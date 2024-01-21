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Спорт

Возвращение легенды: Туктамышева сражается за золото со звездами Тутберидзе. LIVE

Фигурка. Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир. ОНЛАЙН

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит заключительный день чемпионата России по прыжкам. Две команды под руководством извечных соперников в парном катании — Александра Галлямова и Дмитрия Козловского — сражаются за медали. Ради такого события вернулась на лед Елизавета Туктамышева, которая приостановила карьеру в октябре 2023 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:27

Иван Попов чисто прыгает тулуп и сальхов в четыре оборота, очень хорошо!

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100%
15:26

Аделия Петросян не попадает в отталкивание во втором прыжке и получает больше 22 баллов!

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100%
15:23

Лев Лазарев чисто приземляет оба прыжка и набирает более 26 баллов!

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100%
15:20

Стартует третий раунд, в котором будут только четверные прыжки!

15:15

И после второго раунда вперед выходит красная команда!

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100%
15:14

Дмитрий Алиев набрал 9,32 балла, сорвав тройной аксель!

15:12

Владислав Дикиджи чисто исполняет свои элементы! Браво!

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100%
15:11

Мария Гордеева тоже срывает первый прыжок, всего четыре балла она получает!

15:09

Екатерина Кольцова срывает второй прыжок и получает всего семь баллов.

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100%
15:07

А вот Софья Муравьева со своим контентом справляется гораздо лучше!

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100%
15:04

И свой фирменный тройной лутц Лиза срывает... Очень скромные оценки, конечно.

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100%
15:02

Начинаем второй раунд! На льду Елизавета Туктамышева!

15:00

После первого раунда счет на табло выглядит так:

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100%
14:57

Не очень получился каскад у вчерашних чемпионов прыжкового турнира, менее 20 баллов у них.

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100%
14:54

Екатерина и Матвей совсем чуть-чуть недотягивают до 24 баллов и помогают своей команде вновь выйти вперед!

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100%
14:50

Анастасия и Александр исправились после вчерашнего падения после флипа и опередили оппонентов по сумме баллов!

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100%
14:45

Первыми выбросы с подружкой исполнили Бойкова и Козловский! Тройные выбросы вышли безукоризненными, а вот с четверного Александра упала.

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100%
14:35

Итак, начинается первый раунд турнира! На лед выходят спортивные пары!

14:25

Регламент турнира на ваших экранах:

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14:18

А в красной команде будут выступать Арсений Федотов, Влад Дикиджи, Петр Гуменник и пара Елизавета Осокина / Артем Грицаенко.

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100%
14:15

Также в синюю команду попали Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, а также пара Екатерина Чикмарева / Дмитрий Янченков.

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100%
14:12

Приглашенные гости Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев тоже выбрали себе команды — Лиза выбрала команду Александра Галлямова, а Дима отправился к своему тезке!

14:11

Екатерина Кольцова проходит в красную команду!

14:10

Елена Костылева примыкает в красной команде! А Мария Гордеева — к синей!

14:09

Амелия Петросян — в красную! Софья Муравьева — в синюю!

14:08

Маргарита Базылюк отправляется в синюю команду!

14:05

Итак, все готово для проведения жеребьевки! Сейчас мы узнаем, кто в какую команду попадет!

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100%
14:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует командный турнир на чемпионате России по прыжкам.

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