Юрист объяснила, как Валиева может обжаловать дисквалификацию

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву. В комментарии «Газете.Ru» она заявила, что сторона спортсменки имеет шанс обжаловать этот вердикт.

«Она может обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии в течение 31 дня по процессуальным основаниям. Верховный суд Швейцарии не будет рассматривать данное дело по существу, но он может признать, что были какие-то процессуальные отступления — например, не заслушали свидетеля, кому-то не дали слово. Тогда суд может признать, что что-то повлияло на решение и оно было вынесено необъективно», — рассказала Анцелиович.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее дисквалификацию Валиевой назвали ожидаемой.