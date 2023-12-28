«Очень патриотично настроенный человек». Зачем фехтовальщик Бида уехал из РФ в США Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но ему отказали

Мать российского фехтовальщика Сергея Биды — Елена Гришина — заявила, что ее сын несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, однако ему отказали в этом. МВД РФ накануне объявило его в розыск по уголовной статье. СМИ сообщили, что причиной этого явилось «самовольное оставление службы» прапорщика Биды. Однако Гришина подчеркнула, что спортсмен имел разрешение на выезд из России и улетел за океан только для того, чтобы перенести операцию. Также женщина заверила, что ее сын не планирует выступать за сборную США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Продолжает обрастать подробностями история с отъездом в США российских супругов — фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, которых министерство внутренних дел РФ объявило в розыск.

Мать Сергея Биды — знаменитая в прошлом фехтовальщица Елена Гришина, которая дважды за свою карьеру завоевала серебро чемпионатов мира в командной рапире, — рассказала о том, что ее сын улетел в США на операцию, не собирался менять гражданство и переходить в сборную США, а после хирургического вмешательства за океаном планировал «возможно, вернуться обратно».

О возбуждении уголовного дела в отношении спортсменов стало известно именно после выступления на чемпионате США без разрешения российской стороны.

Кроме того, из-за «бегства в США спортсменов его команды» был уволен тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов. Такую формулировку представила Федерация фехтования России (ФФР). При этом у специалиста так и так в декабре заканчивается контракт.

В базе данных МВД причина, по которой разыскивают супругов Бида, не указывается, но в прессе сразу же появилась информация, что их преследуют за самовольное оставление службы в рядах Росгвардии (Сергей) и Вооруженных сил (Виолетта). Telegram-канал Shot сообщал, что спортсменам грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Сергей Бида относился к спортивному обществу «Динамо» и до сих пор является прапорщиком Росгвардии, а Виолетта принадлежала к ЦСКА и являлась сотрудницей Минобороны РФ. При этом женщина была уволена из ЦСКА еще в октябре (уже после отъезда в Америку), однако ее статус как военнослужащей официально остается неизвестным.

Мать спортсмена категорически не согласилась с формулировкой о бегстве, подчеркнув, что Сергей Бида имел официальное разрешение на выезд, согласованное как в ФФР, так и в министерстве обороны.

«У него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в министерстве обороны. Там их подписывали», — приводит слова Гришиной RT.

Она подчеркнула, что Бида выступил на чемпионате США только в качестве представителя своего спортивного клуба — Academy of Fencing Masters из города Сан-Хосе, где в данный момент работает тренером.

Высказался по этой ситуации и Борис Гришин — дед Сергея Биды, который является заслуженным мастером спорта СССР по водному поло, а также серебряным и бронзовым призером летних Олимпиад в этом виде спорта. По его словам, главным мотивом Сергея для переезда в США стала не операция, а предложение работы.

«Сергей — очень патриотично настроенный человек и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал, — рассказал Гришин RT. — У него друзья открыли большую академию фехтования в Калифорнии и предложили ему по окончании карьеры работать в их клубе с детьми».

Борис Гришин также подчеркнул, что Сергей не планировал выступать за сборную США.

В противовес этим словам ранее сообщалось, что Сергей и Виолетта Бида, уехавшие летом в Соединенные Штаты, теперь проживают там на постоянной основе, работают тренерами по фехтованию и якобы продолжают свои спортивные карьеры, планируя попасть в национальную команду США.

Виолетта в данный момент находится в декрете, а вот Сергей выступил на недавнем чемпионате США по фехтованию и выиграл золотую медаль в турнире шпажистов.

Inside the Games сообщил, что Федерация фехтования США была не против предоставить им разрешение участвовать в турнирах и представлять свою национальную сборную, если спортсмены подпишут письмо с осуждением специальной военной операции на Украине.

Однако после появления информации о розыске спортсменов из-за самовольного оставления службы выяснились дополнительные детали: оказывается, что Виолетта Бида была уволена из ЦСКА еще в октябре. Об этом заявила заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова в комментарии РИА Новости.

Таким образом, представляется маловероятным, чтобы Виолетта в данный момент была действующим военнослужащим и должна нести уголовную ответственность за «самовольное оставление службы».

Кроме того, стало известно, что Сергей и Виолетта Бида были еще в июне этого года отчислены из сборной России по фехтованию.

Это было отмечено в приказе о внесении изменений в список кандидатов в сборную России по фехтованию, который опубликован на официальном сайте министерства спорта России.

Изменения в составе национальной команды были утверждены заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым, а также подписаны президентом Федерации фехтования России (ФФР) Ильгаром Мамедовым.

Таким образом, на данный момент остается непонятным, должны ли спортсмены понести наказание за свой отъезд.

Впрочем, Сергей Бида уже заявил, что возвращаться в Россию не собирается, так как «не хочет иметь ничего общего с политикой вообще и особенно российской политикой». Спортсмен ставит цель поехать на летнюю Олимпиаду в Париж в составе сборной США (хотя гражданства у него пока нет).