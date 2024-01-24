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Спорт

Битва с неудобным соперником: Медведев играет с Хуркачем в четвертьфинале Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. Четвертьфинал. Хуркач — Медведев. ОНЛАЙН

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Eloisa Lopez/Reuters
В четвертьфинальном матче в мужском одиночном разряде на Australian Open россиянин Даниил Медведев играет с поляком Хубертом Хуркачем, которому проиграл в трех из пяти очных поединков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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06:53

Хуркач смог завязать розыгрыш, но в итоге не попал в нем по длине — 6:7(5), первый сет за Медведевым!

06:53

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Даниил — 4-6, двойной сет-пойнт.

06:52

Идет поляк к сетке с подачи и закрывает ее ударом с лета в линию. Причем попал Хуркач на сантиметры — еле зацепил линию мяч — 4-5.

06:52

Аут по длине у Даниила в розыгрыше — 3-5.

06:51

Какую реакцию в перестрелке у сетки продемонстрировал Медведев — 2-5.

06:50

Аут по длине у поляка в розыгрыше — 2-4.

06:49

Не прошла у Хуберта первая, Медведев принял укороченным, а следующим пытался обвести. Поляк подставил ракетку, но не попал — 2-3, есть минибрейк у Медведева.

06:48

Ай, как обидно! Принял сложную подачу Медведев, а потом еще и под смэш смог подстроиться, но на сантиметры не попал по ширине обводящим ударом — 2-2.

06:48

Попадает под атаки Медведев, но справляется и заставляет соперника попасть в сетку — 1-2.

06:46

Нет первой. Но в розыгрыше на второй Хуркач не попадает с форхенда по длине — 1-1.

06:46

Хуркач подает на тай-брейке первым. Медведев принимает, обороняется, но не справляется после удара по линии — 1-0.

06:45

И снова ошибка по длине у Хуркача, теперь в розыгрыше на второй подаче — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.

06:45

Опять повел россиянин розыгрыш, несмотря на слабую первую подачу, и в итоге поляк не попал по длине — 40:0.

06:44

Эйс — 30:0.

06:44

Какой кросс справа от Медведева! В самую боковую линию на вылет — 15:0.

06:42

61 секунда понадобилась Хуркачу на победу в гейме. Тай-брейк он себе уже обеспечил — 6:5.

06:42

Принимает подачу со скоростью 222 км/ч Медведев, но не справляется в обороне — 40:0.

06:42

Эйс — 30:0.

06:41

А вот и Хуркач ловит на противоходе — 15:0.

06:41

Ловит на противоходе после приема поляка Медведев и впервые в этом матче берет свою подачу под ноль — 5:5.

06:40

Очко с подачи — 40:0.

06:40

Неожиданно и здорово после короткого приема укорачивает Медведев — 30:0.

06:39

Медведев провел в атаке розыгрыш со второй подачи и закончил его уверенным смэшем через паузу — 15:0.

06:37

И четвертый — 5:4.

06:37

Третий в матче эйс Хуркача — 40:0.

06:37

Аут на приеме у Медведева — 30:0.

06:36

Героически оборонялся Медведев, но в итоге поляк дожал смэшем — 15:0.

06:34

Очень долгий розыгрыш с переходящей инициативой. 31 удар в итоге нанесли соперники, но Медведев вел игру, был разнообразен и в итоге забил виннер переводом слева по линии — 4:4.

06:33

Эйс — 40:30. 5-2 по эйсам уже. 209 км/ч.

06:33

Даниил идет вперед с подачи, но Хуркач вторым ударом пробивает в сетку — 30:30.

06:33

А вот прошла первая, и в итоге аут по длине у поляка — 15:30.

06:33

Остро принимает Хуркач вторую подачу, и Медведев бьет в сетку слева — 0:30.

06:32

Опять нет первой подачи у Медведева, и в розыгрыше со второй он ошибается слайсом по длине — 0:15.

06:30

Сложнейшую выбивающую подачу принимает Медведев, но Хуркач забивает по линии — 4:3.

06:30

Нет приема — 40:0.

06:29

Аут по длине у Даниила — 30:0.

06:29

В сетку бьет Медведев после укороченного поляка — 15:0.

06:28

Ай, как не повезло Медведеву в розыгрыше с первой подачи. Хуркач попал в трос, мяч погасил скорость полета, и за счет этого поляк делает обратный брейк — 3:3.

06:27

И снова нет первой подачи, а в розыгрыше Медведев снова ошибается диагональным кроссом — 30:40, брейк-пойнт у Хуркача.

