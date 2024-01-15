Тайный Роналду и трибьют Винисиуса: «Реал» разделался с «Барселоной»

14 января в Саудовской Аравии состоялся финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» встречался с «Барселоной». Победу в матче со счетом 4:1 одержал столичный клуб, три мяча на свой счет записал бразильский вингер Винисиус Жуниор, оформив самый быстрый хет-трик в класико за 81 год. На то, чтобы трижды поразить ворота «Барселоны», у него ушло всего 38 минут.

Первое «Эль Класико» в году — за «Реалом»

Мадридский клуб выиграл второй матч с «Барселоной» в сезоне-2023/24 — первая игра между этими командами состоялась на Олимпийском стадионе в столице Каталонии в октябре прошлого года. Сильнее в тот день оказался «Реал» благодаря фантастическому перфомансу Джуда Беллингема — молодой англичанин, фаворит в борьбе за «Золотой мяч — 2024», ответил двумя голами на мяч Илкая Гюндогана и принес своей команде волевую победу. «Барселона» рассчитывала на реванш, и шанс поквитаться с принципиальным соперником подвернулся в игре за Суперкубок.

Путь к финалу у обеих команд получился разным — «Реал» в дерби оказался сильнее «Атлетико». Их полуфинал выдался развеселым, основного времени на выяснение отношений мадридцам не хватило, а суммарно оба коллектива настреляли восемь голов.

«Барса», в свою очередь, спустя сутки довольно буднично переиграла «Осасуну» и забронировала второй билет в финальный матч.

Герой матча — Винисиус Жуниор

Карло Анчелотти выпустил в основе следующих игроков: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго и Винисиус. У «Барселоны» в старте вышли Пенья, Бальде, Араухо, Кристенсен, Кунде, Роберто, де Йонг, Гюндоган, Педри, Торрес и Левандовски.

Стартовые минуты игры прошли для «Реала» феноменально — мощный прессинг и тотальное давление на чужой половине поля стало сюрпризом для команды под руководством Хави, которая по привычке присвоила мяч себе, но не знала, что с ним делать. Защитники сине-гранатовых были растеряны, а атакующая линия «Реала» — наоборот.

Первый мяч случился уже на седьмой минуте — Винисиус Жуниор буквально задавил Жюля Кунде и подобрал у него за спиной мяч после передачи на ход от Джуда Беллингема — вышедший из ворот Иньяки Пенья не успел сыграть против бразильца, сделавшего обманное движение и закатившего мяч в пустые ворота — 1:0!

Винисиус отпраздновал забитый мяч фирменным прыжком Криштиану Роналду в 180 градусов: зрители на трибунах поддержали игроки, воскликнув в нужный момент звук «Сиииииииу». Сам португалец, который уже второй год выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», присутствовал на игре, однако его реакция на жест автора гола в телевизионную трансляцию не попала.

Второй мяч в ворота «Барселоны» случился спустя три минуты: очередной брак в обороне каталонцев нащупал Родриго, прорвавшийся вдоль свободной правой бровки — параллельным курсом бежал все тот же Винисиус, который ловко подкатился под прострел соотечественника и «заехал» с мячом в ворота, счет стал 2:0.

На чужой половине поля команда Хави действовала активно, стараясь вскрыть защиту «Реала» через фланги. Две голевые атаки мадридцев чуть поубавили их желание территориального контроля, за счет чего сине-гранатовым удалось провести неплохие 20 минут. Этот отрезок завершился классным ударом Роберта Левандовского с линии штрафной в одно касание с лета — голкипер «Реала» Андрей Лунин зацепил мяч рукой, но удар был такой силы, что остановить полет мяча было невозможно, 2:1.

Каталонцы продолжили играть в атаку, но сравнять счет не смогли — ошибки в обороне никуда не делись. Очередную оплошность в собственной штрафной на 37-й минуте допустил Рональд Араухо, сбив Винисиуса Жуниора. Бразилец пробил в левый угол и зафиксировал преимущество «Реала» в два мяча после первого тайма.

«Барселона» завершала матч вдесятером

Второй тайм начался в том же духе, что и первый. «Реал» атаковал более осмысленно своих соперников, но в обороне играл гораздо лучше, за счет чего и удержал победу. Родриго на 64-й минуте смог подобрать отскок от ноги оппонента после передачи от Винисиуса, забив очередной мяч в сетку Пеньи. После четвертого гола каталонцы окончательно сникли и практически перестали серьезно угрожать воротам Андрея Лунина.

За 20 минут до конца основного времени игры Рональд Араухо неосторожно сыграл против Винисиуса, ударив его в область ахилла внутренней стороной стопы. Шипы бутс защитника зацепили ногу бразильца, за что главный арбитр игры наградил уругвайца второй желтой карточкой.

На этом интрига в игре пропала совсем. До финального свистка больше ничего значимого на поле не произошло. Итоговый счет поединка — 4:1. Перед матчем президент «Реала» Флорентино Перес выделил €4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба в случае победы над «Барселоной». Благодаря разгрому каталонского клуба каждый футболист «сливочных» этим вечером стал богаче на €150 тысяч.