Легендарный Шлеменко нокаутировал Илича в 1-м раунде и отомстил за самое быстрое поражение в карьере

ШЛЕМЕНКО ПОБЕДИЛ ТЕХНИЧЕСКИМ НОКАУТОМ! Судья остановил поединок за пару секунд до конца первого раунда!
Россиянин так и не позволил Иличу подняться с настила, а в концовке уже начал просто раскалывать его голову мощнейшими хаммерфистами. Сербский боец вроде бы закрывался, но по факту не мог ничего защитить.
Судья не стал продолжать это избиение.
Шлеменко взял реванш за прошлогодний нокаут от Илича — одержал победу техническим нокаутом. Поздравляем!
Илич своими длиннющими ногами наносит опасные удары, даже находясь на настиле. Шлеменко пропустил два таких удара, но пока все в порядке. Россиянин уже долго не позволяет оппоненту подняться на ноги и продолжает наносить свои удары.
Россиянин играючи поднял соперника в воздух и амплитудно бросил его на настил! Публика ревет в восторге. Шлеменко расположился сверху и наносит удары по голове Илича. Тот отбивается.
Шлеменко во второй раз перевел Илича в партер! Пока у серба большие проблемы с защитой от борьбы. Однако Илич сумел хорошо ударить соперника ногой и снова поднялся.
Шлеменко резко пошел вперед, схватил ногу Илича и завалил его на настил! Однако серб сумел быстро подняться и не позволил сопернику нанести удары сверху.
Статистика Александра Шлеменко: 39 лет, рост — 180 см, вес — 84 кг 250 граммов, провел в карьере 79 боев, из них — 63 победы.
Статистика Александра Илича: 34 года, рост — 190 см, вес — 84 кг, провел в карьере 20 поединков, одержал в них 15 побед.
Наконец нас ждет главное событие вечера! Легендарный российский боец Александр Шлеменко по прозвищу Шторм сразится с сербом Александром Иличем.
Шторм попытается взять реванш за обидное поражение в августе 2022 года, когда Илич отправил его в нокаут за 22 секунды.
Ох, как неожиданно! Единогласным решением судей со счетом 29-28 на всех карточках победу одержал россиянин Максим Гришин. Что ж, поверим судьям, им виднее. Но визуально Асылжан уничтожил российского бойца в двух раундах из трех.
Арена не особо ярко приветствует победителя. Видимо, зрители тоже удивлены.
По статистике Асылжан нанес 79 точных ударов, а Гришин — 55 (на 24 меньше, чем оппонент).
Третий раунд завершен! Очевидно, что Асылжан должен одерживать победу решением судей. Только в последнем раунде казахстанский боец немного сдал, но первые два раунда забрал очень уверенно.
У Гришина стекает по лицу кровь. Асылжан очень сильно попал слева локтем, а потом еще и справа кулаком по лицу россиянина.
Асылжан дважды подряд очень мощно попал по голове Гришина, но тот спокойно удержался на ногах. Невероятно крепкая челюсть!
Гришин нанес три подряд лоу-кика, но затем Асылжан схватил его за ногу и повалил на настил. Впрочем, набрасываться сверху он не стал и позволил россиянину спокойно подняться.
Гришин с трудом, но все-таки сделал тейкдаун в концовке второго раунда! Однако Асылжан снова спокойно поднялся на ноги. В борьбе он намного сильнее россиянина. Так и завершился второй раунд.
Россиянин прижал Асылжана к сетке и ударил локтем. После этого казахстанский боец разорвал дистанцию.
Гришин пошел в контрнаступление и затянул Асылжана в размен ударами. Оппоненты несколько раз попали по голове друг друга.
Асылжан очень тяжело попал в голову Гришина справа! Россиянин рухнул на колени, но быстро поднялся. Каким-то чудом он все еще держится на ногах.
Ой-ой-ой! Асылжан уронил Гришина сильным ударом! Российского бойца спас только гонг: он едва дотерпел до конца, не получив нокаут. Так и завершился первый раунд.
Россиянин зарядил мощным лоу-киком по ноге Асылжана, и тот на секунду упал на настил! Но Гришин не сумел воспользоваться этим преимуществом и позволил оппоненту подняться на ноги.
Гришин почти перевел Асылжана на настил, и тот на секунду оказался на коленях, но снова быстро поднялся.
Асылжан борется гораздо лучше Гришина и очень быстро освобождается из-под контроля соперника. Оба бойца опять на ногах.
Асылжан прижал Гришина к сетке и несколько раз попал коленом, однако завалить на настил не сумел. Россиянин выкрутился из захвата и разорвал дистанцию.
Вес Гришина — 99 кг 150 граммов, рост — 190 см, провел в карьере 44 боя: 32 победы, 10 поражений, 2 ничьи.
Вес Бакытжанулы — 99 кг 500 граммов, рост — 187 см, провел в карьере 20 боев: 15 побед, 4 поражения, 1 ничья.
Теперь нас ждет поединок между россиянином Максимом Гришиным и казахстанским бойцом Асылжаном Бакытжанулы.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?! Бой завершился за 39 секунд!
