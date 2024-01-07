«Ужасная трагедия»: восходящая звезда шорт-трека России скончалась в 20 лет из-за инфекции Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в 20 лет из-за инфекции

Талантливая российская шорт-трекистка Анастасия Середа неожиданно скончалась в возрасте 20 лет. Ее тренер Марина Яшина сообщила, что причиной стала инфекционная болезнь, но точный диагноз неизвестен. Свою последнюю медаль Середа успела завоевать за два месяца до смерти.

Середа скончалась из-за инфекционной болезни

О смерти восходящей звезды российского шорт-трека стало известно в ночь на 7 января. Пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР) опубликовала в своих соцсетях траурное сообщение: «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы».

Организация выразила соболезнования близким людям 20-летней шорт-трекистки.

Тренер спортсменки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу Уфы месяц назад с инфекционным заболеванием.

«Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера Анастасия умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Произошла ужасная трагедия», — приводит слова Яшиной ТАСС.

Тело юной спортсменки должны доставить в ее родной город Саранск сегодня, 7 января, а на следующий день состоятся похороны.

На странице Союза конькобежцев «ВКонтакте» любители шорт-трека оставили множество комментариев, поддерживающих семью Середы, а пользователь с никнеймом Елена Родина даже немного пролила свет на ситуацию, сообщив, что девушка месяц мужественно боролась с заболеванием.

«Почти месяц ребенок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чуда не случилось. Ушла…

Прекрасный, добрый, светлый мир ты дарила окружающим. Пусть вечный свет озаряет твою душу. Не хочется верить, что пишу эти слова. Настюша, будем помнить», — написала Елена Родина.

Чего достигла Середа к 20 годам

По информации Regnum, коллеги Середы отмечали, что она считалась «одной из самых ярких и перспективных молодых спортсменок российского шорт-трека».

Девушка начала развивать свой талант в Мордовии, где тренировалась в новой школе олимпийского резерва по шорт-треку, открытой в 2010 году.

Успехи начинающей спортсменки вскоре были замечены на высоком уровне, и Середа начала представлять в основном зачете Санкт-Петербург, а в параллельном — свою республику Мордовию. Именно в составе команды Санкт-Петербурга девушка завоевала свои главные медали в карьере.

Так, в ноябре 2018 года 15-летняя Середа успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше, в котором приняли участие шорт-трекисты из шести стран. Россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории.

В апреле 2019 года 16-летняя на тот момент Середа попала в пятерку сильнейших шорт-трекисток на взрослом чемпионате России.

Она финишировала пятой в финальном забеге на 500 метров, что позволило ей попасть в состав молодежной сборной страны.

«Это высшее достижение трековиков из нашего региона на чемпионатах страны», — отмечалось в материале издания «Новости Мордовии».

27 февраля 2020 года официально вышел приказ о том, что Середе присвоено звание «Мастер спорта России».

В дальнейшем девушка продолжила успешно выступать на национальных соревнованиях.

Так, в октябре 2022 года Середа одержала победу на первом этапе Кубка России — в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга. Девушки показали время 4:25,946, обогнав ближайших преследовательниц на 42 миллисекунды.

После этого Середа успела зарекомендовать себя как сильная командная спортсменка, собрав целую россыпь серебряных медалей в составе эстафетных команд Санкт-Петербурга.

Она еще трижды заняла второе место на этапах Кубка России и дважды — в финале Кубка страны.

В своем последнем финале Середа попала в призы в том числе и в составе смешанной команды — из двух мужчин и двух женщин. Тогда ее команда показала результат 2:47,146, проиграв соперникам всего лишь восемь миллисекунд.

Свою последнюю медаль в жизни Середа завоевала в октябре 2023 года — за два месяца до смерти.

На втором этапе Кубка России, который прошел с 27 по 29 октября в уже родном для девушки Санкт-Петербурге, она снова не подвела и помогла своей команде завоевать серебряные медали в эстафете на 3000 метров.

Середе прочили блестящее будущее, и спортсменка поступательно развивалась, регулярно занимая призовые места. Сейчас остается только выразить искренние соболезнования родным и близким 20-летней шорт-трекистки.