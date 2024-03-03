Битва олимпийских чемпионок: Загитова против Щербаковой на Кубке Первого канала. LIVE

Открывают соревнования спортивных пар Елизавета Осокина и Артем Грицаенко из команды Щербаковой. Их музыка — It's a man's man's man's world в исполнении Seal.
10 баллов получает команда Загитовой, 9 — команда Туктамышевой, восемь — команда Щербаковой. Тем не менее, синие по-прежнему в лидерах с общим счетом 79 баллов. Вторыми с результатом 74 балла идут белые, третьими, набрав 72 балла, — красные.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов из команды Щербаковой выступают под микс композиций — «Лунная соната» и I put a spell on you.
Под овации трибун и партнеров по команде завершил дуэт свой прокат. Очень чистое, техничное и чувственное выступление. Их оценка — 114,27 балла. Ни одной помарки они не допустили.
Начинают представители красной команды — Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Их саундтрек — «Форма воды» Александра Десплата.
Развлекательная часть завершилась, впереди — спорт. Одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцевальные дуэты покажут произвольные программы.
Туктамышева собрала больше всех игрушек, второй здесь стала команда Щербаковой, третьей — Загитовой. В общей сложности за капитанский конкурс красные заработали девять баллов, белые — пять, синие — четыре. В общем зачете по-прежнему лидирует команда Щербаковой, а второе место Загитовой и третье Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63.
Заключительный раунд капитанского конкурса — сбор мягких игрушек со льда. Все просто: кто собрал больше, тот и победил. У каждой из девушек игрушки определенного цвета.
Шесть баллов пока у команды Туктамышевой, четыре — у команды Загитовой, два — у команды Щербаковой.
Еще один этап конкурса капитанов — викторина. Капитаны отвечают на вопросы про участников своей команды, им нужно выбрать один из двух вариантов ответа. За подсказки капитан дисквалифицируется.
Третье место у команды Щербаковой — 1 минута 49 секунд. Второе занимает команда Загитовой — 1 минута 36 секунд. Первое — у команды Тутктамышевой, 1 минута 19 секунд.
Идеально выполнила свою задачу Загитова. Второе время показала Туктамышева, третье — Щербакова. Сейчас судьи вынесут вердикт.
Полосу препятствий начинают проходить участники всех команд. Задача непроста: преодолеть змейку и перепрыгнуть планки, и все это — на одной ноге. За касание льда свободной ногой и за сбитую фигуру команда наказывается штрафной секундой.
Второй соревновательный день Кубка Первого канала начинается с новшества — конкурса капитанов. Все капитаны пройдут на время полосу препятствий, ответят на вопросы викторины о своей команде и соберут со льда как можно больше мягких игрушек. Баллы за конкурс капитанов пойдут в общий зачет.
Напомним, что соревнуются белая и синяя команды во главе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой соответственно. Пока команда Щербаковой впереди, набрав 63 балла. У команды Загитовой — 55 баллов. Также в соревнованиях участвует красная команда чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, которая с 52-мя баллами на данный момент идет на третьем месте.