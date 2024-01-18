Кокаиновый скандал: звезду российского баскетбола дисквалифицировали за наркотики

Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за то, что в его допинг-пробе нашли кокаин. Срок отстранения истекает 19 января 2024 года, и уже 21-го числа Курбанов сможет вновь сыграть за ЦСКА. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что при желании спортсмен мог бы обжаловать наказание, а также объяснил, почему Курбанову не грозит уголовное преследование за кокаин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова на три месяца. Об этом сообщается на сайте агентства.

В допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенную субстанцию класса S6a (кокаин) — стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям.

Срок дисквалификации отсчитывается с даты вынесения решения, а именно — 10 января 2024 года. При этом спортсмену зачтут уже отбытый срок временного отстранения — с 20 октября 2023 года.

Благодаря этому дисквалификация завершится 19 января, и баскетболист сможет принять участие в матче ЦСКА уже через три дня — против екатеринбургского «Уралмаша» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Эта встреча состоится 21 января.

Напомним, 27 октября прошлого года 37-летний Курбанов неожиданно приостановил карьеру. В ЦСКА сообщили, что спортсмен принял такое решение «по личным причинам». В заявлении клуба подчеркивалось, что ни представители ЦСКА, ни сам Курбанов не будут давать никаких комментариев.

«Курбанов еще способен помочь ЦСКА»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич признался, что шокирован этим известием. Специалист выразил надежду, что спортсмен скоро возобновит карьеру и эта ошибка не помешает ему и дальше помогать ЦСКА.

«Не ожидал таких новостей от Никиты, мне очень жаль, что это произошло. Я очень давно знаю Никиту, к нему не было вопросов с точки зрения профессионализма, отношения к делу. Дай бог, чтобы в скором времени он возобновил карьеру, а этот случай был просто ошибкой для него. Желаю успехов Никите! Он еще не исчерпал себя и способен помочь ЦСКА», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

Заслуженный тренер России Станислав Еремин признался, что симпатизирует Курбанову. Он заявил, что верит: спортсмен извлечет урок из этого инцидента.

«Очень печально, жаль. Курбанов — один из лучших российских баскетболистов. Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами.

Наверное, где-то заблудился: порой большие деньги не на ту дорожку выводят.

Но надеюсь, эта ситуация будет для него уроком. Раз такое произошло, надо делать очень серьезные выводы. Думаю, что он еще может пару лет поиграть», — сказал Еремин.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что об уголовном преследовании Курбанова речи не идет.

«Никакого уголовного наказания здесь не будет, если, конечно, баскетболист сам не скажет, что употреблял наркотики. Ну, нашли у него это в анализах. Он может пояснить, что принял какой-то препарат и вообще не знал, что в нем содержится, — сказал адвокат. — Вероятнее всего, его вызовут в полицию и выяснят, откуда у него кокаин в анализах, или запросят материал от баскетбольного клуба».

Калинов предположил, что Курбанов даже мог бы обжаловать решение о своей дисквалификации, если бы настаивал, что наркотическое вещество попало к нему в организм через препараты.

37-летний Курбанов выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее он защищал цвета команды с 2002 по 2012 год. В составе красно-синих форвард трижды выигрывал Евролигу, семь раз — Единую лигу ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В ноябре 2021 года Курбанов завершил карьеру в сборной России.