Возвращение легенды: Туктамышева сражается за золото со звездами Тутберидзе. LIVE

Аделия Петросян не попадает в отталкивание во втором прыжке и получает больше 22 баллов!
Не очень получился каскад у вчерашних чемпионов прыжкового турнира, менее 20 баллов у них.
Екатерина и Матвей совсем чуть-чуть недотягивают до 24 баллов и помогают своей команде вновь выйти вперед!
Анастасия и Александр исправились после вчерашнего падения после флипа и опередили оппонентов по сумме баллов!
Первыми выбросы с подружкой исполнили Бойкова и Козловский! Тройные выбросы вышли безукоризненными, а вот с четверного Александра упала.
А в красной команде будут выступать Арсений Федотов, Влад Дикиджи, Петр Гуменник и пара Елизавета Осокина / Артем Грицаенко.
Также в синюю команду попали Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, а также пара Екатерина Чикмарева / Дмитрий Янченков.
Приглашенные гости Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев тоже выбрали себе команды — Лиза выбрала команду Александра Галлямова, а Дима отправился к своему тезке!
Итак, все готово для проведения жеребьевки! Сейчас мы узнаем, кто в какую команду попадет!