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Спорт

Битва олимпийских чемпионок: Загитова против Щербаковой на Кубке Первого канала. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Алина Загитова, чьи команды побеждали на Кубке Первого канала три раза подряд, пытается сохранить свой титул в битве с командой Анны Щербаковой, которая с отрывом лидирует по итогам предыдущего соревновательного дня. Коллектив Елизаветы Туктамышевой пока идет на третьем месте. Сегодня фигуристы исполняют произвольные программы и участвуют в челлендже с фанатами, а капитаны команд соревнуются в своем конкурсе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:04

Открывают соревнования спортивных пар Елизавета Осокина и Артем Грицаенко из команды Щербаковой. Их музыка — It's a man's man's man's world в исполнении Seal.

14:58

Разминку начинают спортивные пары.

14:57

10 баллов получает команда Загитовой, 9 — команда Туктамышевой, восемь — команда Щербаковой. Тем не менее, синие по-прежнему в лидерах с общим счетом 79 баллов. Вторыми с результатом 74 балла идут белые, третьими, набрав 72 балла, — красные.

14:55

110,24 балла получают Шевченко и Ежлов — третий результат.

14:49

Софья Шевченко и Андрей Ежлов из команды Щербаковой выступают под микс композиций — «Лунная соната» и I put a spell on you.

14:48

120,30 балла получают Леонтьева и Горелкин и выходят на первое место!

14:42

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин из команды Загитовой начинают выступление.

14:42

Под овации трибун и партнеров по команде завершил дуэт свой прокат. Очень чистое, техничное и чувственное выступление. Их оценка — 114,27 балла. Ни одной помарки они не допустили.

14:35

Начинают представители красной команды — Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Их саундтрек — «Форма воды» Александра Десплата.

14:29

Первыми выступят танцевальные дуэты, они начали пятиминутную разминку.

14:28

Развлекательная часть завершилась, впереди — спорт. Одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцевальные дуэты покажут произвольные программы.

14:27

Туктамышева собрала больше всех игрушек, второй здесь стала команда Щербаковой, третьей — Загитовой. В общей сложности за капитанский конкурс красные заработали девять баллов, белые — пять, синие — четыре. В общем зачете по-прежнему лидирует команда Щербаковой, а второе место Загитовой и третье Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63.

14:24

Заключительный раунд капитанского конкурса — сбор мягких игрушек со льда. Все просто: кто собрал больше, тот и победил. У каждой из девушек игрушки определенного цвета.

14:21

Шесть баллов пока у команды Туктамышевой, четыре — у команды Загитовой, два — у команды Щербаковой.

14:20

Восемь правильных ответов у Туктамышевой, ни разу не ошиблась Елизавета.

14:19

Семь верных ответов у Загитовой.

14:17

Щербакова за минуту ответила верно на шесть вопросов.

14:16

Еще один этап конкурса капитанов — викторина. Капитаны отвечают на вопросы про участников своей команды, им нужно выбрать один из двух вариантов ответа. За подсказки капитан дисквалифицируется.

14:14

Третье место у команды Щербаковой — 1 минута 49 секунд. Второе занимает команда Загитовой — 1 минута 36 секунд. Первое — у команды Тутктамышевой, 1 минута 19 секунд.

14:11

Идеально выполнила свою задачу Загитова. Второе время показала Туктамышева, третье — Щербакова. Сейчас судьи вынесут вердикт.

14:08

Полосу препятствий начинают проходить участники всех команд. Задача непроста: преодолеть змейку и перепрыгнуть планки, и все это — на одной ноге. За касание льда свободной ногой и за сбитую фигуру команда наказывается штрафной секундой.

14:07

Второй соревновательный день Кубка Первого канала начинается с новшества — конкурса капитанов. Все капитаны пройдут на время полосу препятствий, ответят на вопросы викторины о своей команде и соберут со льда как можно больше мягких игрушек. Баллы за конкурс капитанов пойдут в общий зачет.

14:02

Напомним, что соревнуются белая и синяя команды во главе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой соответственно. Пока команда Щербаковой впереди, набрав 63 балла. У команды Загитовой — 55 баллов. Также в соревнованиях участвует красная команда чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, которая с 52-мя баллами на данный момент идет на третьем месте.

13:50

Начало запланировано на 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня состоится финальный день Кубка Первого канала.

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