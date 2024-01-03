«На одного Дуду есть тысячи профессионалов»: польский шахматист не пожал руку россиянину Гроссмейстер Смагин призвал FIDE к профессиональным отношениям с шахматистами

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в комментарии «Газете.Ru» предположил, что Дуда поступил так из-за совместной работы Хисматуллина с гроссмейстером Сергеем Карякиным, поддерживающим военную операцию на Украине.

Партия на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан) между польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой и россиянином Денисом Хисматуллиным началась со скандала: поляк отказался приветствовать соперника традиционным рукопожатием. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение среди представителей спортивной общественности. Так, знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек, выступавший, в том числе, за московский «Спартак», но демонстрирующий непримиримую антироссийскую позицию, поддержал поляка.

«Правильный жест. Но давайте будем честны, это не выход», — написал Гашек в соцсетях.

В свою очередь российский гроссмейстер, бывший претендент на титул чемпиона мира, президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин раскритиковал Дуду. Он подчеркнул, что уже не один год работает с Хисматуллиным, которому он обязан многими успехами, а также призвал Международную шахматную федерацию (FIDE) наказать поляка.

«Сейчас совершенно не спровоцированный случай произошел между российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным и его соперником Яном Кшиштофом Дудой из Польши.

Причем я подчеркну, что нормальному спортсмену в голову не приходит, что можно не пожать руку.

Денис Хисматуллин хотел поприветствовать соперника, как это делается всегда перед игрой, но тот отказался. Это ненормально. Вне зависимости от политических взглядов, все равно должно быть какое-то уважение. И вообще, честно, я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи и тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», — сказал Карякин в интервью «Матч ТВ».

Шахматист выразил сожаление в связи со случившимся. Он напомнил, что спорт должен объединять людей, и все политические конфликты в такие моменты должны оставаться в стороне. Говоря же о Дуде, Карякин заметил, что этот поступок остается на совести поляка.

«Денис — мой тренер, с которым мы занимаемся уже много лет, много успехов было достигнуто благодаря нашей совместной работе. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию. Мы вместе ездили к нашим бойцам, вместе передавали им гуманитарную помощь. Очень здорово, когда твой тренер не только лишь в шахматах тебя поддерживает, но и вообще, по жизни у вас какие-то одинаковые взгляды. Это здорово. То, что делают такие люди, как Дуда, которых уже, наверное, с натяжкой можно назвать джентльменами, пусть это останется на их совести. Самое главное — наша совесть чиста», — заключил гроссмейстер.

Вице-президент ФШР Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Дуда поступил таким образом именно из-за того, что Хисматуллин дружит и сотрудничает с Карякиным, активно поддерживающим специальную военную операцию России на Украине.

«Это не первый случай, FIDE уже разбиралась, когда украинцы перестали пожимать руки россиянам. Тогда был какой-то регламент, кажется, он связан с тем, что если кто-то не хочет пожимать руку сопернику, он должен заранее уведомить об этом судью.

Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, — в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину.

Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор.

Я, честно говоря, удивлен, что этой истории придали такое значение, потому что и до этого часто происходило подобное. Просто FIDE надо более четко прописать, что, если кто-то отказывается пожимать сопернику руку, следуют санкции. Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил.

FIDE пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то – штраф, сделал не то – штраф. Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет. Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов – штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится – идите, играйте в другую игру. Только так можно наводить порядок», — констатировал Смагин.

Партия между Дудой и Хисматуллиным завершилась вничью. Россиянин не стал подавать в FIDE протест из-за отказа соперника от рукопожатия.