Судьи украли у Овечкина дубль и победу, Панарин уничтожил «Тампу» Кучерова Овечкин забросил свою 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин поразил ворота «Нэшвилла» и перевел встречу в овертайм, а вот вторая шайба капитана «Вашингтона», которая могла стать победной, была отменена, и в итоге голкипер «Предаторз» Ярослав Аскаров одержал свою первую победу в лиге. Артемий Панарин оформил хет-трик в ворота Андрея Василевского и разгромил «Тампа-Бэй», которой не помогла шайба Никиты Кучерова. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3

Перед матчем с «Нэшвиллом» «Вашингтон» вызвал из фарм-клуба голкипера Хантера Шепарда, который и вышел на лед с первых минут. 28-летний страж ворот дебютировал в сильнейшей лиге мира только в этом сезоне, но матч стал для него уже третьим.

Начало для Шепарда и всех «Кэпиталз» вышло тяжелым. Уже на третьей минуте Люк Эвангелиста подобрал отскочившую на дальний пятак шайбу и расстрелял ворота хозяев. А еще три с небольшим минуты спустя Роман Йози в большинстве кистевым броском трансформировал во взятие ворот передачу Густава Нюквиста.

Бодро начав встречу, «хищники» несколько сбросили обороты, и уже подопечные Стефана Карбери навалились на ворота Ярослава Аскарова. 21-летний российский вратарь проводил всего свой третий матч в НХЛ, второй в этом сезоне и первый в старте.

Первым его на 11-й минуте пробил Бек Мэленстин, а ближе к концу второго периода фирменный неотразимый щелчок в касание из офиса в левом круге вбрасывания после передачи Дилана Строума нанес Александр Овечкин.

Эта шайба стала для капитана «Кэпс» седьмой в текущем сезоне, а также 829-й в регулярных чемпионатах в карьере, и теперь до удерживающего исторический снайперский рекорд Уэйна Гретцки остается всего 65 голов.

Александр Великий мог принести своей команде и победу в основное время. За минуту до конца третьего периода он еще одним отличным броском, закатившись в зону с правой стороны, вновь прошил Аскарова. «Кэпс» от души отпраздновали фактически победную шайбу, но…

Наставник «Предс» Эндрю Брюнетт взял челлендж, который показал, что форвард Ник Дауд, делавший скрин перед российским голкипером гостей, проехал перед передачей на Ови коньком по вратарской площади, зацепив там щиток вратаря. Вряд ли это как-то помешало Аскарову в эпизоде, однако арбитры воспользовались формальной, но все же причиной для отмены гола.

Овертайм успеха никому не принес, а вот в серии буллитов гости оказались сильнее. Первую попытку вашингтонцев исполнял Евгений Кузнецов, который установил свой личный антирекорд – провел уже девять матчей без результативных действий. Кузя поехал к воротам в фирменной замедленной манере, но Аскаров сумел среагировать на бросок.

Вторым на буллиты у «Вашингтона» вышел Овечкин. Он сделал все достаточно красиво, но Аскаров парировал и его скрытый бросок в «домик». Теперь у Ови в сезоне уже пять неудачных попыток послематчевых буллитов из пяти.

Ну а «Нэшвилл» реализовал оба своих буллита, принеся таким образом 11-му номеру драфта-2020 Аскарову его первую победу в НХЛ. Для «столичных» же это поражение стало уже четвертым кряду, правда, два из них случились уже за пределами основного времени.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:5

Потерпев накануне поражение от «Флориды», находящиеся в отличной форме «Рейнджерс» максимально заряженными продолжили выездную серию на южном побережье матчем против «Тампа-Бэй». Команда Джона Купера вроде бы обретает себя, но до сих пор непонятно не только, сможет ли она оставаться претендентом на Кубок Стэнли, а попадет ли вообще в плей-офф.

«Рейнджеры» начали матч отлично. Несмотря на давление хозяев, нью-йоркцы очень солидно играли в обороне (естественно, помогал и Игорь Шестеркин на последнем рубеже), а своими шансами пользовались убийственно.

В выходе два в ноль Винсент Трочек отдал на Артемия Панарина, который щелчком в касание заставил Андрея Василевского капитулировать в первый раз в матче. А до первого перерыва Трочек успел забросить и сам.

Никита Кучеров своей 25-й шайбой в чемпионате (вышел на единоличное второе место), реализовав большинство, вернул «Лайтнинг» в игру в конце второго периода, но Крис Крайдер воспользовался пасом того же Трочека и всего через 51 секунду восстановил статус-кво.

Ну а в заключительном периоде третий в матче голевой пас Трочека привел ко второй шайбе Панарина, а затем российский нападающий уже без помощи Винсента оформил свой второй хет-трик в сезоне и шестой в заокеанской карьере.

«Рейнджерс» выиграли шесть из последних восьми матчей и укрепились на первом месте во всей НХЛ, а «Тампа-Бэй» потерпела второе поражение подряд после трех выигрышей кряду.

«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2

600-й голевой передачей в лиге от Эрика Карлссона и 20-й заброшенной Сидни Кросби шайбой в сезоне обернулось противостояние «Питтсбурга» с «Сент-Луисом», в котором «Пингвинз» одержали победу, продлив свою серию с очками до пяти встреч (4-0-1).

Но главным героем встречи стал все-таки российский нападающий Евгений Малкин, оформивший в матче в первых двух шайбах «Пенс» голевую передачу и гол в большинстве. Таким образом, на его счету в текущем сезоне уже 31 (14+17) очко.

«Питтсбург» занимает только седьмое место в Столичном дивизионе с 38 очками после 34 матчей, но от располагающегося на второй строчке «уайлд-кард» «Вашингтона» отстает только на два балла при равенстве проведенных встреч.

Другие матчи

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 4:2

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2

«Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 Б