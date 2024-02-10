«Не опускал рук и не сдавался»: скончался блогер-футболист Финито Защитник «Амкала» Куриленко по прозвищу Финито умер от рака на 32-м году жизни

В Москве от лейкоза скончался известный блогер и футболист медийного клуба «Амкал» Никита Куриленко, известный болельщикам как Финито или Финик. 18 января он справил свой 31-й день рождения. За день до смерти ему была диагностирована пневмония.

Никита Куриленко, известный как Финито, ушел из жизни в московской больнице, где готовился к химиотерапии для лечения лейкоза.

«Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах. Я бесконечно люблю тебя, мой родной», — написала в Telegram-канале Финито его супруга Инга.

Изначально диагноз лейкоз был поставлен ему весной прошлого года, но, пройдя курс химиотерапии и пересадку костного мозга от родного брата, Финито объявил о том, что наступила ремиссия.

Шансы на полное выздоровление были достаточно хорошими, однако, как сообщил сам блогер незадолго до Нового года, сработала 10-процентная вероятность, и болезнь вернулась. Своим подписчикам он рассказал об этом на традиционном стриме, которые проводил регулярно. По поведению блогера-футболиста было видно, насколько ему тяжело.

Тем не менее Куриленко пообещал, что продолжит бороться с болезнью. Он лег в больницу и готовился к новому курсу химиотерапии и еще одной пересадке костного мозга.

Роковая пневмония

За несколько дней до трагедии Финито сообщил своим подписчикам, что плохо себя чувствует. На протяжении нескольких недель до кончины у него наблюдалась высокая температура и практически пропал сон.

«Ну что же, у меня новая болячка. Последние недели кашлял, температура скакала, доктор назначал антибиотики, но четкого понимания, что это — не было. А сегодня я покашлял с кровью. Ну и тут сразу все врачи понабежали, поставили мне трубку с кислородом, на КТ отправили, и, собственно КТ подтвердила пневмонию, — написал Финик в своем Telegram-канале за день до смерти.

— Состояние тяжелое. С трудом до туалета дохожу, сердце колотит, воздуха не хватает. Но будем и с этим справляться».

Однако следующим утром он ушел из жизни.

Стоял у истоков медиафутбола

31-летний Куриленко был одним из самых позитивных членов медиафутбольного сообщества. Прославился он как YouTube-блогер еще до появления «Амкала» своими стримами по игре в FIFA на консоли, а также карьерами в Football Manager.

В созданный изначально из блогеров «Амкал» его с первого дня пригласил основатель команды Герман (Эль-Классико) Попков. В итоге «Амкал» прошел путь до известного коллектива, который уже два года подряд получает от Российского футбольного союза (РФС) приглашения в Кубок России, где побеждает профессиональные клубы.

Игравший на позиции левого защитника Куриленко постепенно утратил место в стартовом составе, но оставался в команде до самого конца. Он был в заявке на Кубок России и имеет профиль на Transfermarkt, где представлены все профессиональные футболисты. Появлялся он на поле и в матчах разных сезонов Медийной футбольной лиги.

В медийно-футбольном сообществе Финито был одним из самых позитивных и неконфликтных людей.

В его YouTube-канале 617 тысяч подписчиков, а в Telegram — 52 тысячи. У Никиты и его супруги Инги не осталось детей.

«Не хочу в это верить»

Смерть Финито вызвала бурную реакцию в медиафутбольном сообществе, никого не оставив равнодушным.

«Сегодня утром мне позвонила Инга (жена Фина) и сообщила, что Никиты больше нет. Я не смог сдержать слез. Мне очень больно, чтобы я смог как-то это осознать и сформулировать свои мысли. Я не хочу в это верить», — написал основатель «Амкала» Герман (Эль-Классико).

«Был счастлив играть в одной команде с Финито. Постоянно восхищался его бешеным желанием и неуступчивостью. Навсегда в моем сердечке!» — оставил запись капитан «Амкала» Андрей (Сибскана) Алешин.

«Сегодня ушел из жизни Никита Финито. От всей души приносим наши искренние соболезнования родным и близким. Светлая память невероятному человеку, который оставил след во многих сердцах», — сказано в заявлении Медийной футбольной лиги.

С минуты молчания начнутся следующие матчи Зимнего кубка РПЛ в Турции, где вместе с профессиональными командами играет также «Амкал».