«Цель — выступить на Олимпиаде за США»: сбежавшим из России фехтовальщикам грозит 10 лет тюрьмы МВД разыскивает уехавших в США шпажистов Сергея и Виолетту Бида по статье УК

Российский шпажист Сергей Бида, сбежавший за океан вместе с супругой Виолеттой, выиграл национальный чемпионат США и планирует попасть на Олимпийские игры в составе национальной сборной страны. В России супругам грозит тюремное заключение на срок до 10 лет из-за самовольного оставления службы и нарушения присяги. Бида был членом «Динамо» и прапорщиком Росгвардии, а его супруга — сотрудницей Минобороны РФ.

«Самовольное оставление службы»

26 декабря МВД РФ объявило в международный розыск семью российских фехтовальщиков — Сергея и Виолетту Бида, которые летом 2023 года уехали в США и собираются выступать за «звездно-полосатую» сборную. При этом Сергей является действующим сотрудником Росгвардии, а Виолетта — военнослужащей.

Именно в самовольном оставлении службы и нарушении присяги и обвиняются спортсмены. По этой статье им грозит срок заключения до десяти лет.

Ситуацию уже прокомментировал бывший министр спорта Павел Колобков, олимпийский чемпион Сиднея – 2000 как раз в шпаге — в этом виде спорта фехтуют и супруги Бида.

«Эта новость была ожидаемой. Я не очень понимаю, о чем думал Бида. Это взрослый человек, не ребенок, и он понимал, что будет законная реакция. Они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать», — рассказал Колобков ТАСС.

Бывший спортсмен, а ныне политик заявил, что сожалеет о решении Сергея уехать в США, и подчеркнул, что своим поступком тот подвел партнеров по команде, руководство Федерации фехтования России (ФФР), а также коллег-спортсменов и друзей.

«Все это некрасиво и глупо выглядит, человеком оставаться надо всегда. Сергею 30 лет, это взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче — закон для всех одинаков. Служишь в армии — увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких. Но отрезвление рано или поздно придет», — подытожил Колобков.

Сообщалось, что Бида состоит в клубе «Динамо» (Москва), будучи также прикрепленным к Росгвардии в звании прапорщика. Его супруга представляла московский ЦСКА и была военнослужащей.

При этом заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова рассказала «Матч ТВ», что спортсменку уволили из армейского клуба еще в октябре 2023 года.

Олимпийское серебро

Не являясь представительницей ЦСКА, Бида (в девичестве Храпина), скорее всего, уже не числится и в рядах Вооруженных сил РФ. Впрочем, отъезд супружеской пары за океан состоялся еще летом, когда фехтовальщица состояла в армейском клубе.

Сергей Бида в составе команды России выиграл на Олимпиаде в Токио — 2020 серебряную медаль. Тот олимпийский командный турнир в шпаге запомнился ярким выступлением России, а Бида, возглавлявший команду, сыграл ключевую роль в победах в четвертьфинале над Италией (45:34) и в полуфинале над Китаем (45:38).

В финале было поражение со счетом 36:45 от Японии, но это серебро стало первым для России в командной шпаге за 25 лет и вообще первым у шпажистов за 16 лет.

После этого в личном турнире посеянный под вторым номером Бида выиграл первые два матча, причем в первом раунде одолел Джейссера Рамиреса из США со счетом 15:2, но уступил в четвертьфинале 23-му номеру рейтинга — французу Ромену Каннону (12:15), который в итоге и стал олимпийским чемпионом.

Виолетта Бида в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) уступила в четвертьфинале командного турнира шпажисток итальянкам (33:35), а в индивидуальных соревнованиях не выступала.

Победы в России и бегство в США

После этого супруги не раз называли своей целью попадание на Игры в Париже в 2024 году и успешное выступление на них.

«Теперь у меня есть мощная мотивация: вернуться на Олимпийские игры и взять золото, которое посвящу бабушке», — рассказывал прессе Сергей, семья которого состоит из прославленных отечественных спортсменов, а бабушка Валентина Растворова становилась олимпийской чемпионкой в рапире.

Летом прошлого года Сергей Бида выиграл индивидуальное золото Спартакиады, а в марте 2023-го супружеская пара выступала на «Кубке мира», где, кроме российских спортсменов, соревновались также фехтовальщики и фехтовальщицы из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама.

Однако в июне Сергей и Виолетта Бида покинули Россию, отправившись в США. Очевидно, никого в Федерации фехтования России они в известность не поставили.

Отъезд спортсменов стоил места главного тренера сборной по шпаге Александру Глазунову, которого уволили «по причине бегства его спортсменов в США без согласования с Федерацией».

«Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать. С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России. Подумал тогда, что он планирует заканчивать», — заявил тогда сам тренер.

«Цель — выступить за сборную США»

В чемпионате США, который и стал триггером для запуска уголовного преследования, участвовал только Сергей Бида, в то время как Виолетта, вместе с супругом работающая детским тренером и остающаяся профессиональной спортсменкой, в данный момент не выступает из-за беременности.

Кроме Биды, на чемпионате США выступили также уехавший ранее за океан Константин Лоханов и Олег Кныш, но именно Бида выиграл турнир, став чемпионом Соединенных Штатов.

«В России меня сняли с зарплаты и убрали из сборной. Там я попала в черный список. Просто потому, что кому-то не понравилось одно мое видео в соцсетях. Да, это безумие, но это российская политика», — рассказывала Виолетта в видеоинтервью супругов после переезда.

«Прямо сейчас моя цель — выступить на Олимпийских играх за сборную США», — отмечал в том же разговоре Сергей.

«Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США, — рассказал Глазунов агентству ТАСС. — Человек принял такую жизнь, такое решение, я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде — как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе. Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний».