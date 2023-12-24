«Хороший спарринг»: Бивол оценил свой бой с Артуром за титул чемпиона WBA Боксер Бивол заявил, что нацелен на поединок с Бетербиевым после победы над Артуром

Российский боксер Дмитрий Бивол уверенно защитил титул WBA Super в поединке с британцем Линдоном Артуром, победив соперника единогласным судейским решением. После боя он заявил, что его цель — встреча с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Бой Дмитрия Бивола для российских поклонников бокса был одним из самых ожидаемых событий конца года. 33-летний чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе в последний раз выходил на ринг в ноябре 2022 года, когда единогласным решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Теперь в рамках турнира в Саудовской Аравии ему предстояло защищать титул против обладателя пояса Международной боксерской организации (IBO) британца Линдона Артура.

Перед боем Артур утверждал, что знает, как взять верх над непобежденным чемпионом из России. Но Бивол в итоге превзошел все ожидания.

Он вышел в ринг предельно сосредоточенным и с первого же раунда включил невероятную скорость, буквально не давая сопернику опомниться.

В течение трех раундов Артур просто защищался, не имея возможности ничего сделать.

После взрывного старта Дмитрий в четвертом раунде снизил темп. Но даже теперь британец все равно не сумел навязать реальную борьбу оппоненту, слишком ошеломлен был Линдон таким началом. В конечном итоге Бивол почти в два раза превзошел Артура по точным ударам, отправил его в нокдаун и одержал победу единогласным решением с разгромным счетом: все три судьи указали в своих карточках 120-107 в пользу Бивола.

Таким образом, российский боксер в шестой раз защитил титул WBA Super, добавив к нему отнятый у Артура пояс IBO.

А профессиональный рекорд Бивола составляет 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражеия. Теперь главная интрига заключается в том, когда и при каких обстоятельствах состоится бой Бивола и действующего чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Артуром Бетербиевым. А в том, что этот бой состоится, теперь сомнений практически не остается. В этом убежден и Линдон Артур, прокомментировавший свое поражение.

«Бивол был очень хорош, я полагаю, что он сможет победить Бетербиева. Я узнал о нашем поединке лишь за четыре недели, но это меня никак не оправдывает», — сказал Артур в интервью после боя.

Сам Бивол в очередной раз сделал акцент на своем интересе сразиться с соотечественником. Он заметил, что организаторы турнира в Саудовской Аравии также заинтересованы в проведении поединка двух звезд полутяжелого веса.

«Это был хороший спарринг. У Линдона хороший джеб. Я рад, что получил этот бой в конце года. Теперь я вижу цель. Надеюсь, Бетербиев победит в своем поединке. <…> У меня 11 защит. Я ничего не получал от своих соперников, но теперь получил еще один пояс.

Когда я подписывал контракт на этот поединок, то здесь, в Саудовской Аравии был интересен и поединок с Бетербиевым. Они хотят этот бой, все хотят этот бой.

Рад, что есть люди, которые организовывают такие поединки, спасибо им», — приводит слова Бивола «Чемпионат».

В свою очередь, непобежденному Бетербиеву (19-0) предстоит защищать свои титулы в противостоянии с британцем Каллумом Смитом (29-1), этот бой должен состояться 13 января в Канаде. Он выразил надежду, что в предстоящем году наконец сможет выйти на ринг и против Бивола.

«Надеюсь, мы подеремся в 2024 году. Но сейчас 2023-й, а он, мне кажется, говорит, что хочет биться со мной, последние четыре или пять лет. Он всегда об этом говорит, но это только разговоры.

Надеюсь, однажды он прекратит болтать и сразится со мной. Не знаю, он всегда об этом говорит.

У меня есть вопрос: я провел уже два объединительных боя. Я сражался с Гвоздиком, дрался с Джо Смитом. Понимаете?

Я тоже хочу этот бой [с Биволом]. Нас спрашивают, когда бой состоится. Я говорю, чтобы спросили его. Я был готов к этому поединку еще пять лет назад. Он постоянно говорит о бое, но не дерется. Это так. За последние четыре года я провел два объединительных боя, он — ни одного», — сказал Бетербиев в интервью BoxingScene.

В рамках турнира в Саудовской Аравии состоялись также поединки супертяжеловесов. Экс-чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер единогласным решением проиграл бывшему чемпиону WBO новозеландцу Джозефу Паркеру. А в главном событии вечера экс-обладатель поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа в пятом раунде нокаутировал экс-чемпиона WBA Continental шведа Отто Валлина.