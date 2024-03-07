«Реал» опозорился, Мбаппе уничтожил команду россиянина: что случилось в Лиге чемпионов «Реал» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, удержав ничью против «РБ Лейпцига»

Мадридский «Реал» с огромным трудом удержал преимущество в счете в матче против немецкого «РБ Лейпциг». «Пари Сен-Жермен» благодаря дублю Килиана Мбаппе победил «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. «Манчестер Сити» уверенно одолел «Копенгаген» при помощи дубля Гарри Кейна, а «Бавария» смогла ответить «Лацио» на историческое поражение в Риме. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:2 (по сумме матчей – 1:4)

После двух безответных мячей в ворота «Реал Сосьедада» в непростом домашнем матче (2:0) французский «ПСЖ» прибыл в Испанию на фоне конфликтов и скандалов. В основном это связано с Килианом Мбаппе, который объявил команде об уходе предстоящим летом.

Главный тренер Луис Энрике дважды подряд заменял в матчах чемпионата Франции свою суперзвезду, заявив, что команде нужно привыкать играть без него.

Однако не было никаких сомнений в том, что Мбаппе выйдет на поле в матче Лиги чемпионов и сыграет в нем ключевую роль. И он справился на все сто, сумев дважды убежать от соперников в контратаках парижан и решить исход встречи, отличившись по разу в первом и втором таймах (2:0).

«Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян (из-за травмы не попал в заявку на игру), выглядел очень прилично, играл первым номером и по количеству созданных моментов поражения не заслуживал уж точно.

В итоге усилия басков трансформировались в забитый мяч Микеля Мерино в самой концовке, что, возможно, помогло болельщикам и игрокам хозяев получить хотя бы приятное послевкусие от этого противостояния — 1:2.

«Бавария» (Германия) — «Лацио» (Италия) — 3:0 (по сумме матчей — 4:1)

В первом матче этого противостояния немцы потерпели в Риме историческое поражение: «Лацио» стал первой итальянской командой за 13 лет, которой удалось обыграть «Баварию» в еврокубках.

После этого немцы пережили еще целую серию неудач на внутренней арене, где они теперь отстают на десять очков от лидирующего «Байера» за десять матчей до финиша Бундеслиги. Шансов на титул практически не осталось.

Однако и «Лацио» не блистает в чемпионате Италии, где погряз в середине таблицы. В итоге сотворить очередное чудо итальянцам не удалось.

Рисунок игры стал понятен сразу: подопечные Маурицио Сарри прибыли в Мюнхен с задачей отбиться. Долгое время в первом тайме у небесно-голубых это получалось весьма неплохо, а где надо, команду спасал голкипер с российскими корнями Иван Проведель.

Тем не менее давление подопечных Томаса Тухеля, уходящего в отставку по окончании сезона, нарастало с каждой минутой, и в конце концов римляне дали слабину в своем режиме тотальной обороны — еще в первом тайме.

У мюнхенцев максимально активны были крайние защитники, который постоянно оказывались у чужой штрафной и получали там мячи. Особенно это касается игравшего слева Рафаэла Геррейру. Он уже успел нанести несколько ударов в первые полчаса игры, а на 39-й минуте снова ворвался в свободную зону, получил мяч и пробил в дальний угол.

Снаряд шел мимо створа, однако на его пути встал мастер завершения Гарри Кейн, переправивший головой в касание так, что среагировавший Проведель смог только подкорректировать траекторию полета мяча, но не отвести его от ворот (1:0).

При таком счете по сумме матчей было все еще равенство, но и оно не продержалось до перерыва. Уже на последней добавленной минуте не ослабившая натиска «Бавария» заработала угловой, а центральный защитник Маттейс Де Лигт шикарно приложился с лета по отскочившему к нему мячу. Тот вонзился в дальний угол без шансов, немного зацепив по дороге Томаса Мюллера, на которого в итоге и был записан гол (2:0).

