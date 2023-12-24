«Просто не увидел отбойник». Российский боксер погиб, возвращаясь с похорон Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП после похорон матери

Российский боксер Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае в день похорон своей матери. Как пообещала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, организация возьмет на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями, и поможет семье боксера. Член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский рассказал «Газете.Ru», что Родионов не справился с управлением автомобиля, не увидев в темноте отбойник.

Российский боксер, трехкратный чемпион страны, чемпион Европы Альберт Родионов погиб в ДТП. Об этом сообщила генеральный директор Федерации бокса России Татьяна Кириенко, подчеркнув, что организация возьмет на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями, и окажет семье спортсмена всю необходимую помощь.

«Трагическая новость пришла к нам из Краснодарского края. В ДТП разбился трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет… У Альберта остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский.

Федерация бокса России приносит соболезнования семье и близким нашего спортсмена. Весь боксерский мир скорбит вместе с вами.

Федерация возьмет на себя все расходы и поможет семье боксера!»

— написала Кириенко в Telegram.

ДТП, унесшее жизнь 25-летнего спортсмена, произошло 21 декабря на 18-м километре трассы Краснодар — Ейск около трех часов ночи. Автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился Родионов, врезался в отбойник.

«Водитель допустил наезд на дорожное ограждение парапетного типа, после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщил kp.ru со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что автомобиль от удара сильно смяло, шансов выжить у пострадавшего практически не было. Проезжавшие мимо водители пытались оказать ему помощь, но ничего не смогли сделать.

В ГИБДД также заметили, что трагедия стала следствием нарушения Родионовым правил дорожного движения. Он ехал с превышением разрешенной скорости на участке дороги, где проводились ремонтные работы.

«25-летний водитель, управляя Lada Largus, двигаясь со стороны Краснодара в сторону Ейска, на участке проведения ремонта дороги не выдержал безопасную скорость и допустил наезд на бетонный отбойник»,

— цитирует представителя ведомства РЕН ТВ.

Альберт Родионов проживал в Волжском Волгоградской области, а на Кубани он был проездом. В роковой вечер он возвращался домой с похорон матери, которая ушла из жизни несколькими днями ранее. Родинов был уроженцем Волгограда, боксом он начал заниматься в возрасте девяти лет. В 14 лет он стал членом сборной России. По завершении карьеры он рассчитывал открыть собственный зал и тренировать юных спортсменов.

О трагедии высказался член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский. В комментарии «Газете.Ru» он назвал гибель Родионова случайностью.

«Мы знакомы, дружили, тренировались вместе у одного тренера. Он был очень хорошим, воспитанным парнем. Всегда улыбчивый. Просто очень светлый, воспитанный парень и очень талантливый спортсмен. Был очень сильный спортсмен — все-таки выиграл три первенства России и два первенства Европы. Он был физически очень крепкий спортсмен с хорошим ударом и чувством дистанции, очень трудолюбивый и талантливый. Это была его сильная сторона.

Да, это было так — похоронил маму, ехал домой. Специально не мог (врезаться в отбойник), все-таки есть дочка и жена.

Специально бы он так не сделал, знаю его очень хорошо. Там просто темно очень было, я думаю, просто не увидел отбойник», — считает Шиповский.