Снять проклятие четвертьфиналов: Рублев сражается с четвертой ракеткой мира. LIVE

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев играет в четвертьфинале Australian Open с итальянцем Янником Синнером, который занимает четвертое место в рейтинге ATP. Рублев никогда еще не проходил стадию четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» и сегодня горит желанием снять это проклятие. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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С конца
16:10
В аут по длине после приема итальянцем второй подачи бьет Андрей — 0:30.
16:09
Ошибается Рублев после приема Синнера — 0:15.
16:08
И классной подачей завершает гейм — 4:4.
16:08
Выбивает из корта подачей Янник и забивает в свободный угол сверху уже от сетки — больше.
16:07
Вторым ударом Рублев пробивает в аут по длине, а был шанс — 40:40.
16:06
Классные атаки Андрея заставляют оппонента ударить в аут — 30:40, и снова брейк-пойнт у россиянина!
16:06
Рублев принимает вторую подачу с прыжком в сетку — 30:30. Обидно.
16:05
Синнер идет к сетке после короткого приема Андрея, но тот угадывает направление атаки и обводит точно в корт мощным ударом — 15:30!
16:04
Разводит с хафкорта Рублева и мяч по разным углам итальянец — 15:15.
16:04
Синнер срывает удар слева и снова хватается за мышцу живота — 0:15.
16:02
Прием второй в аут — 3:4.
16:01
Выжал Синнер в розыгрыше ошибку Рублева слева — 40:30.
16:01
Вовремя хорошая подача — 40:15.
16:00
Двойная ошибка — 30:15.
15:59
Очень опасно пробивал Синнер, но не попал — 30:0.
15:59
Эйс Рублева — 15:0.
15:58
Нет приема — 3:3. Опять с проблемами, но удержал Синнер подачу. И за живот все еще держится.
15:57
Ох, из удобной позиции Рублев срывает форхенд — больше.
15:57
Очко с подачи — ровно.
15:56
Синнер укорачивает в розыгрыше, но Рублев догоняет, а обводка итальянца летит в коридор — меньше, брейк-пойнт у россиянина! А Синнер держится за живот.
15:55
С приема второй подачи мяч задевает трос, и это мешает Синнеру нанести точный удар — ровно.
15:54
Отличный прием, и Янник бьет в сетку в ответ — 40:30.
15:53
Защищался Рублев, но в итоге Синнер забил — 40:15.
15:53
Ошибается Синнер с форхенда — 30:15.
15:52
Еще очко за Янником — 30:0.
15:51
Синнер берет первое очко на своей подаче — 15:0.
15:49
Эйсом завершает гейм Рублев — 2:3.
15:49
Не справляется Янник в итоге с атаками подающего — больше.
15:48
Классная подача и за ней второй удар! Ровно.
15:47
И снова аут у Рублева в розыгрыше. На ровном месте — 30:40, брейк-пойнт!
15:47
Аут по длине у Андрея после глубокого приема итальянца — 30:30.
15:47
А теперь розыгрыш заканчивается ударом Рублева с бэкхенда в сетку — 30:15.
15:46
Здорово Андрей атакует — 30:0.
15:45
Синнер ошибается на приеме — 15:0.
15:44
Нет приема — 2:2, с трудом, но удержал итальянец подачу.
15:44
Почти восемь минут идет гейм, а Синнер ловит оппонента на противоходе после приема — больше.
15:43
Рублев принимает сложную первую подачу, завязывает розыгрыш, атакует в угол с форхенда, но совсем чуточку не попадает... Ровно.
15:42
Двойная ошибка! Меньше — еще брейк-пойнт!
15:41
Эйс — ровно.
15:40
Классно все делает Андрей в розыгрыше со второй подачи. Забегает под форхенд и атакует неотразимо — меньше, брейк-пойнт у россиянина!
15:39
Рублев принял вторую подачу, завязал розыгрыш, в котором выполнил очень острый удар, с которым Синнер не справился — 40:40.
15:38
Отменный обратный кросс Янника — 40:30.
15:38
Рублев погонял соперника после второй подачи и в итоге забил сверху с лета — 30:30.
