Медведев выбил мощного поляка с Australian Open и побил легендарный рекорд

Даниил Медведев выиграл драматичный пятисетовый поединок у неудобного для себя соперника Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open. Это восьмой полуфинал Медведева на турнирах «Большого шлема» в карьере. Он превзошел по этому показателю Марата Сафина и установил новый рекорд среди россиян. Андрей Рублев, напротив, установил антирекорд — потерпел свое десятое поражение в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема».

Медведев побил легендарный рекорд Сафина

К моменту своего выхода на корт против поляка Хуберта Хуркача Даниил Медведев уже оставался последним представителем России в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов проиграл в четвертом круге, не сумев защитить свой прошлогодний выход в полуфинал, а Андрей Рублев уступил в своем четвертьфинале накануне.

Риск, что россиян совсем не останется в сетке, был очень высок: Хуркач не только девятая ракетка мира, но и крайне неудобный для Медведева соперник. До Мельбурна они встречались пять раз, и в трех случаях сильнее оказывался польский теннисист. Включая их первый матч — драматичный пятисетовик в четвертом круге Уимблдона в 2021 году, когда россиянин вел 2-1 по сетам, но перерыв из-за дождя с доигровкой на следующий день не пошел ему на пользу. Хуркач тогда победил со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Правда, на харде перевес все-таки был у россиянина (2-1), но его оппонент явно находился в хорошей форме и на пути к этому четвертьфиналу провел в Мельбурне на корте почти на три часа меньше Даниила.

Но на старте игры это точно не сказалось. Медведев выиграл жеребьевку, традиционно выбрал начинать на приеме и с ходу взял подачу соперника. Наверняка ему удалось удивить Хуркача: в первых четырех раундах Australian Open Даниил в среднем занимал позицию в шести метрах за задней линией (при первой подаче соперника), либо в четырех метрах за задней линией (при второй подаче).

Однако против Хуркача, который славится мощностью своих подач, Медведев расположился всего в двух метрах за задней линией на первой подаче и вообще на самой линии — на второй.

Сделав брейк, россиянин смог его подтвердить (хоть и не без труда) и дальше вел партию к победе, но позволил Хуркачу отыграться в восьмом гейме, и в итоге все решилось на тай-брейке, что в их очных встречах не редкость.

Единственный минибрейк Даниила и стал решающим фактором — сам он не допустил ни одной невынужденной ошибки и выиграл первый сет со счетом 7:6 (7:4).

Правда, во второй партии Хуркач уже сам сделал брейк, повел и не отдал инициативы. За весь сет он не проиграл вообще ни одного очка, если у него проходила первая подача. В итоге за всю эту партию у Медведева был всего один брейк-пойнт, и он его не использовал, а свою подачу отдал еще раз. Поляк уверенно выиграл этот сет со счетом 6:2.

После этого россиянин смог перезагрузиться. Лучший теннисист России решил вернуться к своему фирменному стилю приема в глубокой позиции (хотя моментами и дальше вставал поближе к корту), повел в третьей партии 2:0 и не отпустил сет, выиграв его со счетом 6:3.

В похожем ключе с быстрым брейком Медведева началась и четвертая партия, но там Хуркачу удалось восстановить паритет в седьмом гейме, а потом он еще и смог заработать и использовать шанс при счете 6:5 на подаче Даниила. В итоге польский теннисист забрал этот сет со счетом 7:5.

Матч ушел в решающую партию, и в моменте показалось, что дело плохо: Хуркач очень уверенно брал свои подачи и завязывал борьбу в геймах Медведева, но российский «осьминог» в очередной раз продемонстрировал, почему его так прозвали: он тянул все в обороне, сам находил шикарные углы в кроссах и не позволил больше сделать ни одного брейка.

Медведев вцепился в четвертый гейм на подаче поляка в решающем сете и довел матч до драматичной победы за четыре с половиной часа — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Медведев вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема» в восьмой раз в карьере — это новый рекорд среди российских теннисистов.

По этому показателю Даниил превзошел легендарного Марата Сафина, на счету которого семь полуфиналов.

На стадии 1/2 Australian Open Медведев сыграет либо с испанцем Карлосом Алькарасом, либо с Александром Зверевым из Германии, которые закроют своим матчем игровую программу этого дня на центральном корте имени Рода Лэйвера.

Рублев продлил антирекордную серию

Андрей Рублев еще до матча с Синнером был обладателем уникального антирекорда — он первым в истории тенниса проиграл все свои первые девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

И в десятом четвертьфинале — против четвертой ракетки мира из Италии — он тоже не был фаворитом. Да, россиянин показывал в Мельбурне весьма качественный теннис, но Синнер как вышел в конце прошлого сезона на высочайший уровень игры, так его и не сбавляет. В Австралии на пути к четвертьфиналу он не проиграл ни одного сета, в том числе и Карену Хачанову, хотя тот тоже играл очень неплохо.

С Рублевым случилось нечто похожее. Он сражался более-менее на равных, но в решающие моменты проигрывал. Один гейм на своей подаче стоил россиянину первой партии, а во второй брейков не случилось вовсе, и все решалось на тай-брейке, где Андрей создал, казалось бы, комфортный перевес 5-1, но… Синнер взял шесть очков подряд, причем так, что даже не дал сопернику шансов что-то отразить.

Третий сет очень напомнил первый — один проигранный свой гейм обернулся для россиянина катастрофой. При этом за весь матч у Рублева было восемь брейк-пойнтов, но все они так и остались неиспользованными — в решающие моменты Синнер был просто безупречен.

«Синнер сейчас великолепен. Не скажу даже, что Андрей проиграл — это Синнер выиграл, — заявил в беседе с «Газетой.Ru» знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский. — Янник очень силен. Он здорово отыграл концовку прошлого сезона и сейчас показывает хороший теннис.

По счету Рублев вел на тай-брейке со счетом 5-1, но реальных шансов выиграть сет не было. Четыре из пяти мячей Синнер сыграл просто великолепно».

Теперь итальянец встретится в полуфинале с первой ракеткой мира, самым титулованным игроком турнира и действующим победителем Australian Open Новаком Джоковичем. Если серб выходил в полуфинал, то никогда не проигрывал в Мельбурне.

Кстати, есть похожая статистика и в отношении Медведева: он всегда выигрывает на Australian Open свои полуфинальные поединки. Правда, у россиянина куда меньше выборка — это всего третий его выход в данную стадию турнира.