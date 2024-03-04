«Большие дяди порешали вопросики»: Промеса не выдадут Нидерландам

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, по данным журналиста Ивана Карпова, предстанет перед судом в ОАЭ из-за дела об оставлении места ДТП 5 марта, после чего сможет вернуться в Россию и сыграть за «Спартак» уже в матче 20-го тура РПЛ против воронежского «Факела». Футболист не будет экстрадирован в Нидерланды, где он заочно приговорен к двум реальным срокам тюремного заключения.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес 5 марта предстанет перед судом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). 29 февраля футболиста задержали в аэропорту Дубая во время вылета вместе с командой в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Причиной задержания стало дорожно-транспортное происшествие, в которое он попал 20 февраля во время тренировочного сбора красно-белых, — Промес тогда покинул место аварии.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист-инсайдер Иван Карпов, игрок не будет приговорен к тюремному сроку в Эмиратах и отделается штрафом, хотя по законам страны оставление места ДТП может привести к заключению до четырех лет. Правда, для этого подобные действия должны быть как минимум рецидивом.

Также журналист подчеркнул, что Квинси не будет экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к двум тюремным срокам: к 1,5 года заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата, которого он ударил ножом в колено, и к 6 годам за организацию контрабанды 1300 кг кокаина.

«Большие дяди вопросики порешали, а ОАЭ оказались куда ближе к России, чем к ЕС», – написал Карпов.

После судебного заседания с Промеса будет снят запрет на выезд из Эмиратов, после чего он незамедлительно вылетит в Россию и присоединится к «Спартаку». Таким образом, футболист сможет 10 марта принять участие в матче 20-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

Потенциальная экстрадиция

Изначально задержание Промеса связывали с запросом прокуратуры Нидерландов об экстрадиции игрока из ОАЭ, так как между странами есть соответствующее соглашение, действующее с 2021 года. Однако пресс-служба прокуратуры сообщила, что такого запроса не делала, а футболист был задержан «за местное правонарушение».

При этом в Нидерландах тогда же подтвердили, что теперь ведут переговоры о выдаче приговоренного к двум тюремным срокам спартаковца, однако затем всячески подчеркивали, что не будут комментировать переговорный процесс, статус Квинси и характер своих запросов в отношении него.

Сообщалось также, что Промес был задержан в аэропорту Дубая, так как его «синий» статус в базе данных Интерпола после вынесенного 14 февраля Окружным судом Амстердама второго приговора сменился на «красный».

«Синий» статус означает необходимость отслеживания местоположения человека и сбора информации о нем, в то время как люди с «красным» статусом находятся в розыске и подлежат немедленному задержанию при обнаружении.

Впрочем, информация о смене статуса вызывает сомнения, так как база разыскиваемых лиц находится в открытом доступе на сайте Интерпола, а поисковый запрос по имени Квинси Промеса на данный момент по-прежнему не дает никаких результатов.

Тем не менее угроза экстрадиции для спартаковца действительно была реальной, поскольку Нидерланды могли запросить задержать его в ОАЭ по упрощенной процедуре, после чего у них было бы 60 дней на официальный запрос об экстрадиции. Все это время Промес находился бы в ОАЭ, а проведенное под стражей время шло бы в зачет его срока заключения в Нидерландах.

Домашний арест или тусовки

Не до конца понятно, в каком статусе футболист все это время пребывал в Эмиратах. Сначала стало известно, что после задержания его отпустили из полицейского участка, где он находился в сопровождении двух сотрудников московского «Спартака». При этом нидерландские СМИ, в частности NRK, сообщили, что футболист отправлен под домашний арест, никак, правда, не подтвердив это документально.

При этом уже после задержания девушка футболиста, американская рэп-исполнительница Табата Робинсон, известная под сценическим псевдонимом DreamDoll, публиковала фотографии из ночного клуба Дубая, где она праздновала день рождения. Самого Квинси на них не было, однако певица подписала снимки словами «продолжаем праздновать», поставив также смайлики в виде сердца, из чего журналисты сделали вывод о ее совместном времяпрепровождении с Промесом.

Сам Квинси некоторое время назад получил статус резидента ОАЭ, что дает ему вид на жительство. Однако само по себе это не должно препятствовать потенциальной экстрадиции. Интересно, что год назад игрок не полетел в Дубай со «Спартаком» и готовился в одиночку в Москве, хотя на тот момент приговоры в его отношении еще не были вынесены.

Впрочем, и сейчас решения ни по первому, ни по второму делам не окончательны, так как защита игрока подала апелляции, которые еще не были рассмотрены.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 17 из 19 матчей в РПЛ, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. На сборах в Эмиратах он принял участие в четырех играх, забив в них пять мячей.