15:37
Рублев завязал розыгрыш со второй и форхендом в 140 км/ч пробил на вылет — 30:15.
15:37
Еще одна отличная подача — 30:0.
15:36
Синнер берет первое очко на своей подаче — 15:0.
15:34
Прием в сетку — 1:2. Удержал подачу Рублев!
15:34
Классный розыгрыш. Отразил Андрей сложный удар, потом добежал до укороченного, а итальянец пробил в ответ в сетку — больше.
15:33
И еще очко с подачи — 40:40!
15:33
Шикарная косая подача! Такую не принять в корт — 30:40, остался второй брейк-пойнт.
15:32
В сетку бьет россиянин после приема Янника — 15:40, двойной брейк-пойнт у фаворита.
15:32
Классный розыгрыш. Синнер играл только под лево. Рублев в основном по диагонали, но пару раз и в центр ударил. В итоге итальянец пробил в сетку — 15:30.
15:31
Диагональный форхенд в коридор от Рублева — 0:30.
15:30
Синнер принимает в корпус подачу Андрея — 0:15.
15:30
Ох, срывает Андрей прием второй подачи — еле зацепил мяч ободом ракетки — 1:1.
15:29
Эйс по центру корта — 40:30.
15:29
Атакует Синнер с бэкхенда после высокого приема Андрея, но не попадает — 30:30.
15:28
А вот тут переводом по длине не попадает итальянец — 30:15.
15:27
Не оставляет итальянец в розыгрыше шансов Андрею — 30:0.
15:27
Синнер точно подает — 15:0.
15:26
Выбил соперника из корта Андрей, но с лета сыграл длинновато. Итальянец догнал, но не обвел — сетка. 0:1.
15:25
Синнер принимает вторую, Рублев атакует, а потом с хафкорта решает укоротить. Но слишком длинно — Синнер догоняет и забивает. 40:15.
15:25
Прекрасная подача — 40:0.
15:24
Оба попали в заднюю линию, и после удара Рублева Янник ошибся по длине — 30:0.
15:24
Рублев начинает второй сет отменной подачей — 15:0.
15:22
Одна проигранная своя подача стоила Рублеву партии. Но Синнер в целом смотрелся поувереннее. Хотя и у россиянина были брейк-пойнты.
15:21
И вторую подачу не принимает Рублев — 6:4. Первый сет забирает Синнер.
15:20
Нет приема — 40:0, тройной сетбол.
15:20
Остро принял Рублев, но Синнер смог перевернуть розыгрыш, погонять соперника и выиграть очко — 30:0.
15:19
Ошибается Рублев в розыгрыше ударом слева — 15:0.
15:17
Рублев дожимает двумя отличными подачами — 5:4. Теперь Синнер выйдет подавать на первый сет.
15:16
Аут по длине у Синнера — 30:0.
15:16
Отличная подача Андрея — 15:0.
15:15
Острая вторая, и нет приема — 5:3.
15:14
Прием в аут по длине — 40:30.
15:13
И снова была линия от Рублева, что в конечном счете и определило исход розыгрыша — 30:30.
15:13
В самую линию попал Андрей в атаке, Синнер все равно потащил, но лишь отсрочил свою ошибку — 30:15.
15:12
Аут у Рублева по диагонали — 30:0.
15:11
Со второй подачи Синнера завязывается первый продолжительный розыгрыш в матче, в финале которого Андрей бьет в сетку — 15:0.
15:09
Рискованная вторая, и Синнер принимает в сетку — 4:3 в пользу итальянца.
15:08
После мощной подачи ударами под левую Рублев заставляет Янника угодить в сетку — 40:30.
15:08
Нет приема — 30:30.
15:07
Двойная ошибка — 15:30.
15:07
Какой виннер в угол от Рублева — 15:15.
15:06
А вот в розыгрыше на первой подаче Рублева Синнер неожиданно переводит под лево и заканчивает смэшем — 0:15.
15:05
Эйс — 4:2.
15:05
Ну а вот тут классные атаки Андрея. Янник побегал, но в итоге россиянин закончил все смэшем — 40:30.
15:04
Рублев мощно атаковал, но Синнер отбил, и Андрей пробил переводом по линии слишком сильно — 40:15.
