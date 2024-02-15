Мбаппе сокрушил россиянина, «Бавария» потерпела историческое поражение: что случилось в Лиге чемпионов Мбаппе забил победный мяч за «ПСЖ» в матче против «Сосьедада» Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и французским «ПСЖ», но не смог помочь своей команде избежать поражения. «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» одержали ожидаемые победы, а итальянский «Лацио» сотворил сенсацию — стал первым итальянским клубом за 13 лет, обыгравшим «Баварию» в еврокубках.

Перед визитом в Лейпциг мадридский «Реал» лишился системообразующего игрока — Джуда Беллингема, который растянул связки ноги и выбыл на три недели. Он пополнил список получивших травму игроков, включающий Эдера Милитао, Давида Алабе и Тибо Куртуа. Потери «королевского клуба» (в 1920 году король Испании Альфонс XIII присвоил команде королевский титул — по-испански это real) очень весомы, но он продолжает проводить сверхуспешный сезон на внутренней арене.

Правда, в Германии «сливочные» (так стали называть «Реал» в прошлом веке из-за цвета формы, которую носили футболисты) пропустили уже на второй минуте после углового. И Беньямин Шешко, пробивший головой в пустой угол, был в правильном положении для взятия ворот, в отличие от своего одноклубника Беньямина Хенрихса, который зачем-то превратил свой пассивный офсайд в активный, толкнув голкипера мадридцев Андрея Лунина. Только это спасло «Реал» от счета 0:1 в самом начале встречи.

В остальном матч получился вполне равным, и лидеры «РБ Лейпцига» Хави Симонс и Дани Ольмо регулярно создавали острые моменты у мадридских ворот, но решили исход матча не они, а игрок «Реала» Браим Диас, который заменил травмированного Беллингема.

Полузащитник продрался к центру с правого фланга сквозь сопротивление нескольких соперников и неотразимо пробил в дальний угол. Мяч Диаса так и остался единственным в этой встрече.

Обе команды могли бы отличиться еще, но лучший шанс хозяев получился скандальным и едва не привел к драке. Браим Диас ближе к концу второго тайма, находясь с мячом на своей половине поля, остановился, показав, что не может продолжать из-за травмы. А вот ребята из Лейпцига продолжили игру: последовала мгновенная передача к штрафной, и Лунину пришлось тащить могучий удар под перекладину (т.е. отражать сложный мяч, летевший под перекладину ворот).

После игры главный тренер «Лейпцига» Марко Розе был возмущен отмененным на второй минуте голом в ворота «Реала», но в целом немцы не теряют оптимизма перед выездом на стадион «Сантьяго Бернабеу», который состоится 6 марта.

Классно проводящий сезон датский «Копенгаген» постарался на своем поле дать бой грозному «Манчестер Сити». В целом он получился, и подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в уверенном и доминирующем ключе.

Кевин де Брюйне открыл счет уже на десятой минуте, и хотя новичок датчан — шведский форвард Магнус Матссон — восстановил равновесие 24 минуты спустя (1:1), до перерыва равенство на табло не продержалось: Бернарду Силва оформил гол «в раздевалку» (2:1) (когда одна из команд забивает гол перед перерывом, а у соперников не остается времени отыграться).

Во второй половине матча хозяева терпели и искали свои шансы, но так и не нашли, а в самой концовке Фил Фоден, который был на поле одним из лучших, оформил окончательный счет (3:1). Таким образом «Сити» зарабатывает комфортное преимущество перед ответной встречей, которая пройдет в Манчестере 6 марта.

«Пари Сен-Жермен» подходил к игре с «Реал Сосьедадом» с изрядной долей опаски — испанский клуб из Страны Басков под руководством Иманоля Альгуасиля давно превратился в крепкий коллектив, который никого не боится и может навязать борьбу любому сопернику.

Сравнивать составы команд по уровню и трансферной стоимости игроков бессмысленно, однако «Сосьедад» недаром играет в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Альгуасиля сильна техническими данными игроков, их выучкой, а также интенсивным и высоким прессингом.

