Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Снять проклятие четвертьфиналов: Рублев сражается с четвертой ракеткой мира. LIVE

Теннис. Australian Open. Четвертьфинал. Андрей Рублев — Янник Синнер. ОНЛАЙН

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев играет в четвертьфинале Australian Open с итальянцем Янником Синнером, который занимает четвертое место в рейтинге ATP. Рублев никогда еще не проходил стадию четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» и сегодня горит желанием снять это проклятие. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:10

В аут по длине после приема итальянцем второй подачи бьет Андрей — 0:30.

16:09

Ошибается Рублев после приема Синнера — 0:15.

16:08

И классной подачей завершает гейм — 4:4.

16:08

Выбивает из корта подачей Янник и забивает в свободный угол сверху уже от сетки — больше.

16:07

Вторым ударом Рублев пробивает в аут по длине, а был шанс — 40:40.

16:06

Классные атаки Андрея заставляют оппонента ударить в аут — 30:40, и снова брейк-пойнт у россиянина!

16:06

Рублев принимает вторую подачу с прыжком в сетку — 30:30. Обидно.

16:05

Синнер идет к сетке после короткого приема Андрея, но тот угадывает направление атаки и обводит точно в корт мощным ударом — 15:30!

16:04

Разводит с хафкорта Рублева и мяч по разным углам итальянец — 15:15.

16:04

Синнер срывает удар слева и снова хватается за мышцу живота — 0:15.

16:02

Прием второй в аут — 3:4.

16:01

Выжал Синнер в розыгрыше ошибку Рублева слева — 40:30.

16:01

Вовремя хорошая подача — 40:15.

16:00

Двойная ошибка — 30:15.

15:59

Очень опасно пробивал Синнер, но не попал — 30:0.

15:59

Эйс Рублева — 15:0.

15:58

Нет приема — 3:3. Опять с проблемами, но удержал Синнер подачу. И за живот все еще держится.

15:57

Ох, из удобной позиции Рублев срывает форхенд — больше.

15:57

Очко с подачи — ровно.

15:56

Синнер укорачивает в розыгрыше, но Рублев догоняет, а обводка итальянца летит в коридор — меньше, брейк-пойнт у россиянина! А Синнер держится за живот.

15:55

С приема второй подачи мяч задевает трос, и это мешает Синнеру нанести точный удар — ровно.

15:54

Отличный прием, и Янник бьет в сетку в ответ — 40:30.

15:53

Защищался Рублев, но в итоге Синнер забил — 40:15.

15:53

Ошибается Синнер с форхенда — 30:15.

15:52

Еще очко за Янником — 30:0.

15:51

Синнер берет первое очко на своей подаче — 15:0.

15:49

Эйсом завершает гейм Рублев — 2:3.

15:49

Не справляется Янник в итоге с атаками подающего — больше.

15:48

Классная подача и за ней второй удар! Ровно.

15:47

И снова аут у Рублева в розыгрыше. На ровном месте — 30:40, брейк-пойнт!

15:47

Аут по длине у Андрея после глубокого приема итальянца — 30:30.

15:47

А теперь розыгрыш заканчивается ударом Рублева с бэкхенда в сетку — 30:15.

15:46

Здорово Андрей атакует — 30:0.

15:45

Синнер ошибается на приеме — 15:0.

15:44

Нет приема — 2:2, с трудом, но удержал итальянец подачу.

15:44

Почти восемь минут идет гейм, а Синнер ловит оппонента на противоходе после приема — больше.

15:43

Рублев принимает сложную первую подачу, завязывает розыгрыш, атакует в угол с форхенда, но совсем чуточку не попадает... Ровно.

15:42

Двойная ошибка! Меньше — еще брейк-пойнт!

15:41

Эйс — ровно.

15:40

Классно все делает Андрей в розыгрыше со второй подачи. Забегает под форхенд и атакует неотразимо — меньше, брейк-пойнт у россиянина!

15:39

Рублев принял вторую подачу, завязал розыгрыш, в котором выполнил очень острый удар, с которым Синнер не справился — 40:40.

