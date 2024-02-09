Нашли с пулей в голове: известного каратиста застрелили из автомата Калашникова на тренировке Главу федерации каратэ Петербурга нашли с пулей в голове, открыто уголовное дело

Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга сообщила о гибели своего президента Виталия Конева. Его обнаружили с пулей в голове возле мишеней для стрельбы на полигоне. При этом на тренировке он был один, а пулю нашли только при вскрытии. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что раскрытие этого убийства — лишь вопрос времени.

О внезапной гибели президента Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева сообщила пресс-служба организации.

«Виталий Николаевич возглавлял федерацию с 2013 года, <...> Он был не только выдающимся спортсменом, но и примером для всех нас. Виталий Николаевич всегда держал себя в отличной физической форме и посвящал свою жизнь развитию и продвижению каратэ в Санкт-Петербурге. Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих и оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его», — говорится в сообщении.

Соболезнования выразили также в городском Комитете по физической культуре и спорту. В соцсетях организации говорится, что комитет Санкт-Петербурга «глубоко скорбит» в связи с гибелью Конева.

Правоохранительные органы подозревают, что Конева убили. Именно по этой статье возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«7 февраля 2024 года на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы обнаружено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, который также являлся тренером по стрельбе, с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отмечается в сообщении.

В СК уточняют, что на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления.

При этом местный портал 78.ru утверждает, что Конев мог погибнуть из-за шальной пули, прилетевшей с полигона, поскольку в тире, где он находился перед гибелью, больше никого не было.

Каратист закончил свою тренировочную стрельбу, подошел к мишени и неожиданно упал. Пулю от автомата Калашникова в его голове обнаружили только при вскрытии.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заметил, что, исходя из имеющейся информации, дело не переквалифицируют в причинение смерти по неосторожности.

«Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство», наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Определенное количество лет назад я работал именно по убийствам — был следователем прокуратуры, а потом стал следователем Следственного комитета. В год по 30 с лишним убийств я раскрывал лично. И могу сказать, что если дело возбуждено по этой статье, и тем более, если есть огнестрельное ранение, переквалификации дела не будет», — подчеркнул Калинов.

Также адвокат считает, что убийцу обязательно найдут.

«Дело будет раскрыто — это лишь вопрос времени. Убийства примечательны тем, что по ним можно провести очень много следственных действий — допросов, экспертиз, установить повреждения, с какого расстояния они [выстрелы] были [произведены], в каком направлении, каким оружием. Можно поставить очень много вопросов.

Когда занимаются серьезными делами, и в соцсетях вскрывают аккаунты, и камеры наблюдения помогают оперативникам.

Переквалификации на причинение смерти по неосторожности не будет: пуля в голове говорит о том, что никто никого не хотел напугать. Виновники однозначно будут найдены», — считает Калинов.