«31 декабря были праздничные тренировки с Дедом Морозом». Интервью чемпиона России Семененко Фигурист Семененко рассказал о сложной победе на чемпионате России

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил о сложностях при подготовке к победному чемпионату страны, рассказал о новых членах своего тренерского штаба, а также вспомнил о праздничных тренировках на льду с Дедом Морозом 31 декабря.

— Алексей Николаевич Мишин говорил, что многие ребята в группе переболели. Как у тебя проходила подготовка к чемпионату России? Не зацепил вирус?

— Подготовка шла не совсем так, как планировал, были трудности. Касательно болезни: удалось этого избежать, но были другие проблемы. Забавный факт: в прошлом году на чемпионате России в Красноярске я заболел на следующий день после произвольной программы. Если бы на день раньше — вообще ничего могло бы и не быть. Благодарен судьбе, что так сложилось (улыбается).

— После победы на прошлом чемпионате России ты отметил, что любишь Красноярск, неоднократно там выигрывал. Как выстраиваются взаимоотношения с Челябинском?

— Вообще, Челябинск интересный город для меня. На первенстве России — 2016, когда я был одним из самых юных участников турнира, у меня случилась одна из худших коротких программ за всю карьеру. Но на следующий день был один из самых моих любимых прокатов произвольной программы, удалось приземлить тройной аксель. В конце 2020 года в Челябинске я дебютировал на взрослом чемпионате России, где выступил неудачно. Потом были открытые прокаты, где короткую и произвольную откатал чисто. Рад, что продолжается хорошая тенденция.

— Насколько тебе было важно, чтобы на этом турнире присутствовала Татьяна Николаевна Мишина?

— Татьяна Николаевна для меня особенный человек, больше, чем просто тренер. Я очень доволен, что она смогла присутствовать на этом чемпионате, и еще больше рад, что удалось доставить удовольствие своими прокатами всему тренерскому штабу и в особенности ей. Вообще, приятно видеть, что за бортиком за меня держат кулаки.

– На этом чемпионате тебя выводили пять человек — Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна, ваш тренер по ОФП Егор Челошкин и еще двое человек, которые не так хорошо известны широкой публике. Можешь рассказать о них чуть побольше?

— Массажист Андрей — новый человек в нашей команде. Никита Пчеляков — тренер по скольжению, тоже новый специалист.

— Следующий крупный турнир в календаре — чемпионат России по прыжкам. Как будешь готовиться к нему и что планируешь показывать?

— Не хочу, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Все будет зависеть от регламента, поскольку сейчас мы его еще не знаем. Может быть, постараюсь чем-то удивить (улыбается).

— Хочешь ли в этом сезоне принять участие в турнире шоу-программ?

— Конечно. Мне кажется, туда стоит выходить не для борьбы за место, а просто чтобы попробовать что-то новенькое, показать какую-то свежую необычную программу и порадовать зрителя.

— Такое мнение сложилось у тебя из-за того, как сложился турнир в прошлом году с точки зрения судейства, или оно было изначально?

— Приоритет по сезону у других соревнований, где хотелось бы победить, а здесь нужно творчески подойти к созданию номера.

— Твои знаковые показательные номера связаны одной деталью — сначала был «Фрост», затем «Фантом» на турнире шоу-программ, летом появилась программа про Фавна — все на одну букву. Чего ждать дальше?

— Я не замечал, забавное совпадение (смеется). Вечером зайду в музыку, введу «Ф» и буду смотреть, что есть.

— Каковы твои ближайшие планы?

— Сейчас нужно отдохнуть хотя бы денек, затем подготовиться к шоу и выступить. После этого удастся чуть-чуть отдохнуть дома и затем надо возвращаться к привычному образу жизни.

— Первый раз проведешь на льду 31 декабря? Есть ли особенные ощущения от выхода на лед в последний день года?

— На льду в этот день катался, у нас когда-то проводились праздничные тренировки с Дедом Морозом, когда были в юном возрасте (улыбается).