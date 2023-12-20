«26 стран Азии поддержали санкции против нас»: почему Россия решила остаться в УЕФА Сборная России по футболу сыграет с европейской командой впервые с 2021 года

Исполком Российского футбольного союза отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию и решил остаться в УЕФА. Глава РФС Александр Дюков заявил, что 26 азиатских стран поддержали санкции против России и нет никаких гарантий, что сборной позволят отбираться на международные турниры через АФК. Дюков сообщил, что сборная России по футболу в марте сыграет товарищеский матч с командой из Европы: соперником станет Сербия. Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» полностью поддержал решение остаться в УЕФА.

Перехода не будет

Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), предпочтя остаться в системе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение вызвано тем, что нет никаких гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА), что даже в случае перехода национальная сборная и российские клубы смогут участвовать в международных соревнованиях, от которых они были отстранены в марте 2022 года из-за военной операции на Украине.

Неважно, к какой конфедерации принадлежать, если нигде нет возможности отобраться на главные мировые турниры.

К тому же неизвестно, разрешили бы России участвовать хотя бы во внутренних турнирах Азиатской конфедерации. Так, российских олимпийцев изначально приглашали на Азиатские игры, но в итоге не пустили на соревнования из-за запрета Международного олимпийского комитета (МОК).

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», — приводит «Матч ТВ» слова главы РФС Александра Дюкова.

По его словам, нет никакой гарантии, что АФК примет Российский футбольный союз, несмотря на поддержку ряда стран. Проблемой может стать позиция тех азиатских национальных федераций, правительства которых выступают против политики России. Например, речь может идти о Японии, Южной Корее и выступающей в АФК Австралии — трех из числа ведущих сборных конфедерации.

«Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, нам очень важна поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира, — сказал Дюков. — Футбольные чиновники достаточно доброжелательны к нам. Но есть уровень политический ― там ситуация другая. 26 стран из Азии поддержали определенные политические решения против России. Есть страны, которые видеть нас в АФК не хотят».

«В Европе лучше качество и больше денег»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» согласился с позицией Дюкова.

«Согласен с РФС: особого смысла переходить нет. Забанить могут везде — что там, что там, но в европейскую лигу нам уже тогда будет не вернуться. А по уровню, по качеству, по деньгам УЕФА, конечно, гораздо перспективнее, чем Азиатская конфедерация. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам даже не скажут, как называется команда, за которую выступает Криштиану Роналду, — считает Булыкин.

— Там очень сложная процедура перехода, и нужно много согласий. Поэтому возникает еще куча вопросов. Дадут ли играть в Лиге чемпионов? А сборным? Все, конечно, зависит от этого. Я бы еще подождал, тем более все руководители говорят, что сначала должна закончиться специальная военная операция, потом дальше будет видно, где и как нам играть».

Булыкин отметил, что некоторые азиатские сборные могут выступить против участия России в соревнованиях, как это произошло в Европе после начала СВО.

«В Азии может быть все то же самое. Пока переходить нет большого смысла. И так руководство Российского футбольного союза бьется, чтобы устраивать товарищеские матчи для нашей сборной, чтобы она не исчезла и не потеряла игровую практику», — сказал Булыкин.

«Нет никаких причин идти в Азию»

Новость об отказе от перехода в АФК вызывала позитивные отклики в российском футбольном сообществе.

Так, бывший глава РФС и вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков, являющийся почетным президентом Российского футбольного союза, отметил, что на исполкоме заслушали комиссию, которая занималась вопросом перехода в АФК и не представила однозначного решения.

«Есть позитивный посыл из УЕФА, в частности, они разрешают нам назначать судей в европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, было принято решение по допуску наших юношей к турнирам U-17, но с этим есть технические проблемы. Азия никакого фактического интереса не проявляет», — цитирует Колоскова ТАСС.

«Я не вижу никаких перспектив в Азии. Хоть территориально мы можем относиться и к тем, и к другим, все-таки российский футбол всегда ассоциировался с Европой, — приводит «Спорт-Экспресс» слова бывшего голкипера национальной сборной Руслана Нигматуллина. — Честно говоря, далеко не факт, что нас ждали бы там с распростертыми объятиями. Поэтому ждем, когда нас разбанят в УЕФА, — и вперед за титулами в Европе».

Матч с Сербией

Дюков объявил журналистам о том, что следующий товарищеский матч национальная команда России проведет против Сербии. Это будет один из сильнейших спаррингов для команды Валерия Карпина с момента начала СВО и отстранения.

Встреча должна пройти в марте в Санкт-Петербурге, но еще требуется получить согласие от УЕФА и ФИФА. Юридических препятствий для этого матча нет.

В то же время глава РФС вспомнил отмену матча против Боснии и Герцеговины, отметив, что сейчас иная ситуация: тогда была только устная договоренность, а теперь есть подписанный контракт.