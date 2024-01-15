«Оскорбил совесть турецкого общества»: футболиста задержали за произраильский жест после гола

Форвард турецкого «Антальяспора» Сагив Ехезкель был отстранен своим клубом от матчей, а затем задержан правоохранительными органами за демонстрацию повязки с датой атаки ХАМАС на Израиль. Это произошло после того, как футболист забил гол в матче чемпионата Турции. Сам Ехезкель отверг обвинения в разжигании ненависти. Подробности — у «Газеты.Ru».

Скандал на чемпионате Турции

Нападающий «Антальяспора» Сагив Ехезкель был задержан полицией Турции по обвинению в «публичном разжигании ненависти и вражды» за демонстрацию даты атаки ХАМАС на территорию Израиля — 7 октября. Прокуратура Антальи начала расследование в отношении футболиста.

Скандальный эпизод произошел 14 января во время встречи 20 тура Суперлиги между «Антальяспором» и «Трабзонспором» (1:1). 28-летний израильский нападающий сравнял счет на 68-й минуте и во время празднования гола продемонстрировал повязку с надписью «100 дней. 7.10» и национальным символом Израиля — звездой Давида.

Война Израиля и Газы 7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, убив более 1200 человек, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. После этого премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, цель которой — «полное уничтожение ХАМАС». По данным Минздрава Газы, на данный момент в ходе операции Израиля было убито более 23 тысяч палестинцев, 70% из которых — женщины и дети. 29 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде палестинского народа.

Во время матча футболист не был наказан за свой поступок, однако его действия вызвали волну возмущения после окончания игры. Первым на это отреагировал клуб Ехезкеля: он объявил об отстранении нападающего от выступлений за команду. В официальном заявлении «Антальяспор» назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны», а президент клуба Синан Бозтепе отметил, что контракт с игроком, вероятнее всего, будет расторгнут в ближайшее время, как только юристы уладят все детали.

«Я видел фотографию празднования гола. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – подчеркнул Бозтепе.

«Я не совершал провокаций»

На этом неприятности футболиста не закончились. По информации издания Habeler, Федерация футбола Турции после инцидента начала собственное расследование в его отношении. Действия спортсмена в официальном заявлении назвали «оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества».

Футболист был задержан сотрудниками полиции, и теперь ему могут грозить уголовное дело и реальный срок заключения.

«Я снова проклинаю атаки Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать угнетенных палестинцев», — написал в соцсетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Сам нападающий сборной Израиля отвергает обвинения в разжигании ненависти.

«Я не пытался никого провоцировать. Я не совершал провокаций. Я не военный человек. В результате Газа также находится в плену. Здесь находятся израильские солдаты. Я считаю, что 100-дневный период должен подойти к концу. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я и показал надпись на запястье... Я хотел сказать, что нужно прекратить войну», — цитирует задержанного форварда A Spor0.

Предыдущая акция Ехезкеля

Сагив Ехезкель перешел в «Антальяспор» перед началом нынешнего сезона. До этого на протяжении всей своей профессиональной карьеры он выступал на родине за «Хапоэль» и «Маккаби» из Тель-Авива, «Ирони», «Бней-Йегуду», «Ашдод» и «Хапоэль» города Беэр-Шева.

На счету форварда 13 матчей, шесть забитых мячей и две результативные передачи в чемпионате турецкой Суперлиги.

22 октября он и другой израильский легионер «Антальяспора» Рамзи Сафури отказались выйти на поле против «Газиантепспора» из-за объявленной перед домашним матчем минуты молчания в память о жертвах среди жителей Палестины. Футболисты выступили тогда с совместным заявлением.

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, — игру в футбол — в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее, — говорилось в их открытом письме. — Кроме того, до нашего сведения было доведено, что на завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе».

Спортсмены подчеркнули, что руководство клуба уважительно отнеслось к их решению, и выразили готовность «строить новые мосты в грядущие хорошие дни».