сентября, а осенью состоялись аж шесть встреч.

Сначала команда Карпина молодежным составом провела две игры с олимпийской сборной Египта~ (U-23), сыграв вничью (1:1) и уступив (1:2), затем разошлась миром и со взрослой командой Катара (1:1). В октябре на своем поле была обыграна национальная команда Камеруна (1:0), а на стадионе одного из турецких отелей матч с Кенией завершился вничью (2:2).

В ноябре в Волгограде подопечные Карпина приняли сборную Кубы, прилетевшую туда без бутс с железными шипами и покупавшую их уже в России в обычном магазине. Все закончилось убедительным разгромом — 8:0.