15:38

Отменный обратный кросс Янника — 40:30.

15:38

Рублев погонял соперника после второй подачи и в итоге забил сверху с лета — 30:30.

15:37

Рублев завязал розыгрыш со второй и форхендом в 140 км/ч пробил на вылет — 30:15.

15:37

Еще одна отличная подача — 30:0.

15:36

Синнер берет первое очко на своей подаче — 15:0.

15:34

Прием в сетку — 1:2. Удержал подачу Рублев!

15:34

Классный розыгрыш. Отразил Андрей сложный удар, потом добежал до укороченного, а итальянец пробил в ответ в сетку — больше.

15:33

И еще очко с подачи — 40:40!

15:33

Шикарная косая подача! Такую не принять в корт — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

15:32

В сетку бьет россиянин после приема Янника — 15:40, двойной брейк-пойнт у фаворита.

15:32

Классный розыгрыш. Синнер играл только под лево. Рублев в основном по диагонали, но пару раз и в центр ударил. В итоге итальянец пробил в сетку — 15:30.

15:31

Диагональный форхенд в коридор от Рублева — 0:30.

15:30

Синнер принимает в корпус подачу Андрея — 0:15.

15:30

Ох, срывает Андрей прием второй подачи — еле зацепил мяч ободом ракетки — 1:1.

15:29

Эйс по центру корта — 40:30.

15:29

Атакует Синнер с бэкхенда после высокого приема Андрея, но не попадает — 30:30.

15:28

А вот тут переводом по длине не попадает итальянец — 30:15.

15:27

Не оставляет итальянец в розыгрыше шансов Андрею — 30:0.

15:27

Синнер точно подает — 15:0.

15:26

Выбил соперника из корта Андрей, но с лета сыграл длинновато. Итальянец догнал, но не обвел — сетка. 0:1.

15:25

Синнер принимает вторую, Рублев атакует, а потом с хафкорта решает укоротить. Но слишком длинно — Синнер догоняет и забивает. 40:15.

15:25

Прекрасная подача — 40:0.

15:24

Оба попали в заднюю линию, и после удара Рублева Янник ошибся по длине — 30:0.

15:24

Рублев начинает второй сет отменной подачей — 15:0.

15:22

Одна проигранная своя подача стоила Рублеву партии. Но Синнер в целом смотрелся поувереннее. Хотя и у россиянина были брейк-пойнты.

15:21

И вторую подачу не принимает Рублев — 6:4. Первый сет забирает Синнер.

15:20

Нет приема — 40:0, тройной сетбол.

15:20

Остро принял Рублев, но Синнер смог перевернуть розыгрыш, погонять соперника и выиграть очко — 30:0.

15:19

Ошибается Рублев в розыгрыше ударом слева — 15:0.

15:17

Рублев дожимает двумя отличными подачами — 5:4. Теперь Синнер выйдет подавать на первый сет.

15:16

Аут по длине у Синнера — 30:0.

15:16

Отличная подача Андрея — 15:0.

15:15

Острая вторая, и нет приема — 5:3.

15:14

Прием в аут по длине — 40:30.

15:13

И снова была линия от Рублева, что в конечном счете и определило исход розыгрыша — 30:30.

15:13

В самую линию попал Андрей в атаке, Синнер все равно потащил, но лишь отсрочил свою ошибку — 30:15.

15:12

Аут у Рублева по диагонали — 30:0.

15:11

Со второй подачи Синнера завязывается первый продолжительный розыгрыш в матче, в финале которого Андрей бьет в сетку — 15:0.

15:09

Рискованная вторая, и Синнер принимает в сетку — 4:3 в пользу итальянца.

15:08

После мощной подачи ударами под левую Рублев заставляет Янника угодить в сетку — 40:30.

15:08

Нет приема — 30:30.

15:07

Двойная ошибка — 15:30.

15:07

Какой виннер в угол от Рублева — 15:15.

