Битва олимпийских чемпионок: Загитова против Щербаковой на Кубке Первого канала. LIVE

14:07

Второй соревновательный день Кубка Первого канала начинается с новшества — конкурса капитанов. Все капитаны пройдут на время полосу препятствий, ответят на вопросы викторины о своей команде и соберут со льда как можно больше мягких игрушек. Баллы за конкурс капитанов пойдут в общий зачет.