«Разделяют наши ценности»: хоккеист и боксер из США стали россиянами Канадский форвард СКА Лайпсик стал гражданином России

Нападающий петербургского СКА канадец Брендан Лайпсик и американский боксер Кевин Джонсон получили гражданство России. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что многие иностранцы разделяют российские ценности, от которых их страны отдаляются.

Президент России Владимир Путин подписал указы о предоставлении российского гражданства ряду лиц, в числе которых оказались канадский хоккеист Брендан Лайпсик и американский боксер Кевин Джонсон. 21-летний Лайпсик еще в июле написал Путину письмо с просьбой предоставить ему российский паспорт.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решениях иностранных спортсменов стать гражданами России. В беседе с «Газетой.Ru» она обратила внимание, что атлеты разделяют «традиционные ценности», от которых их страны уходят. Она также заявила о важности принятия спортсменами гражданства России в период, когда российский спорт по-прежнему по большей части находится под запретом на международной арене.

«Есть люди, которые сейчас разделяют наши ценности, ведь просто так принять российское гражданство еще надо решиться.

Тем более, принимая его, ты становишься нерукопожатным в своих странах. В то же время, если человек проникся культурой, очень часто он может запросить гражданство. Когда здесь друзья, когда здесь комфортно, когда здесь хочется жить. Конечно, поощрять такие вещи нужно, если человек искренне этого хочет — тем более в текущей ситуации. С кем бы из таких людей я ни говорила, они отвечают, что становятся гражданами России, потому что разделяют эти ценности — а их страны от этих ценностей категорически уходят», — констатировала Журова.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев также поделился мнением о том, насколько Лайпсик разделяет российские ценности. Он допустил, что примеру канадца последуют и другие иностранные хоккеисты, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это личное дело каждого. Получается, Лайпсик посчитал, что принимает российскую культуру, искусство, историю. Значит, ему традиционные ценности ближе, чем какие-либо другие.

Я не удивлюсь, если многие иностранные хоккеисты будут принимать сейчас российское гражданство, потому что у многих традиционные ценности в приоритете.

Человек устроен так, что семья, дети, родители святы были всегда. Некоторые пытаются этот уклад изменить, а некоторым это не нравится», — сказал Плющев в интервью «Матч ТВ».

Специалист также высказался о перспективах выступлений Лайпсика за сборную России. Плющев не исключил, что такое возможно, напомнив, что для этого нужно будет поменять и спортивное гражданство.

21-летний Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года, ранее он играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Его текущий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он набрал четыре очка (2+2) в 14 матчах.

Что касается Кевина Джонсона, первый поединок в статусе гражданина России он может провести уже в феврале. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин проведет следующий бой в феврале.

Этот бой станет его первым поединком под российским флагом», — цитирует Хрюнова ТАСС.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 боев. Из них он выиграл 36 (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка закончились вничью.