Легендарный Шлеменко нокаутировал Илича в 1-м раунде и отомстил за самое быстрое поражение в карьере

20:44

ШЛЕМЕНКО ПОБЕДИЛ ТЕХНИЧЕСКИМ НОКАУТОМ! Судья остановил поединок за пару секунд до конца первого раунда!

Россиянин так и не позволил Иличу подняться с настила, а в концовке уже начал просто раскалывать его голову мощнейшими хаммерфистами. Сербский боец вроде бы закрывался, но по факту не мог ничего защитить.

Судья не стал продолжать это избиение.

Шлеменко взял реванш за прошлогодний нокаут от Илича — одержал победу техническим нокаутом. Поздравляем!