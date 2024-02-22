Хвича украл победу у «Барселоны», «Арсенал» сенсационно провалился: что случилось в Лиге чемпионов «Наполи» и «Барселона» обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» Хвичи Кварацхелии отнял победу у «Барселоны» благодаря единственному удару в створ за весь матч, «Порту» сенсационно обыграл лондонский «Арсенал», забив победный гол на 94-й минуте, «Интер» одолел мощный «Атлетико» из Мадрида, а дортмундская «Боруссия» упустила победу над ПСВ из-за пенальти, который привел в бешенство Матса Хуммельса. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не самым ярким получился матч в Неаполе, где местный «Наполи» принимал «Барселону». И одна, и другая команда переживают турбулентность на тренерском мостике. У хозяев случилась уже вторая тренерская отставка за сезон, причем Вальтер Мадзарри был освобожден от обязанностей всего за два дня до игры с «Барсой». Что до каталонцев, то Хави ранее объявил об уходе по окончании сезона, чем шокировал и руководство клуба, и игроков.

Сам каталонский специалист утверждает, что, согласно цифрам, его команда должна лидировать в Ла Лиге, а вместо этого занимает лишь третье место. Но на Лигу чемпионов у сине-гранатовых точно был особый настрой.

«Барселона» и смотрелась поинтереснее «Наполи» — правда, самую чуточку. Каталонцы смогли выйти вперед благодаря точному удару Роберта Левандовски от границы штрафной (1:0), но Виктор Осимхен примерно с той же точки восстановил равновесие за 15 минут до конца (1:1).

За всю игру этот удар так и остался единственным попаданием в створ в исполнении игроков «Наполи».

В оставшееся время шансы в атаке искали обе команды, но поближе к голу были уже неаполитанцы. Правда, забить так и не смогли.

Стоит отметить, что грузинский плеймейкер итальянского клуба Хвича Кварацхелия провел не очень удачный матч, фактически растворившись на поле, что с ним в этом сезоне случается слишком регулярно.

Главная сенсация грянула на стадионе «Драгау», где португальский «Порту» принимал лондонский «Арсенал». Английский клуб подошел к встрече на серии из пяти побед подряд и рассчитывал продлить ее, но и «драконы» выглядят на этом отрезке сезона уверенно.

В итоге «Порту» скорее наиграл на победу, чем нет. В середине первого тайма ведущий нападающий команды Вендерсон Галено дважды подряд бил в упор после прострела Франсишку Консейсау, но в первом случае угодил в штангу, а во втором направил мяч в сантиметрах от нее мимо створа.

Впрочем, исправился он в самый что ни на есть ключевой момент — на 90+4 минуте Галено нанес шикарный обводящий удар в дальнюю «девятку» из-за штрафной, принеся «Порту» неожиданную, но вполне заслуженную победу в первой игре противостояния (1:0).

«Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0

«Интер» по праву считался фаворитом в домашнем матче с мадридским «Атлетико». Команда Симоне Индзаги недавно завоевала трофей Суперкубка Италии, обыграв в полуфинале «Лацио» (3:0), а в финале — «Наполи» Хвичи Кварацхелии (1:0). Кроме того, «Интер» одержал шесть побед подряд в Серии А, включая игру с ближайшим преследователем в турнирной таблице — «Ювентусом» (1:0), — и фактически убила интригу в борьбе за титул. Сейчас у «Интера» 63 очка, у «Юве» — 54.

«Атлетико» же в Испании идет только четвертым и победил лишь в одной встрече из последних четырех, а также еще один раз чудом ушел от поражения в концовке встречи с мадридским «Реалом» (1:1). «Матрасники» уже вряд ли поборются за национальные титулы (они также вылетели из Кубка и уступили в Суперкубке страны), так что Лига чемпионов остается для них приоритетным турниром.

Команда Диего Симеоне предстала на почти родном для своего наставника «Сан-Сиро» (он играл за «Интер» в бытность футболистом) привычным «колючим» коллективом. Антуан Гризманн старался генерировать остроту при поддержке Родриго де Поля, и временами это даже получалось, но вратарь «Интера» Ян Зоммер и его защитники действовали надежно.

В целом же матч проходил под диктовку итальянцев, которые планомерно давили и периодически создавали голевые моменты. Проблемами могла обернуться травма форварда «Интера» Маркуса Тюрама, полученная в концовке первого тайма, но появившийся на поле после перерыва ветеран-нападающий Марко Арнаутович неожиданно вышел на авансцену.

Австриец сначала обыгрался в стенку с капитаном Лаутаро Мартинесом и оказался на убойной позиции, но умудрился пробить выше перекладины с восьми метров. Однако через несколько минут именно Арнаутович стал главным героем встречи: на 79-й минуте он дослал мяч в створ после того, как вратарь «Атлетико» Ян Облак отразил удар Лаутаро Мартинеса.

Аргентинец, кстати, вполне мог сделать преимущество «Интера» еще более комфортным, но Облак шикарно отразил несколько ударов головой в исполнении невысокого, но прыгучего Мартинеса.

ПСВ (Нидерланды) — «Дортмунд» (Германия) — 1:1

ПСВ за 10 матчей в Лиге чемпионов, включая квалификационные раунды, потерпел только одно поражение. В то же время дортмундская «Боруссия» прекрасно играет в этом сезоне на выезде, и в таких матчах уступила только дважды — по разу в ЛЧ и Бундеслиге.

Команды и в очном противостоянии выдали классную и вполне равную дуэль. В первом тайме экс-форвард ПСВ Дониэлл Мален не без помощи рикошетов вывел дортмундцев вперед (1:0) и не стал праздновать, отдав дань уважения бывшему клубу. При этом Мален стал первым голландцем, забившим в ворота клубов из своей родной страны в плей-офф Лиги чемпионов.

Но удержать перевес «шмелям» не удалось. Во втором тайме случился эпизод, вызвавший огромное количество споров. Защитник «Дортмунда» Матс Хуммельс в подкате против Малика Тилльмана сначала задел мяч, а затем снес оппонента. Рефери назначил пенальти, а VAR подтвердил решение.

Люк де Йонг реализовал 11-метровый, установив окончательный счет (1:1), а Хуммельс очень возмущался в интервью после игры.

«Ноль процентов, что это пенальти. Ноль! Сначала я явно сыграл в мяч, после чего он изменил траекторию. Только затем я немного попал сопернику по ноге. Но это вообще-то футбол, извините. Тилльман и Бакайоко хохотали на поле от этого момента. Несколько минут они мне ухмылялись. Это уже второй смехотворный пенальти, который нам поставили в этой Лиге чемпионов. Я не понимаю судей. У меня ощущение, что VAR сделал судей хуже, — возмущался защитник.

— VAR должен был сказать судье, что сначала это была явная игра в мяч. Тилльман упал после контакта, так как знал, что в этой ситуации возможен хаос. А потом, получив пенальти, ухмылялся пять минут. Это 1/8 финала Лиги чемпионов, здесь ждешь более качественной работы от судей».

Поддержал своего футболиста и спортивный директор «Боруссии» Маттиас Заммер, но в то же время немецкий арбитр Вольфганг Штарке в экспертном комментарии согласился с коллегой, отметив опасность подката Хуммельса.

В итоге ничья 1:1, которая отодвигает решение вопроса о победителе противостояния на ответную встречу. А она состоится в Германии.