Правда, испанцы подошли к встрече с серией из четырех матчей без забитых голов, но в то же время в 13-ти последних играх было всего два поражения. Большой проблемой бело-голубых были потери из-за травм: особенно не хватало главной звезды команды — опытного нападающего Микеля Ойарсабаля.

Даже в такой ситуации российский полузащитник Арсен Захарян сначала остался на скамейке запасных, но он много играл в последнее время и было ощущение, что наверняка появится по ходу встречи.

У «ПСЖ» никаких кадровых проблем не имелось. Команда Луиса Энрике сейчас на ходу и возлагает большие надежды на эту Лигу чемпионов. Парижане быстро создали опасный момент, но голкипер потащил удар выдавшего фирменное ускорение с мячом Килиана Мбаппе. Этот момент так и остался для «ПСЖ» единственным светлым пятном в первой половине встречи. «Сосьедад» постепенно завладел инициативой и мячом и контролировал игру, постоянно создавая давление у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Венцом такого футбола стал могучий выстрел капитана Микеля Мерино в перекладину.

А вот во второй половине у гостей все пошло наперекосяк. Поначалу «Сосьедад» продолжал давить и даже подал три угловых подряд, но стоило «корнер» (угловой удар) заработать соперникам, как свое слово сказал Мбаппе, который замкнул скидку Маркиньоса, отправив мяч в ворота с одного метра (1:0).

Форварда все настойчивее сватают по окончании сезона в мадридский «Реал», но сейчас он остается лидером французской команды. Его гол был важным и полностью изменил игру. Испанцы словно сдулись, и оставшееся время «ПСЖ» доминировал.

Не помог «Сосьедаду» и выход Захаряна на 65-й минуте. Молодой россиянин растворился на поле, но войти в такую игру априори было непросто.

«ПСЖ» имел немало подходов и моментов. Мбаппе пробил в перекладину, а затем второй мяч французской команды забил Брэдли Баркола, классно прокинувший мяч себе на ход и успевший отправить его между ног вратарю после передачи Фабиана Руиса.

2:0 — «ПСЖ» создал себе отличный задел перед ответной встречей, которая состоится 5 марта, а «Сосьедад» молится на возвращение Ойарсабаля, который может изменить ситуацию.

Мюнхенская «Бавария» приехала в Рим после болезненного крупного поражения в главном матче Бундеслиги от леверкузенского «Байера» (0:3). Настроение в команде было не лучшим, а пресса муссировала слухи о том, что ведущие игроки не понимают идей Томаса Тухеля.

Матч подтвердил все опасения: даже седьмая на данный момент команда Серии А создала немецкому гранду огромное количество проблем. В первой половине «Бавария» еще выглядела неплохо — даже лучше соперника. На 40-й минуте мюнхенцам удалась шикарная комбинация, в финале которой Джамаль Мусиала пробил с 12-ти метров выше перекладины.

Ну а хозяева, перетерпев натиск в первой половине, смогли изменить игру во второй. Первым звонком стал выход Густава Исаксена один на один, но Мануэль Нойер потащил. Однако на 67-й минуте Чиро Иммобиле совершил классный проход на дриблинге в чужой штрафной. Пытаясь пробить, форвард не попал по мячу, но отскочивший снаряд нашел Исаксен.

Он бы расстреливал ворота, но в момент удара защитник «Баварии» Дайо Упамекано жестко наступил ему шипами на голеностоп.

Арбитр без колебаний назначил 11-метровый, а еще показал Упамекано красную карточку. Иммобиле развел с пенальти Нойера и мяч по разным углам, а в оставшееся время «Бавария» уже ничего не смогла сделать в меньшинстве. Теперь мюнхенцам остается уповать на ответную встречу дома, которая состоится 5 марта.

«Лацио» стал первой итальянской командой за 13 лет, которая сумела обыграть «Баварию» в еврокубках. В последний раз это удалось миланскому «Интеру» в 2011 году. Кроме того, эта победа стала для «Лацио» всего второй в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю клуба. Первая была достигнута в 2000 году над «Валенсией» — тоже 1:0.