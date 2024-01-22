Россияне покоряют Австралию: Медведев, Рублев и Калинская — в 1/4 финала Australian Open

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Анна Калинская вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Карен Хачанов, Мария Тимофеева и Мирра Андреева сошли с дистанции. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел для российских теннисистов четвертый круг Australian Open.

Год назад в четвертом круге первого турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — было четверо представителей России в одиночном разряде. На турнире 2024 года у мужчин до этой стадии добрались Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые выходили в 1/8 финала и в прошлом сезоне, а вот женщины «разменяли» одну Екатерину Александрову (уступившую тогда Магде Линетт из Польши) сразу на троих: Анну Калинскую, Мирру Андрееву и Марию Тимофееву.

Стабильный Медведев

Лучший теннисист России и третья ракетка мира Даниил Медведев в этом году показывает в Мельбурне очень качественный теннис. Впервые в карьере он подошел к Открытому чемпионату Австралии без единого официального матча, и многие эксперты сомневались, что это поспособствует успешному выступлению.

А вот знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Медведев находится в том статусе и той стадии карьеры, когда другим стоит учиться у него, а не подвергать сомнению его решения.

И действительно, Даниил, который год назад сенсационно уступил на непривычно ранней для себя стадии третьего круга, в этот раз не оставляет сомнений в своих классе и форме.

Самым серьезным испытанием для него пока что стал поединок второго круга с финном Эмилом Руусувуори, который лидировал по сетам со счетом 2-0. Однако россиянин справился, выиграл три партии подряд, закрыв оппонента в последней с «баранкой» (6:0) и дальше не позволял себе сбоев.

После разгромной победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Медведев в четвертом круге спокойно разобрался с португальским открытием турнира Нуну Боржешем, никогда не забиравшимся на «мейджорах» так далеко — 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1.

Третья ракетка мира доминировал на протяжении всего матча, а срыв в концовке третьей партии не повлиял на него негативно, и четвертую он закрыл легче всего. Но следующее испытание будет по-настоящему серьезным.

С ожидающим Даниила поляком Хубертом Гуркачем, девятой ракеткой мира, у него отрицательный баланс встреч: 2-3. Они не встречались с 2022 года, но обе победы россиянина в матчах с неприятным оппонентом вышли выстраданными и волевыми.

«Я знаю, чего стою. Знаю, насколько хорошо могу играть и доказал это на US Open — прежде всего самому себе. Там я обыграл тяжелых для себя соперников в плане стиля игры, — рассказал Медведев в интервью на корте после победы в четвертом круге.

— Я готов. Надеюсь, что смогу показать это на корте. Мы можем вечно рассуждать о том, кто фаворит, кто лучше готов. Но нужно просто выиграть».

Хачанов выбыл, Рублев может отомстить

Подхвативший в прошлом сезоне выпавшее из рук Медведева знамя и добравшийся до пока что своей карьерной планки — полуфинала — Карен Хачанов показывал качественный теннис и в этом году. В трех первых раундах он отдавал соперникам по сету, но в 1/8 финала встретился с одним из главных фаворитов — Янником Синнером.

Синнер в каждой партии в решающих ситуациях действовал лучше и четче, переиграв Хачанова в трех сетах – 6:4, 7:5, 6:3.

Как ни старался Карен, найти противоядия против мощных и невероятно точных атак оппонента, специально утяжеляющего обод ракетки, чтобы его удары не летели в аут по длине, ему так и не удалось.

Теперь за друга может отомстить Андрей Рублев. Пятая ракетка мира и соревнований добрался до четвертьфинальной стадии в качельном стиле — дважды драматично одолев соперников в пяти сетах и дважды разгромив их со счетом 3-0.

В 1/8 финала драматичным получилось противостояние россиянина с австралийцем Алексом Де Минором. Рублев буднично выиграл первый сет, однако во второй и третьей партиях уступил на тай-брейках. В какой-то момент Андрей, казалось, был в отчаянии, но смог собраться и отдал десятой ракетке мира в двух последних партиях всего три гейма – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

Теперь именно Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале, и этот поединок обещает быть чрезвычайно интересным. При этом очевидным фаворитом считается итальянский теннисист.

Калинская за всех

В женской сетке Анна Калинская стала единственной из россиянок, кто смог пробиться в четвертьфинал. Она уверенно переиграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2), которая ранее выбила из борьбы другую россиянку Анну Блинкову.

В четвертьфинале стоящей 75-й в мировом рейтинге Калинской предстоит встреча с 12-й сеяной китаянкой Синвень Жен.

А вот сказочные истории 16-летней Мирры Андреевой и 170-й ракетки мира Марии Тимофеевой закончились в четвертом круге.

Андреева, впервые пробившаяся на турнирах «Большого шлема» так далеко, взяла первый сет у чешки Барборы Крейчиковой, которую ранее обыгрывала в обеих очных встречах. Но дальше все же сказались класс и опыт девятой ракетки мира — 6:4, 3:6, 2:6.

Тимофеева, одолевшая титулованных Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хадда Майя, в 1/8 финала ничего не смогла противопоставить украинке Марте Костюк — 2:6, 1:6. Тем не менее 20-летняя россиянка точно может занести турнир себе в актив и на следующей неделе дебютирует в первой сотне мирового рейтинга.