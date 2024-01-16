Выиграл приз и не приехал: Месси забрал премию FIFA, не явившись на церемонию Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии FIFA

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл награду лучшему игроку 2023 года по версии FIFA. В октябре прошлого года 36-летний южноамериканец стал в рекордный восьмой раз обладателем «Золотого мяча», забрав таким образом две самые престижные индивидуальные награды мира. Но на церемонию награждения Месси не пришел, оставшись отдыхать после сезона в США.

Премия The Best прошла в восьмой раз. История ежегодных церемоний вручения индивидуальных призов международной федерацией футбола (FIFA) началась в 2016 году после завершения сотрудничества с журналом France Football, совместно с которым организация вручала «Золотой мяч FIFA» с 2010 по 2015 год, и не была проведена лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Торжественное мероприятие прошло в Лондоне. Награды вручались как в мужском, так и в женском футболе. Всего в мужском футболе было представлено пять номинаций. В голосовании приняли участие тренеры, футболисты, представители СМИ и болельщики, оставившие голоса на официальном портале FIFA.

Лучший игрок — Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины)

Его соперниками в номинации были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. В 2023 году Месси вместе с Мбаппе стали обладателями золотых медалей за победу в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов парижский клуб выступил неудачно, вылетев в 1/8 финала от мюнхенской «Баварии», проиграв оба матча с общим счетом 3:0.

Холанд в 2023 году стал обладателем пяти трофеев — Кубка Англии, Суперкубка Англии, а также кубков за победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и клубном чемпионате мира.

Также Холанд выиграл гонку бомбардиров Английской премьер-лиги (РПЛ) и взял приз лучшему голеадору Европы — «Золотую бутсу».

Лучший тренер — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Конкуренцию в этой номинации испанскому специалисту составили два итальянских тренера — Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. Индзаги во главе «Интера» в прошлом году стал обладателем Кубка Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, прошедшего в Стамбуле, где его команда с минимальным счетом уступила «Манчестер Сити».

Лучано Спаллетти в сезоне-2022/23 принес «Наполи» первое за более чем 30 лет чемпионство, после чего досрочно расторг контракт с клубом из-за разногласий в концепции развития с президентом Аурелио де Лаурентисом и перебрался на работу в национальную сборную Италии, где освободилось место после спешного отъезда Роберто Манчини в Саудовской Аравии.

Символическая сборная — 2023

Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия) Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия) Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Англия), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия).

Лучший вратарь — Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии)

30-летний голкипер опередил в борьбе за приз бельгийского вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа и марокканца Яссина Боно, который представляет «Севилью».

Куртуа провел в игре лишь первую часть прошлого года, так как перед стартом сезона-2023/24 на одной из тренировок неудачно упал и порвал крестообразные связки колена.

Вратарь «сливочных» до сих пор продолжает восстанавливаться после повреждения.

Боно помог своей национальной сборной добраться до полуфинала катарского чемпионата — 2022. Также благодаря ему «Севилья» выиграла финал Лиги Европы против «Ромы» в серии пенальти — африканец отразил два удара и принес андалусийцам победу в этом турнире в седьмой раз.

Эдерсон вместе с «Манчестер Сити» выиграл пять из шести возможных трофеев, являясь при этом одной из ключевых фигур в команде Хосепа Гвардиолы. Благодаря его навыкам игры ногами манкунианцы могут использовать дополнительного игрока при прессинге, что часто приносит положительный результат.

Лучший гол — Гильермо Мадруга («Ботафого ФК-СП»)

Обладателем премии имени Ференца Пушкаша стал игрок, выступающий во втором по силе бразильском дивизионе — Серии В. 23-летний защитник поразил ворота «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

В данной категории состязались и женские, и мужские голы — любопытно, что из топ-5 европейских лиг в номинатив попал лишь один гол, его автором стал Джулио Энкисо из «Брайтона».