15:06

А вот в розыгрыше на первой подаче Рублева Синнер неожиданно переводит под лево и заканчивает смэшем — 0:15.

15:05

Эйс — 4:2.

15:05

Ну а вот тут классные атаки Андрея. Янник побегал, но в итоге россиянин закончил все смэшем — 40:30.

15:04

Рублев мощно атаковал, но Синнер отбил, и Андрей пробил переводом по линии слишком сильно — 40:15.

15:03

Синнер отбивался в защите, а потом перешел в атаку укороченным, но чуточку не попал — 30:15.

15:02

И снова ошибается россиянин — 30:0.

15:02

Синнер вышел на подачу, Рублев давил в розыгрыше, но снова попал в сетку, теперь слева — 15:0.

15:00

И нет первой подачи, а в розыгрыше Рублев снова ошибается справа, пробивая в сетку — 3:2. Синнер повел с брейком. Как все быстро меняется.

14:59

Неплохая подача, но очень острый прием и удар Рублева в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт у итальянца.

14:59

Не справляется с агрессивным переводом по линии от соперника Рублев — 0:30.

14:58

Синнер остро принимает, Рублев не успевает выйти из подачи и бьет в аут от троса. Но и так мимо летело — 0:15.

14:57

И эйс — 2:2. Синнер удержал подачу, отыграв два брейк-пойнта!

14:57

Завязывается розыгрыш с ударами по центру, а когда Рублев решает обострить в угол, то попадает в коридор — больше.

14:56

Очко с подачи — 40:40.

14:56

Рублев принял вторую, но отдал инициативу. Синнер перешел в атаку, и Андрей в итоге не справился — 30:40, еще один брейковый мяч..

14:55

Опять не было первой, и в розыгрыше классным переводом слева Рублев выжимает ошибку соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт.

14:54

Классный обмен ударами выигрывает Рублев — 15:30.

14:53

Завязал Рублев розыгрыш, и вот уже первая ошибка итальянца ударом справа, в сетку пробил — 15:15.

14:52

Хорошо принял Рублев вторую подачу, но дальше ударил в сетку — 15:0.

14:51

Подача, прием и идеальный виннер с бэкхенда по линии. 1:2 — не без приключений, но удержал подачу Рублев.

14:50

Вот тут классная комбинация после выбивающей подачи — больше.

14:50

Ох, Синнер с трудом принимает, Рублев выбивает его из корта, но затем у сетки с лета не перебрасывает на чужую сторону — 40:40.

14:49

Снова завязался розыгрыш, и россиянин ударил в аут по длине — 40:30.

14:49

А вот и первая ошибка с форхенда в розыгрыше у россиянина — 40:15.

14:48

Синнер принимает, но тут же виннер с форхенда по линии от Андрея — 40:0.

14:48

Две подряд блестящих подачи Рублева — 30:0.

14:47

Эйсом завершает гейм Синнер — 1:1.

14:47

Ошибается Рублев на приема снова — 40:0.

14:46

Прием в сетку — 30:0.

14:46

Рублев остро принимает вторую подачу, но не попадает — 15:0.

14:45

И снова нет приема — 0:1.

14:44

Синнер ошибается на приеме — 40:15.

14:44

И тут же очко с подачи — 30:15.

14:43

Острая вторая подача привела к двойной ошибке — 15:15.

14:43

Рублев вышел на подачу, быстро выбил соперника из корта и забил виннер с бэкхенда — 15:0.

14:43

Синнер не проиграл на этом турнире ни одного сета, в том числе и Карену Хачанову в четвертом круге. Рублев дважды побеждал в трех сетах, дважды — в пяти. Как Алекса Де Минора в прошлом раунде.

14:41

Идет разминка. По итогам жеребьевки первым будет подавать Рублев.

14:40

На турнирах «Большого шлема» они встречались однажды — на «Ролан Гаррос» в 2022 году. Тогда Синнер не смог продолжить борьбу при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублева. Но это была 1/8 финала. А вот в четвертьфиналах только Рублев проиграл свои первые девять попыток. Больше таких теннисистов в истории не было.

