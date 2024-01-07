«Ужасная трагедия»: восходящая звезда шорт-трека России скончалась в 20 лет из-за инфекции

Середа скончалась из-за инфекционной болезни
О смерти восходящей звезды российского шорт-трека стало известно в ночь на 7 января. Пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР) опубликовала в своих соцсетях траурное сообщение: «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы».
Организация выразила соболезнования близким людям 20-летней шорт-трекистки.
Тренер спортсменки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу Уфы месяц назад с инфекционным заболеванием.
«Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера Анастасия умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Произошла ужасная трагедия», — приводит слова Яшиной ТАСС.
Тело юной спортсменки должны доставить в ее родной город Саранск сегодня, 7 января, а на следующий день состоятся похороны.
На странице Союза конькобежцев «ВКонтакте» любители шорт-трека оставили множество комментариев, поддерживающих семью Середы, а пользователь с никнеймом Елена Родина даже немного пролила свет на ситуацию, сообщив, что девушка месяц мужественно боролась с заболеванием.
«Почти месяц ребенок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чуда не случилось. Ушла…
Прекрасный, добрый, светлый мир ты дарила окружающим. Пусть вечный свет озаряет твою душу. Не хочется верить, что пишу эти слова. Настюша, будем помнить», — написала Елена Родина.
Чего достигла Середа к 20 годам
По информации Regnum, коллеги Середы отмечали, что она считалась «одной из самых ярких и перспективных молодых спортсменок российского шорт-трека».
Девушка начала развивать свой талант в Мордовии, где тренировалась в новой школе олимпийского резерва по шорт-треку, открытой в 2010 году.
Успехи начинающей спортсменки вскоре были замечены на высоком уровне, и Середа начала представлять в основном зачете Санкт-Петербург, а в параллельном — свою республику Мордовию. Именно в составе команды Санкт-Петербурга девушка завоевала свои главные медали в карьере.
Так, в ноябре 2018 года 15-летняя Середа успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше, в котором приняли участие шорт-трекисты из шести стран. Россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории.
В апреле 2019 года 16-летняя на тот момент Середа попала в пятерку сильнейших шорт-трекисток на взрослом чемпионате России.
Она финишировала пятой в финальном забеге на 500 метров, что позволило ей попасть в состав молодежной сборной страны.
«Это высшее достижение трековиков из нашего региона на чемпионатах страны», — отмечалось в материале издания «Новости Мордовии».
27 февраля 2020 года официально вышел приказ о том, что Середе присвоено звание «Мастер спорта России».
В дальнейшем девушка продолжила успешно выступать на национальных соревнованиях.
Так, в октябре 2022 года Середа одержала победу на первом этапе Кубка России — в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга. Девушки показали время 4:25,946, обогнав ближайших преследовательниц на 42 миллисекунды.
После этого Середа успела зарекомендовать себя как сильная командная спортсменка, собрав целую россыпь серебряных медалей в составе эстафетных команд Санкт-Петербурга.
Она еще трижды заняла второе место на этапах Кубка России и дважды — в финале Кубка страны.
В своем последнем финале Середа попала в призы в том числе и в составе смешанной команды — из двух мужчин и двух женщин. Тогда ее команда показала результат 2:47,146, проиграв соперникам всего лишь восемь миллисекунд.
Свою последнюю медаль в жизни Середа завоевала в октябре 2023 года — за два месяца до смерти.
На втором этапе Кубка России, который прошел с 27 по 29 октября в уже родном для девушки Санкт-Петербурге, она снова не подвела и помогла своей команде завоевать серебряные медали в эстафете на 3000 метров.
Середе прочили блестящее будущее, и спортсменка поступательно развивалась, регулярно занимая призовые места. Сейчас остается только выразить искренние соболезнования родным и близким 20-летней шорт-трекистки.