15:03
Синнер отбивался в защите, а потом перешел в атаку укороченным, но чуточку не попал — 30:15.
15:02
И снова ошибается россиянин — 30:0.
15:02
Синнер вышел на подачу, Рублев давил в розыгрыше, но снова попал в сетку, теперь слева — 15:0.
15:00
И нет первой подачи, а в розыгрыше Рублев снова ошибается справа, пробивая в сетку — 3:2. Синнер повел с брейком. Как все быстро меняется.
14:59
Неплохая подача, но очень острый прием и удар Рублева в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт у итальянца.
14:59
Не справляется с агрессивным переводом по линии от соперника Рублев — 0:30.
14:58
Синнер остро принимает, Рублев не успевает выйти из подачи и бьет в аут от троса. Но и так мимо летело — 0:15.
14:57
И эйс — 2:2. Синнер удержал подачу, отыграв два брейк-пойнта!
14:57
Завязывается розыгрыш с ударами по центру, а когда Рублев решает обострить в угол, то попадает в коридор — больше.
14:56
Очко с подачи — 40:40.
14:56
Рублев принял вторую, но отдал инициативу. Синнер перешел в атаку, и Андрей в итоге не справился — 30:40, еще один брейковый мяч..
14:55
Опять не было первой, и в розыгрыше классным переводом слева Рублев выжимает ошибку соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт.
14:54
Классный обмен ударами выигрывает Рублев — 15:30.
14:53
Завязал Рублев розыгрыш, и вот уже первая ошибка итальянца ударом справа, в сетку пробил — 15:15.
14:52
Хорошо принял Рублев вторую подачу, но дальше ударил в сетку — 15:0.
14:51
Подача, прием и идеальный виннер с бэкхенда по линии. 1:2 — не без приключений, но удержал подачу Рублев.
14:50
Вот тут классная комбинация после выбивающей подачи — больше.
14:50
Ох, Синнер с трудом принимает, Рублев выбивает его из корта, но затем у сетки с лета не перебрасывает на чужую сторону — 40:40.
14:49
Снова завязался розыгрыш, и россиянин ударил в аут по длине — 40:30.
14:49
А вот и первая ошибка с форхенда в розыгрыше у россиянина — 40:15.
14:48
Синнер принимает, но тут же виннер с форхенда по линии от Андрея — 40:0.
14:48
Две подряд блестящих подачи Рублева — 30:0.
14:47
Эйсом завершает гейм Синнер — 1:1.
14:47
Ошибается Рублев на приема снова — 40:0.
14:46
Прием в сетку — 30:0.
14:46
Рублев остро принимает вторую подачу, но не попадает — 15:0.
14:45
И снова нет приема — 0:1.
14:44
Синнер ошибается на приеме — 40:15.
14:44
И тут же очко с подачи — 30:15.
14:43
Острая вторая подача привела к двойной ошибке — 15:15.
14:43
Рублев вышел на подачу, быстро выбил соперника из корта и забил виннер с бэкхенда — 15:0.
14:43
Синнер не проиграл на этом турнире ни одного сета, в том числе и Карену Хачанову в четвертом круге. Рублев дважды побеждал в трех сетах, дважды — в пяти. Как Алекса Де Минора в прошлом раунде.
14:41
Идет разминка. По итогам жеребьевки первым будет подавать Рублев.
14:40
На турнирах «Большого шлема» они встречались однажды — на «Ролан Гаррос» в 2022 году. Тогда Синнер не смог продолжить борьбу при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублева. Но это была 1/8 финала. А вот в четвертьфиналах только Рублев проиграл свои первые девять попыток. Больше таких теннисистов в истории не было.
14:35
Статистика личных встреч говорит в пользу четвертой ракетки мира. Соперники встречались шесть раз. Рублев записал на свой счет победы в двух матчах, Синнер побеждал четыржды. При этом оба успеха Рублева стали следствием отказов соперника из-за травм. А в четырех проигранных встречах пятый номер рейтинга взял у Синнера только один сет.
14:30
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев попытается снять проклятье четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» и одолеть Янника Синнера на Australian Open. К сожалению, Андрей проиграл предыдущие девять четвертьфиналов из девяти.