14:35

Статистика личных встреч говорит в пользу четвертой ракетки мира. Соперники встречались шесть раз. Рублев записал на свой счет победы в двух матчах, Синнер побеждал четыржды. При этом оба успеха Рублева стали следствием отказов соперника из-за травм. А в четырех проигранных встречах пятый номер рейтинга взял у Синнера только один сет.

14:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев попытается снять проклятье четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» и одолеть Янника Синнера на Australian Open. К сожалению, Андрей проиграл предыдущие девять четвертьфиналов из девяти.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
«Интересное видео получилось»: РЖД восстановила события с котом Твиксом и отстранила проводницу
В РЖД заявили, что хозяин Твикса видел кота у проводницы, но не узнал его
Военная операция на Украине, день 699-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 699-й день
На заводе Минобороны Азербайджана произошел взрыв
Стало известно об усилиях по организации встречи Пашиняна и Алиева
Гашек извинился перед украинцами
United Airlines за год перевезла рекордное число пассажиров
Следственный комитет сообщил об основной версии крушения самолета в Афганистане
Новости и материалы
Обвиняемый в госизмене российский фотограф не признал вину
Телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа с мужчинами в бикини
Петербуржец распечатал картинки с обнаженными детьми из аниме и попал в полицию
Столичный СК возбудил уголовное дело после гонок блогера на московских дорогах
Медведев заявил о необходимости укреплять ООН
Сотрудницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду
В «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара»
ВСУ предрекли отступление на «линию Залужного»
Рогов заявил о рецидиве 1930-х годов в Германии
Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций
На Украине сообщили о самом масштабном повреждении газопровода за зиму
Стало известно о планах ЕС лишить Венгрию права голоса
Звезда «50 оттенков серого» пришла на шоу в ультракоротком платье
Литва вновь стала задерживать фуры из Калининграда
Илзе Лиепа даст юбилейный концерт «Мой отец Марис Лиепа»
Новая жена Бари Алибасова рассказала, почему они отказались от свадебного торжества
В Словакии заявили, что будут делать все для предотвращения русофобии в стране
Алдонин назвал солидным состав участников Кубка Легенд
Все новости
Муж зверски убитой россиянки боится, что насильник снова убьет, сядет и уйдет на фронт
Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты РФ
«Оскорблял мать»: в Сочи у гостиницы «Жемчужина» подрались участники КВН, один из них погиб
Shot: бывший участник КВН Амиран Геворкян погиб после драки в Сочи
Бари Алибасов-младший рассказал, что сам нашел седьмую жену для отца
НАТО начинает крупнейшие учения со времен Холодной войны. Чем ответит Россия?
Полковник Ходаренок: РФ может ответить на учения НАТО ядерными испытаниями
Люди прыгали из окон и пытались уехать из города: что известно о землетрясении в Алма-Ате
В Алма-Ате число пострадавших при землетрясении выросло до 44
Герой «Движения вверх»: 80 лет со дня рождения Сергея Белова
«Жалобы стали сыпаться отовсюду». Почему россиянам все чаще мерещится ЛГБТ-пропаганда*?
Сотрудник Центра «Э» заявил о росте числа жалоб на ЛГБТ*-пропаганду
«Объехал на машине всю страну и ни разу не вымогали взятку»
Как за 20 лет изменилась жизнь автомобилистов в России
Тест: на каких реках стоят эти российские города
Вспоминаем реки нашей страны и основанные на их берегах города
Мелкие буквы, большая подпись. Можно ли узнать характер по почерку
Психолог Деулин рассказал о методиках определения характера по почерку
Альпийские охотники и сын генерала: названы имена погибших в Харькове наемников из Франции
Sputnik: сын генерала Франции погиб при ударе по наемникам в Харькове
«Элегантное правосудие»: экс-глава Всемирного банка объяснил целесообразность конфискации активов РФ
Экс-глава Всемирного банка Зеллик счел конфискацию активов РФ элегантной мерой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами