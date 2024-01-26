«Один бегал с ножом, другой с пистолетом»: в российского боксера выстрелили из-за ревности В боксера Стоцкого выстрелили в Челябинске, злоумышленника ищут

Неизвестный выстрелил в российского боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого из травматического пистолета. Спортсмен сумел самостоятельно добраться до травмпункта, где врачи извлекли пулю. В полиции заявили, что до сих пор разыскивают злоумышленника. Причиной стрельбы мог стать конфликт из-за ревности: Стоцкий якобы оказывал знаки внимания супруге своего обидчика.

В чемпиона России – 2021, победителя чемпионата мира по боксу среди молодежи Андрея Стоцкого выстрелили из травматического пистолета в родном Челябинске. После нападения он сумел самостоятельно добраться до травмпункта, где ему обработали раны и извлекли одну резиновую пулю.

По информации URA.RU, конфликт Стоцкого с нападавшим произошел вечером 25 января, в настоящее время боксер находится в состоянии средней степени тяжести в травматолого-ортопедическом отделении, где за ним наблюдают врачи.

Как сообщил челябинский портал 31tv.ru, причиной стрельбы стала ссора Стоцкого с другом, который приревновал к нему свою жену. Боксер якобы оказывал супруге приятеля недвусмысленные знаки внимания, и тот вызвал его «на разборки».

«Боксер бегал с ножом, его противник с пистолетом. А во всем виновата женщина», — заявил источник портала.

По данным портала, Стоцкий уже написал заявление в полицию на своего друга.

Пресс-служба УМВД России по Челябинску подтвердила РИА Новости, что оппоненты ранее были знакомы. Личность второго участника инцидента уже установлена, его ищут оперативники. По данным полиции, причина конфликта «носит бытовой характер».

Лежит в больнице, но собрался на тренировки

Пресс-служба Федерации бокса Челябинской области сообщила, что Стоцкий получил «незначительные повреждения ноги», его здоровью ничего не угрожает. Спортсмен планирует вскоре вернуться к тренировкам в составе сборной своего региона.

Он не стал отменять поездку на сборы в Приэльбрусье, где планирует набирать форму для поединков следующего сезона. Это значит, что вскоре боксера ждут несколько недель изнурительных тренировок в горах — и это сразу после ранения.

«Здоровью Андрея Стоцкого ничего не угрожает! После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу!» — говорится в сообщении челябинской Федерации бокса.

Стоцкий попал в сборную России в 2021 году, когда одержал победу на чемпионате страны в тяжелой весовой категории (до 92 кг). На протяжении всей своей карьеры спортсмен успешно выступал в трех категориях — помимо тяжелой, это первая тяжелая (до 90,72 кг) и супертяжелая (больше 92 кг).

Боксер одержал 40 побед и потерпел 13 поражений в своей любительской карьере. В декабре 2022 года Стоцкий принял решение перейти в профессионалы, где до сих пор остается непобежденным: он выиграл четыре поединка из четырех, причем трижды спортсмен одержал досрочную победу техническим нокаутом — только один раз дело дошло до решения судей, но оно было единогласным в пользу Стоцкого.

28-летний уроженец Челябинска также пытался попасть на Олимпийские игры в Токио – 2020. Для этого ему нужно было успешно выступить на чемпионате России в декабре 2020 года, однако Стоцкий добрался лишь до 1/8 финала, где уступил будущему серебряному призеру турнира Святославу Тетерину. Это лишило Стоцкого возможности принять участие в квалификационном турнире на Олимпиаду.