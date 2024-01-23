Снять проклятие четвертьфиналов: Рублев сражается с четвертой ракеткой мира. LIVE

14:40

На турнирах «Большого шлема» они встречались однажды — на «Ролан Гаррос» в 2022 году. Тогда Синнер не смог продолжить борьбу при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублева. Но это была 1/8 финала. А вот в четвертьфиналах только Рублев проиграл свои первые девять попыток. Больше таких теннисистов в истории не было.