Алексахин нанес невероятно мощный удар лоу-киком по левой ноге Алибекова, тот чуть не упал, а затем сигнализировал, что не может продолжать поединок. Это технический нокаут! Невероятно.
Что же случилось с ногой Алибекова? Ни одного удара не успел нанести махачкалинский боец.
Сейчас нас ждет поединок по правилам ММА в полусреднем весе между двумя россиянами — Николаем Алексахиным (базовый ударник) и Магомедсайгидом Алибековым (базовый борец).
Речь Алексея Олейника после победы: «Всем огромное спасибо! У меня идут эмоции, говорю от всего сердца. Рад видеть весь этот зал! Спасибо всем, кто болел за меня и против меня: вы все мне очень помогли».
Олейник зашел на удушающий прием треугольник, и Родригес сдался! Фирменная победа Удава сабмишеном! Поздравляем!
В первом раунде российский боец буквально выживал под давлением оппонента, но стоило ему один раз захватить спину Фернандо, как он своего не упустил.
Олейник сумел наконец-то перевести Родригеса в партер и закрепиться за его спиной! Арена сходит с ума, поддерживая россиянина.
Соперники устроили активную рубку. Тяжелые удары летят один за другим, но пока в основном проходят по касательной.
Олейник опять случайно попал в пах Родригесу. Судья во второй раз остановил поединок и попросил россиянина действовать аккуратнее.
Второй раунд стартовал! Родригес начал его серией из трех ударов, и два из них Олейник пропустил.
Бой возобновился. Олейник тут же бросился в борьбу, но Родригес снова легко перевел под себя. Так и завершился первый раунд, который точно забрал себе бразилец.
Олейник случайно попал в пах Родригесу, судья объявил паузу в поединке, чтобы бразилец пришел в себя.
Родригес никак не выпускает Олейника из-под контроля. Однако россиянин захватил руку оппонента и попытался выйти на болевой прием — кимуру! Тем не менее Фернандо сумел выбраться из этой ситуации.
Олейник прижал Родригеса к сетке и попытался перевести его в партер, однако бразилец сумел извернуться и оказаться сверху. Фернандо начал наносить удары локтем, но Олейник пытается обороняться. Лицо у россиянина все красное.
Родригес выглядит сейчас намного быстрее. На один удачный удар Олейника бразилец сразу выбрасывает два.
Родригес активно обстреливает ноги Олейника лоу-киками. Россиянин наступает, но пока не может особо дотянуться до бразильца, так как тот отбивается лоу-киками. Олейник пока не донес ни одного удара до Фернандо.
Олейник проведет сегодня свой 80-й поединок в профессиональных ММА. Из предыдущих 79-ти он выиграл 60 (из них — 47 досрочных побед сабмишном), проиграл 18, и один раз была зафиксирована ничья.
Сейчас нас ждет поединок легендарного Алексея Олейника по прозвищу Удав против бразильца Фернандо Родригеса!
В четвертом поединке основного карда россиянин Сергей Веселкин техническим нокаутом одолел бойца из Узбекистана Хасанхона Баратова!
Кикбоксеры-тяжеловесы выдали настоящую рубку с постоянным обменом ударами, но после второго раунда команда Баратова приняла решение снять его с поединка, так как его правый глаз перестал видеть из-за пропущенных ударов.
Желаем здоровья узбекистанскому бойцу!
В третьем поединке основного карда российский боец Михаил Рагозин уверенно одолел своего соотечественника Владимира Селиверстова!
Бой проходил в полутяжелом весе по правилам ММА и продлился все возможные три раунда, однако Рагозин уничтожил своего соперника в одну калитку. Он показал гораздо более уверенную борьбу и успешно удерживал Селиверстова под контролем, да и в стойке оказался сильнее, открыв оппоненту сечку.
Несмотря на то что Селиверстов не дал себя нокаутировать, судьи единогласно отдали победу Рагозину, и это не вызывает никаких сомнений.
Во втором поединке основного карда россиянин Эдуард Сайк победил молдавского спортсмена Константина Русу по правилам кикбоксинга! Поединок, который проходил в полусреднем весе, продлился все пять раундов, после чего судьи единогласным решением отдали победу Сайку (на всех карточках счет — 50:45).
Россиянин действительно владел инициативой в поединке и гораздо более точно попадал по сопернику. Поздравляем Сайка с титулом чемпиона RCC!
В своей победной речи Ильяс Хамзин сообщил, что готовится провести следующий поединок за океаном и уже оформляет визу.
В первом поединке основного карда россиянин Ильяс Хамзин уничтожил бразильца Леонардо Сильву уже во втором раунде! Хамзин завалил оппонента на настил и начал наносить удары сверху. Вскоре Сильва совсем перестал сопротивляться и позволил россиянину усесться на себя. Из такой позиции Ильяс начал осыпать ударами голову оппонента, и судья остановил поединок — технический нокаут!
Соперники сражались в полусреднем весе (до 77,1 кг).