От героя Паралимпиад до преступника: легкоатлет Писториус, убивший свою девушку, вышел на свободу

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, он отбыл более семи лет заключения за убийство своей подруги Ревы Стинкамп. «Газета.Ru» вспоминает подробности трагедии и судебного разбирательства, длившегося несколько лет, а также рассказывает, на каких условиях Писториус покидает тюрьму.

Легкоатлет-ампутант, шестикратный чемпион Паралимпийских игр в беге на короткие дистанции южноафриканец Оскар Писториус выходит на свободу. Он провел в тюрьме более семи лет за убийство своей девушки Ревы Стинкамп. Спортсмен освобожден условно-досрочно.

Южноафриканские СМИ не сообщают подробности условий выхода Писториуса на волю. Известно, что он будет находиться под надзором сотрудников по условно-досрочному освобождению, не сможет без разрешения покинуть провинцию Гаутенг, в которой расположена Претория — родной город легкоатлета. Также ему будет необходимо пройти курсы по управлению гневом.

С чего все началось

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Писториус застрелил подругу через дверь туалета в своем доме в Претории. В суде он утверждал, что ночью по ошибке принял девушку за грабителя, ему показалось, что в дом проникли злоумышленники.

«Рано утром я принес с балкона вентиляторы. После этого я говорил с Ревой, которая находилась рядом со мной в постели. Я не знал, что она потом пошла в туалет в ванную комнату. Но я услышал, как там открылось окно.

Я предположил, что злоумышленник или злоумышленники проникли в дом через окно, которое не было защищено решетками»,

— рассказал в суде Писториус.

Спортсмен подчеркивал, что был в тот момент на протезах и осознавал, что находится в состоянии, когда не может физически защитить себя. Поэтому он произвел четыре выстрела через дверь.

Разбирательство и первый приговор

Обвинение сочло аргументы легкоатлета неубедительными и настаивало на предумышленном убийстве. По утверждению соседки пары Эстель ван дер Мерве, она ночью слышала голоса, один из которых был женским — по ее мнению, Стинкамп и Писториус на повышенных тонах выясняли отношения. А после трех часов ночи она услышала хлопки, которые могли быть выстрелами. Еще несколько свидетелей также сообщили о выстрелах и о том, как мужчина кричал о помощи.

Судебное разбирательство длилось более полутора лет. За это время материалов дела набралось на свыше 400 страниц.

Изначально Писториусу грозило наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Впрочем, суд пришел к выводу, что спортсмен все же не был виновен в предумышленном убийстве.

В октябре 2014 года защита Писториуса предложила назначить ему меру пресечения в виде трех лет домашнего ареста, в то время как прокурор Джерри Нел настаивал на максимально возможном наказании, которое, с учетом невиновности легкоатлета в предумышленном убийстве, не могло превышать 15 лет тюрьмы. Впоследствии он смягчил требования и заявлял о необходимости лишить Оскара свободы на 10 лет.

Судья Токозиле Масипа приняла еще более мягкое решение. Писториус был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Она назвала случившееся следствием халатности, напомнив о прецедентном праве о степени вины при халатности, последствия которой нельзя предсказать.

«Разумный человек в положении обвиняемого с аналогичной инвалидностью предусмотрел бы, что тот, кто находится за дверью, может быть убит выстрелами, и предпринял бы меры, чтобы этого избежать»,

— выразила мнение судья.

Кроме того, Писториуса приговорили к трем годам лишения свободы с отложенным сроком за нарушение закона об огнестрельном оружии. Адвокат семьи девушки заявил, что родственники Стинкамп удовлетворены приговором и считают его справедливым.

Апелляция и новый срок

По этому приговору Писториус отсидел бы год и вышел бы на свободу 20 октября 2015 года по условно-досрочному освобождению. Оставшиеся четыре года он должен был провести под домашним арестом в доме своего дяди. Однако гособвинение подало апелляцию, и суд вернулся к делу.

В декабре Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и обязал суд низшей инстанции вынести спортсмену новый приговор. Защита легкоатлета, в свою очередь, подала апелляцию, которую Конституционный суд ЮАР в марте 2016 года отклонил.

В июле 2016 года был оглашен новый приговор. По нему заключение было продлено до шести лет, но и это был не окончательный вердикт.

Уже после того, как Писториус был переведен из обычной тюрьмы в центр отбывания заключения для инвалидов в Аттериджвилле, в ноябре 2017 года апелляционная инстанция увеличила срок заключения до 13 лет 5 месяцев.

Не было, однако, ясно, в какой момент Писториус может подать прошение об условно-досрочном освобождении. Первая попытка добиться этого была сделана в ноябре 2021 года, а в марте 2023 года он получил отказ. Защита спортсмена продолжила бороться за УДО, и в итоге в ноябре было объявлено, что он все же покинет место заключения. Писториус вышел на свободу 5 января 2024 года.

Условия освобождения Писториуса

Остаток срока, как и в случае с первым приговором, Писториус будет отбывать под домашним арестом в доме дяди. Как отмечают местные СМИ, Джун Стинкамп, мать погибшей девушки, не возражала против УДО легкоатлета. При этом она не раз заявляла, что не верит в его версию, будто он стрелял в человека, которого принял за грабителя. Она подчеркнула, что давно простила Писториуса, так как, по ее словам, не смогла бы жить, если бы продолжала держаться за свой гнев.

«Моя дочь кричала, боролась за свою жизнь — достаточно громко, чтобы соседи ее услышали.

Не знаю, что повлияло на его решение четырежды выстрелить в кого-то через закрытую дверь, но верю: он знал, что это была Рева.

Не знаю, какие реабилитационные программы посещал Оскар во время тюремного заключения, но искренне надеюсь, что среди них была и психотерапия, которая помогла бы ему избавиться от оскорбительного поведения по отношению к женщинам. Надеюсь также, что привлекались специалисты для составления его психологического профиля, который помог бы определить степень риска рецидива. Сейчас я не уверена, что его реабилитация завершена», — считает Джун.

Женщина добавила, что ее муж Барри умер в сентябре 2023 года с осознанием того, что не смог защитить дочь. «У него оставалась единственная надежда: что Оскар найдет в себе силы сказать правду», — заключила мать Ревы Стинкамп.