06:26

Не проходит первая, а в розыгрыше со второй россиянин пробивает кроссом справа в сетку — 30:30.

06:26

Очко с косой подачи — 30:15.

06:25

Хуркач атакует после второй подачи Медведева и в итоге завершает розыгрыш смэшами — первый россиянин тащит, но против второго уже бессилен — 15:15.

06:25

Затяжной первый розыгрыш на подаче Медведева в 29 ударов завершается ошибкой Хуркача — 15:0.

06:22

Подача на 211 км/ч завершает гейм в пользу Хуркача — 2:3.

06:22

После классного удара от россиянина под заднюю линию Хуркач срывает свой форхенд в аут — 40:30.

06:22

Нет приема — 40:15.

06:21

Укорачивает Хуркач, Даниил догоняет, но бьет в аут — 30:15.

06:21

Снова не прошла у поляка первая, но в этот раз он классно обострил кроссом слева, и Медведев не справился по высоте — 15:15.

06:20

В обмене диагональными бэкхендами Хуркач попадает в коридор — 0:15.

06:19

Эйсом завершает гейм Даниил — 1:3.

06:19

Ошибается по длине с форхенда Медведев после приема поляка — 40:30.

06:19

Отменная подача — 40:15.

06:18

Не прошла первая подача, второй Медведев еле попал в заднюю линию, розыгрыш пошел довольно медленный, и в итоге в нем ошибся поляк — 30:15.

06:17

И тут же двойная ошибка — 15:15.

06:17

Эйс Медведева — 15:0.

06:15

Эйсом завершает гейм поляк — 1:2.

06:15

Тонкий укороченный от Хуркача — больше.

06:14

Снова атакует Медведев, но ошибается с бэкхенда, пробивая в сетку — 40:40.

06:13

Пошел розыгрыш со второй подачи, Медведев заработал себе позицию для подачи и дал виннер с форхенда — 30:40, брейк-пойнт!

06:13

Неудачный перевод от Хуркача после приема соперника — 30:30.

06:12

Двойная ошибка — 30:15.

06:11

Со второй подачи Хуркач вышел к сетке, Даниил в итоге обвел свечой, но немножко не попал в корт — 30:0.

06:11

Не справляется Медведев с приемом — 15:0.

06:10

Нет первой, но обострение Хуркача вторым ударом уходит в сетку — 0:2, с большим трудом и за семь минут, но Медведев подтвеждает брейк!

06:10

Эйс — больше.

06:09

В обмене ударами справа по диагонали после второй подачи россиянин попадает в сетку — ровно.

06:08

Не прошла первая подача, в розыгрыше со второй после удара Хуркача мяч попал в трос. Медведев догнал и укоротил, но не слишком удачно, однако соперник в ответ немного не попал — больше.

06:08

Не прошла первая подача, а в розыгрыше со второй Хуберт сорвал бэкхенд по длине — ровно.

06:07

Вторая двойная ошибка Медведева в гейме — меньше, теперь брейк-пойнт у поляка.

06:06

Отличный розыгрыш от Хуберта. Теперь на противоходе ловит он — 40:40.

06:06

А вот уже Даниил ловит оппонента на противоходе — 40:30.

06:05

Хуркач выходит на хафкорт и заставляет россиянина ошибиться — 30:30.

06:05

Снова ошибку соперника выжимает Медведев — 30:15.

06:04

Двойная ошибка у Медведева, но тут же ошибка в розыгрыше у поляка — 15:15.

06:02

Не проходит первая, а в розыгрыше после второй Даниил обостряет кроссом, снова выжимая аут у поляка — 0:1, Медведев повел с брейком сразу же!

06:02

Снова в свою игру затянул соперника Даниил, и тот ошибся — 15:40, двойной брейк-пойнт.

06:01

Ошибается по длине поляк — 15:30.

06:00

Очко с подачи — 15:15.

05:59

Не прошла первая подача, со второй завязался розыгрыш, и в обмене слайсами слева поляк попал в сетку — 0:15.

05:58

Хуркач выходит на подачу.

05:55

Соперники встречались пять раз. Три победы на счету Хуркача, дважды побеждал Медведев. Единственную их встречу на турнирах «Большого шлема» выиграл поляк — на Уимблдоне в пяти сетах, когда матч прерывался из-за дождя. При этом на харде перевес у Медведева — 2-1.

05:30

В четвертьфинальном матче мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, встречается с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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