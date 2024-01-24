Битва с неудобным соперником: Медведев играет с Хуркачем в четвертьфинале Australian Open. LIVE

Хуркач смог завязать розыгрыш, но в итоге не попал в нем по длине — 6:7(5), первый сет за Медведевым!
Идет поляк к сетке с подачи и закрывает ее ударом с лета в линию. Причем попал Хуркач на сантиметры — еле зацепил линию мяч — 4-5.
Не прошла у Хуберта первая, Медведев принял укороченным, а следующим пытался обвести. Поляк подставил ракетку, но не попал — 2-3, есть минибрейк у Медведева.
Ай, как обидно! Принял сложную подачу Медведев, а потом еще и под смэш смог подстроиться, но на сантиметры не попал по ширине обводящим ударом — 2-2.
Хуркач подает на тай-брейке первым. Медведев принимает, обороняется, но не справляется после удара по линии — 1-0.
И снова ошибка по длине у Хуркача, теперь в розыгрыше на второй подаче — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.
Опять повел россиянин розыгрыш, несмотря на слабую первую подачу, и в итоге поляк не попал по длине — 40:0.
Ловит на противоходе после приема поляка Медведев и впервые в этом матче берет свою подачу под ноль — 5:5.
Медведев провел в атаке розыгрыш со второй подачи и закончил его уверенным смэшем через паузу — 15:0.
Очень долгий розыгрыш с переходящей инициативой. 31 удар в итоге нанесли соперники, но Медведев вел игру, был разнообразен и в итоге забил виннер переводом слева по линии — 4:4.
Опять нет первой подачи у Медведева, и в розыгрыше со второй он ошибается слайсом по длине — 0:15.
Ай, как не повезло Медведеву в розыгрыше с первой подачи. Хуркач попал в трос, мяч погасил скорость полета, и за счет этого поляк делает обратный брейк — 3:3.
И снова нет первой подачи, а в розыгрыше Медведев снова ошибается диагональным кроссом — 30:40, брейк-пойнт у Хуркача.
Не проходит первая, а в розыгрыше со второй россиянин пробивает кроссом справа в сетку — 30:30.
Хуркач атакует после второй подачи Медведева и в итоге завершает розыгрыш смэшами — первый россиянин тащит, но против второго уже бессилен — 15:15.
После классного удара от россиянина под заднюю линию Хуркач срывает свой форхенд в аут — 40:30.
Снова не прошла у поляка первая, но в этот раз он классно обострил кроссом слева, и Медведев не справился по высоте — 15:15.
Не прошла первая подача, второй Медведев еле попал в заднюю линию, розыгрыш пошел довольно медленный, и в итоге в нем ошибся поляк — 30:15.
Пошел розыгрыш со второй подачи, Медведев заработал себе позицию для подачи и дал виннер с форхенда — 30:40, брейк-пойнт!
Со второй подачи Хуркач вышел к сетке, Даниил в итоге обвел свечой, но немножко не попал в корт — 30:0.
Нет первой, но обострение Хуркача вторым ударом уходит в сетку — 0:2, с большим трудом и за семь минут, но Медведев подтвеждает брейк!
Не прошла первая подача, в розыгрыше со второй после удара Хуркача мяч попал в трос. Медведев догнал и укоротил, но не слишком удачно, однако соперник в ответ немного не попал — больше.
Не проходит первая, а в розыгрыше после второй Даниил обостряет кроссом, снова выжимая аут у поляка — 0:1, Медведев повел с брейком сразу же!
Не прошла первая подача, со второй завязался розыгрыш, и в обмене слайсами слева поляк попал в сетку — 0:15.
Соперники встречались пять раз. Три победы на счету Хуркача, дважды побеждал Медведев. Единственную их встречу на турнирах «Большого шлема» выиграл поляк — на Уимблдоне в пяти сетах, когда матч прерывался из-за дождя. При этом на харде перевес у Медведева — 2-1.