Как «Лацио» ни старался, развернуть игру во втором тайме ему не удалось. Несколько опасных моментов итальянский клуб создал, но преимущество «Баварии» не оставляло сомнений. Ну а когда Кейн еще раз оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота на 66-й минуте, интрига умерла окончательно.

«Бавария» так и выиграла со счетом 3:0 и прошла дальше. Сезон у чемпионов Германии последних 11 лет явно проходит неудачно, но Лига чемпионов еще может это исправить.

«Реал Мадрид» (Испания) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:1 (по сумме матчей — 2:1)

Мадридский «Реал» еле унес ноги из Германии, обыграв «РБ Лейпциг» со счетом 1:0 при россыпи моментов у соперника и сомнительно отмененном голе немецкой команды. Казалось бы, на «Сантьяго Бернабеу» все должно быть иначе, но характер игры от смены дислокации поменялся не сильно.

«Лейпциг» с первых минут выглядел более активной и атакующей командой. Мадридцы вообще избрали слишком рациональный, сдерживающий план и за первую половину не создали толком ни одного момента, в то время как Андрею Лунину в воротах «королевского клуба» пришлось потрудиться.

Начали подопечные Марко Розе получше и второй тайм, но постепенно мадридцы, бросившие после перерыва в бой нападающего Родриго вместо опорника Эдуардо Камавинги, смогли прийти в себя. «Сливочные» заиграли получше, а на 65-й минуте Тони Кроос перехватил мяч перед своей штрафной, бросил в прорыв Джуда Беллингема, который дотащил мяч до чужой штрафной, дождался рывка Винисиуса и отдал ему мяч. Бразильцу для точного удара мимо голкипера хватило одного касания.

Все — «РБ Лейпциг» приговорен? Не тут-то было. Гости бросились на штурм с удвоенной энергией и сразу создали момент, в котором удар Хави Симмонса отразил вставший на пути мяча Антонио Рюдигер. Впрочем, защитник только отсрочил взятие ворот.

Серия «стандартов» привела к подаче Давида Раума, после которой Вилли Орбан на мгновение опередил Начо Фернандеса и отправил мяч головой в правый нижний угол. Так счет стал 1:1 всего через три минуты после гола Винисиуса.

Оставшиеся 26 минут (вместе с четырьмя добавленными) «Реал» находился под мощным давлением и отбивался — местами не без труда. В конце концов Дани Ольмо даже попал в перекладину, перекидывая Лунина…

И все-таки команда Карло Анчелотти свой минимальный перевес с грехом пополам удержала, но явно пережила серьезный испуг в этом противостоянии, где «РБ Лейпциг» превзошел все ожидания и показал себя очень сильным соперником.

«Манчестер Сити» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 3:1 (по сумме матчей — 6:2)

После выездной победы в Дании со счетом 3:1 «Манчестер Сити» вряд ли мог испытать реальные проблемы с проходом в четвертьфинал на домашнем стадионе, тем более что датчане установили интересный рекорд: стали первым клубом, выпустившим в плей-офф ЛЧ в стартовом составе сразу трех футболистов младше 20-ти лет.

Что ж, уже через восемь минут после начала встречи «Сити» повел со счетом 2:0, реализовав два угловых. Сначала подача Хулиана Альвареса с правого фланга привела к удару ногой с лета от Мануэля Аканджи (1:0), а затем Альварес после подачи с углового уже с левой стороны подобрал мяч на отскоке за штрафной и пробил в ближнюю «девятку» (2:0). Мяч прилетел в руки голкиперу, но тот не удержал, закинув себе за спину в сетку…

Правда, нападающий «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси после классной комбинации на исходе получаса игры забил мяч в ворота Эдерсона (2:1), но перед перерывом свое слово сказал Эрлинг Холанд, на индивидуальном мастерстве разобравшийся в штрафной и вонзивший мяч в ближний угол низом.

3:1 — этот удар в итоге поставил точку в голевом пиршестве, и команды завершили оба матча этого противостояния с одинаковым счетом в пользу англичан.